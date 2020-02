Katrine Marçal: Inte konstigt att BBC har problem

Det ryktas att Boris Johnson vill skära ner på BBC. En ”attack på public service” från en konservativ premiärminister, heter det. Men många inom den brittiska vänstern är för.

De gillar inte heller BBC.

Under valrörelsen inkom rekordmånga klagomål från konservativa britter mot vad de uppfattade som alltför kritisk bevakning av Boris Johnson i BBC.

Samtidigt menar Labourpartiet att BBC var en av anledningarna till att de förlorade valet. Och det finns rentav konspirationsteorier om att en av BBC:s mest högprofilerade kvinnliga reportrar, Laura Kuenssberg, i hemlighet arbetar för Boris Johnson. Hon har blivit så hårt åtgången att hon tvingades ha livvakt för att kunna bevaka Labourkongressen.

Kritiken mot BBC hänger på många sätt ihop med den nya medielogiken. Idag har vi alla möjligheten att hyperpersonalisera vår nyhetskonsumtion. Vi tar i allt högre grad del av nyheter och åsikter genom sociala medier. Där tenderar vi att följa röster och publikationer som tycker som vi. En person som får sina nyheter om Storbritannien genom att läsa The Guardians mest klickade artiklar via Twitter samt genom att följa ett antal journalister som hon tycker har ”bra värderingar” kommer när hon går in på BBC:s hemsida att drabbas av HÖGERCHOCK.

Det ligger i sakens natur.

BBC är ett statligt mediebolag. Där finns det i alla fall en ambition om att försöka lyfta fram båda sidor av en fråga. Även om man långt ifrån alltid lyckas. Men jämfört med våra personliga nyhetsflöden kommer BBC uppfattas som extremt vinklat. Därför får man också kritik både från höger och vänster.

Den andra närliggande utmaningen handlar om att politiker inte behöver traditionella medier på samma sätt längre. De kan tala direkt till folk på sociala plattformar. Utan att behöva sitta igenom kritiska frågor efteråt.

Boris Johnson ställde under den brittiska valrörelsen inte upp på särskilt många intervjuer. Labour kritiserade BBC för detta och det var onekligen ett problem. Men vad skulle BBC ha gjort? Kidnappat Boris Johnson och tvingat in honom i studion under vapenhot?

Beyonce. Foto: Joel C Ryan/AP

2018 skrev Jon Caramanica i New York Times om ”kändisintervjuns död”. Stora artister och filmstjärnor låter sig knappt intervjuas längre. Förr i tiden var intelligenta porträtt på kändisar en journalistisk genre. I dag existerar den knappt.

Beyoncé är på omslaget av senaste brittiska Elle. Men där finns ingen intervju. Istället svarar popstjärnan ”på fansens frågor”. Och objektivitetsnivån i dessa frågor kan illustreras med följande exempel: ”Jag älskar ditt klädmärke x. Vad kan jag förvänta mig av ditt kommande samarbete med Adidas?”

Sedan svarar Beyoncé artigt på detta. Och på Elle ska man vara tacksamma över att få publicera. Annars drar sig Beyoncé ur. Hon behöver inte Elle. Beyoncé har 141 miljoner följare på Instagram.

Idag görs magasinsintervjuer av kändisar ofta av deras kompisar – ”Sandra Bullock intervjuar Jennifer Aniston” och nej, det blev inte många kritiska frågor där. Men tidningen fick i alla fall ha Jennifer Aniston på omslaget. Och annars drar sig Jennifer Aniston ur.

Storbritannien lämnade EU den 31:a januari: ett minst sagt historiskt datum. Men Boris Johnson höll inget tal till nationen. Istället sände premiärministern en kortare förinspelad video på Facebook. Han kunde inte komma överens med tv-bolagen om villkoren. Alltså drog han sig ur.

Prinsparet vill inte tvingas svara på artiga frågor från journalister som skrev elakheter om dem dagen innan.

När prins Harry och Meghan Markle nyligen avgick ur det brittiska kungahuset handlade det i hög grad om att de inte längre delta i det officiella systemet med hovkorrespondenter. Det kallas för ”the royal rota”.

Systemet innebär att representanter från samtliga ackrediterade brittiska publikationer får tillgång till kungahuset vid officiella arrangemang. Prinsparet gillar inte detta. De vill inte tvingas svara på artiga frågor från journalister som skrev elakheter om dem dagen innan.

Istället tänker de nu ”välja vilka de vill samarbeta med”. För att de kan. De har 11 miljoner följare på Instagram. Vem behöver då drottningen?

I januari gjorde Boris Johnson exakt samma sak. Han valde ut vilka av de brittiska tidningarna som skulle få komma in på den officiella pressbriefingen på 10 Downing Street. De som han ”inte vill samarbeta med” fick glatt vänta utanför. Och i det läget marscherade faktiskt samtliga journalister ut. Högertabloiden The Daily Mail ställde upp för vänsterliberala The Guardian. Brittisk journalistkår deklarerade att om inte alla får tillträde ska ingen få tillträde. Det är en sak när popstjärnor och prinsar väljer ”vilka de vill samarbeta med”. Politiker är något annat.

Snart börjar de väl intervjua varandra, likt Jennifer Aniston och Sandra Bullock. ”Jeremy Corbyn intervjuar Bernie Sanders”. Det hade definitivt kunnat hända.

Medielogiken går onekligen åt det hållet. Det är inte konstigt att BBC har problem.

