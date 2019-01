Katrine Marçal: Här är de sju misstagen bakom Mays EU-kris

Man definierade inte på förhand vad Brexit var.

Vad är Brexit? Innebär det att bara lämna själva EU? Eller, att lämna även EU:s gemensamma marknad och dess tullunion? Detta diskuterades i princip inte under folkomröstningskampanjen 2016.

I stället blev det upp till Theresa May att bestämma.

Premiärministern gjorde tolkningen att folkomröstningsresultatet handlade om att britterna ville minska invandringen från EU. Det var ingen orimlig analys. Invandringsfrågan hade varit stor under kampanjen och Theresa Mays fokus blev därför att få till en skilsmässa med EU vid vilken Storbritannien fick makt att minska inflödet av europeisk arbetskraft.

Detta gjorde emellertid att Theresa May under de långa förhandlingarna tvingades kompromissa på en rad andra områden. Premiärministern verkar ha trott att om hon bara kom hem med ett Brexitavtal som levererade gällande invandringen (vilket hon gjorde) skulle parlamentet och folket bli nöjda.

Det blev de inte.

Istället röstades avtalet ner.

Man hanterade inte de orimliga förväntningarna på Brexit.

Under folkomröstningskampanjen 2016 deklarerade ledande brexitörer att Storbritannien skulle kunna ”äta kakan och ha den kvar”. Å ena sidan skulle man kunna lämna EU:s princip om fri rörlighet för människor och därmed kraftigt minska invandringen. Å andra sidan skulle man fortfarande kunna vara medlem av EU:s gemensamma marknad och åtnjuta de ekonomiska fördelarna av det.

Så fungerar dock inte EU.

Ingen har däremot på riktigt förklarat detta för det brittiska folket. Därför har det också funnits väldigt lite förståelse för de kompromisser som Theresa May har tvingats göra i förhandlingarna. När premiärministern väl kom tillbaka med det färdiga Brexitavtalet fick både väljare och parlamentariker en chock.

Detta var inte den Brexit som de hade röstat på.

Men grundproblemet är att den Brexit som många röstade på helt enkelt inte existerar.

Och det är Theresa May som orättvist har fått skulden för detta.

Strategierna gjordes upp i små rum och förankrades inte.

Theresa May är känd för att hålla sig till en mycket liten krets rådgivare. Hon litar inte på särskilt många människor och det har visat sig förödande under Brexitförhandlingarna. Premiärministern hade kunnat skaffa sig ett förhandlingsmandat i parlamentet på förhand. Hon hade kunnat prata med oppositionen, eller i högre grad bjuda in de mer radikala brexitörerna. Istället gick hon direkt till EU, körde över sina egna brexitministrar och förväntade sig att parlamentet skulle godkänna det hela i efterhand.

Det gjorde de inte.

Foto: Steve Parkins/REX/Shutterstock

Man överskattade sin egen enighet och underskattade EU:s

Historiskt har Storbritannien i EU ofta ägnat sig åt att spela ut olika medlemsländer mot varandra. Det fanns stora förväntningar på att den brittiska regeringen skulle kunna göra samma sak nu under Brexitförhandlingarna. Man tänkte sig att länder som till exempel Sverige, som har mycket handel med Storbritannien skulle gå emot EU-kommissionen i många frågor och därmed hjälpa den brittiska regeringen.

Istället har EU:s 27 kvarvarande medlemsländer stått förvånansvärt enade. Detta har gjort dem starka i förhandlingarna. EU-kommissionen skaffade sig också, till skillnad från Theresa May, ett officiellt förhandlingsmandat på förhand.

Det har hjälpt.

På den brittiska sidan har det däremot varit nästintill ständiga konflikter.

Parlamentet röstade för att sätta igång Brexitprocessen alldeles för tidigt.

En skilsmässa från EU regleras av artikel 50 i Lissabonfördraget. Regeln som gäller är att när ett land väljer att ansöka om skilsmässa (aktivera artikel 50) har landet 24 månader på sig att förhandla fram detaljerna för hur denna skilsmässa ska se ut.

Theresa Mays kanske största politiska misstag var att hon satte igång denna process alldeles för tidigt. Parlamentet aktiverade (med stor majoritet) artikel 50 i Lissabonfördraget innan regeringen ens hade kommit fram till vilken typ av Brexit de ville uppnå. Det är detta som gör att Brexitförhandlingarna för Storbritannien hela tiden har varit en kamp mot klockan. Om man inte får till ett avtal i tid riskerar man att krascha ut ur EU.

Och nu är det knappt två månader kvar.

Theresa May kallade till nyval 2017.

Innan Brexitförhandlingarna tog fart på allvar kallade Theresa May till nyval. Det var våren 2017 och hon ledde med nästan tjugo procent i opinionen. Hon hoppades kunna förstärka sin majoritet i parlamentet och därmed få ett större mandat att förhandla om Brexit.

Men det gick inte som planerat.

Premiärministern genomförde en historiskt katastrofal valrörelse som slutade med att hon istället förlorade sin majoritet i parlamentet och blev beroende av de nordirländska protestanterna i DUP.

Gränsen mellan Nordirland och Irland. Foto: Shawn Pogatchnik/AP

Man tänkte inte på Nordirland.

Under folkomröstningen om Brexit 2016 diskuterades Nordirland i princip inte. Nordirland är dock egentligen huvudförklaringen till det rådande Brexitkaoset.

När Storbritannien lämnar EU blir gränsen mellan Irland och Nordirland en yttre EU-gräns. Och eftersom Storbritannien vill lämna även EU:s tullunion kommer varor som passerar här att behöva kontrolleras. På något sätt.

Detta är ohyggligt politiskt känsligt.

Innan det blev fred på Nordirland 1998 var gränsen ett av de främsta terrormålen.

Ingen vill naturligtvis att Brexit ska öka risken för nytt våld på Nordirland men det har visat sig oerhört tekniskt och politiskt komplicerat att få till en lösning för gränsen som alla sidor kan acceptera. Det var på grund av Nordirland som Theresa May tillslut tvingades in i ett flertal stora kompromisser. Både brexitörerna och de nordirländska protestanterna blev tokiga.

Och resten är historia.

432 mot 202 blev röstsiffrorna i parlamentet igår.

Vad som händer nu vet ingen.

