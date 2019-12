Katrine Marçal: I Sverige ser man på ”Kalle Anka” – britterna samlas kring drottningens jultal

Men sminkar sig det gör hon alltså för egen hand. Förutom just inför jultalet. Det avslöjade drottningens trogna tjänarinna Angela Kelly i boken The Other Side of the Coin som kom ut tidigare i år.

Detta gör Elizabeth II annorlunda från andra högprofilerade kvinnor. Mitt starkaste minne från när jag intervjuade Michelle Obama för Dagens Nyheter 2018 var de nästan två timmar jag tillbringade utanför hotellsviten i väntan på att makeupartisten och frisören skulle göra sitt.

Och då var det inte ens några tv-kameror närvarande.

En frustrerad Hillary Clinton räknade i sin bok What Happened ihop hur många timmar som hon tillbringade med att bli sminkad och få håret fönat under sin misslyckade presidentkampanj: 600 timmar.

Alltså 25 dagar.

”Jag har aldrig vant mig vid vilken ansträngning det innebär bara att existera som kvinna i offentligheten” skev hon. Även Angela Merkel blir professionellt sminkad och fönad varje dag. Den tyska kanslern har dock berättat att hon medvetet har skaffat sig en frisyr som kan hålla formen i upp till 14 timmar.

För att göra processen mer effektiv.

Att den brittiska drottningen hyr in en makeupartist bara en gång om året säger dock något om jultalets betydelse. I många brittiska hem samlas man runt tv:n för att höra drottningens budskap ungefär som svenskarna samlas för att höra Kalle Anka säga ”kvack, kvack”. I min mans engelska familj brukade det bli gräl. Morfar insisterade på att de skulle stå upp under nationalsången.

Och morbror Harry vägrade.

I år talade drottningen bland annat om julpsalmen It Came Upon the Midnight Clear och vad den berättar för oss: ”Inte bara om Jesus Kristus ankomst i en delad värld, men även relevansen i av änglarnas ord om fred och god vilja”.

Drottningen Elizabeths kristna tro är ”ankaret i hennes liv” och därför är julen av särskild betydelse för henne. Samma sak kan inte riktigt sägas om Boris Johnson.

Boris Johnson håller jultal. Foto: 10 Downing Street / AFP

Premiärministerns jultal var betydligt mer informell: ”Tjena, Boris Johnson här, jag tänkte ägna några minuter åt att önska er alla en god liten jul”. Den brittiske premiärministern talade bland annat om den förföljelse som kristna tvingas utstå i världen. ”Alla de som tvingas fira jul i hemlighet, eller till och med i fängelse”.

Boris Johnsons egen religiösa bakgrund är svår att kategorisera. Han är den första brittiska premiärminister som är döpt katolik, men lämnade den katolska kyrkan för den anglikanska när han konfirmerades. Boris Johnson har en judisk gammelmorfar och en muslimsk gammelfarfar.

Enligt Andrew Gimsons biografi om Storbritanniens premiärminister är den religiösa tradition som Boris Johnson känner sig mest hemma i en helt annan. Det är den av hjältar, monster och intrigerande gudar i antikens Grekland och Rom. Detta är den värld som Boris Johnson delvis är uppväxt i (antiken är ett viktigt ideal på många brittiska privatskolor). Det var också antikens litteratur som han studerade vid Oxfords universitet.

Och som han älskar.

Boris Johnson påstås tro på omen och järtecken och han lägger stort värde vid antikens syn på historiens hjältar. De har rätt att leva ut sina passioner fria från vissa moraliska principer. Detta kan förklara Boris Johnsons grundläggande livshållning: att de regler som gäller för andra, de gäller inte för Boris Johnson.

Den brittiske premiärministern påstås utöver detta dela 1700-talshistorikern Edward Gibbons syn att det romerska imperiets fall påskyndades när de kristna idéerna fick fotfäste. Kristendomens fokus på skuld och offer dränerade Romarriket på dess styrka. Här har Boris Johnson onekligen något att debattera med drottning Elizabeth II när de ses igen nästa år.

Nu är det jullov.

Drottningen befinner sig i grevskapet Norfolk. Och Boris Johnson ska iväg till en privat ö i Karibien med flickvännen. Brittisk media har försökt rasa över detta (den karibiska lyxsemestern alltså, flickvännen har de vant sig vid). Tidigare brittiska premiärministrar brukade minsann anstränga sig för att göra folkliga saker på jullovet. David Cameron vågade sig aldrig längre än till Cornwall.

Men det brittiska folket verkar inte bry sig nämnvärt om Boris Johnsons lyxsemester. De regler som gäller för andra, de gäller inte för Boris Johnson.

Antiken mot kristendomen 1–0.