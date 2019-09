Katrine Marçal: Historiskt kaotisk dag – här är sex saker du måste veta

Uppdatering 190903 08.30: Texten har tillfogats en rättelse

1. Lagstiftningen som ska tvinga Boris Johnson att skjuta upp Brexit ser ut att gå igenom

Regeringen förlorade en central omröstning i parlamentet. Det ser därför ut som att parlamentet kommer att rösta för att tvinga Boris Johnson att åka till Bryssel och be EU om att skjuta upp Brexit. Men Boris Johnson har sagt att han aldrig kommer att göra detta. Istället är han beredd att krascha ut ur EU helt utan ett avtal. Det är detta som en majoritet i parlamentet menar är djupt ekonomiskt oansvarigt. De ser nu också ut att lyckas med att göra Boris Johnsons linje i frågan olaglig.

2. Boris Johnsons regering är nu en minoritetsregering

Under gårdagen hoppade den tidigare hälsoministern Phillip Lee av det konservativa partiet och gick med i Liberaldemokraterna. Under dramatiska former gick han över golvet och bytte sida i underhuset. Därmed förlorade Boris Johnson sin majoritet i parlamentet. I normala politiska tider hade detta inneburit att regeringen föll.

3. Boris Johnson ska utestänga Winston Churchills barnbarn ur det konservativa partiet

21 tunga konservativa politiker röstade mot Boris Johnson i går kväll. Premiärministern hade hotat med att alla som gjorde det skulle utestängas från de konservativa och strykas från valbar plats. Idag kommer han därför kasta ut bland annat den förre finansministern Philip Hammond, Kenneth Clarke (som har suttit i parlamentet för de konservativa i 50 år) och Sir Nicholas Soames, Winston Churchills barnbarn. Det är ungefär som om Stefan Löfven hade uteslutit Ingvar Carlsson och Bosse Ringholm ur det svenska socialdemokratiska partiet.

4. Boris Johnson säger att han inte vill ha ett nyval – men egentligen vill han det

Hellre än åker till Bryssel och ber om vad han ser som ytterligare ”en förödmjukande uppskjutning av Brexit” vill Boris Johnson hålla nyval. Han har visserligen upprepade gånger sagt att han absolut inte tänker utsätta det brittiska folket (som är rätt trötta på politik vid det här laget) för ett nyval. Men just nu ser ett sådant ut som hans enda utväg. Boris Johnson kan emellertid inte själv kalla till nyval utan behöver få parlamentet med sig.

5. Jeremy Corbyn säger att han vill ha ett nyval – men egentligen vill han inte det

Labours ledare Jeremy Corbyn har knappt sagt något annat de senaste två åren än att han vill ha ett nyval. Nu när han får chansen är han emellertid tveksam. Det går inte bra för Labour i opinionen och Boris Johnsons nyval kan mycket väl vara en politisk fälla. Labour har därför krävt att lagstiftningen om att tvinga Boris Johnson att be EU skjuta upp Brexit först måste gå igenom. Labour vill också ha garantier för att nyvalet sker innan Brexit och alltså i praktiken blir en andra folkomröstning om Brexit.

6. Det blir antagligen nyval

Jeremy Corbyns krav för att stödja ett nyval är problematiska för Boris Johnson men antagligen kommer han ändå att gå med på dem. Om Boris Johnson vinner ett nyval den 14:e oktober oktober kan han ju omedelbart avskaffa alla eventuella lagar som tvingar honom att försöka skjuta upp Brexit och ändå krascha ut ur EU två veckor senare. Det är antagligen också vad Boris Johnson i så fall kommer att gå till val på.

