Katrine Marçal: Konvertiten som många britter vägrar att förlåta

De kallar honom för ”Theresa May i byxor”. Jeremy Hunts största problem under denna partiledarstrid har varit att han liknar den avgående premiärministern Theresa May.

Bild 1 av 2 Foto: Tolga Akmen/AFP Bild 2 av 2 Jeremy Hunt röstade mot Brexit 2016 men har i dag ändrat sig. Foto: TOLGA AKMEN Bildspel

I alla fall enligt den favorittippade Boris Johnsons kampanj.

Storbritannien behöver inte ytterligare en försiktig administratör som hänger upp sig på detaljer, heter det. Storbritannien behöver en ledare. Och Jeremy Hunt är en pragmatisk före detta managementkonsult.

Framför allt röstade han, precis som Theresa May, mot Brexit 2016. Många brexitörer kommer aldrig att förlåta honom för detta. Trots att Jeremy Hunt i dag har ändrat sig.

Det var EU:s ”arrogans under Brexitförhandlingarna” som fick Jeremy Hunt att bli brexitör. Men många inom det konservativa partiet ser det som ett alldeles för sent uppvaknande.

Jeremy Hunt kallas ibland för ”Theresa May i byxor”. Foto: Aaron Chown/AP

Theresa May misslyckades som bekant med att genomföra Brexit. Analysen som många konservativa gör av detta just nu är att Theresa May helt enkelt inte trodde tillräckligt mycket på projektet.

Landet behöver därför inte ytterligare en brexitkonvertit som premiärminister. Landet behöver en sann troende. Alltså Boris Johnson.

Jeremy Hunt har ägnat partiledarstriden åt att försöka förklara sin syn: ”Brexit handlar om mer än slogans, tro och positivt tänkande” säger han. Gång på gång har han försökt påpeka att Brexit är ett komplext juridiskt, ekonomiskt och handelsmässigt projekt. Brexit må vara en religion, men dess genomförande handlar faktiskt om detaljer.

Och han själv, Jeremy Hunt, är bra på detaljer.

Han växte upp i grevskapet Surrey sydväst om London. Hans far var amiral Sir Nicholas Hunt och familjen är avlägsna släktingar till drottningen via Sir Oswald Mosley: en ökänd figur som ledde det brittiska fascistpartiet på 1930-talet.

Bortsett från denna lilla skamfläck har Jeremy Hunt en typisk bakgrund för konservativa politiker i Storbritannien. Han gick på Charterhouse, en av landets finaste internatskolor, sedan Oxfords universitet. Statsvetenskap, filosofi och ekonomi på det så kallade PPE-programmet: en fabrik som har spottat ur sig stora delar av den brittiska politiska eliten. Oavsett ideologi.

Jeremy Hunt kände naturligtvis Boris Johnson. De är nästan jämnåriga och var samtidigt vid universitetet. Jeremy Hunt var ordförande för de konservativa studenterna och Boris Johnson ledde debattorganisationen The Oxford Union.

Efter universitetet blev Jeremy Hunt managementkonsult. Efter två år hoppade han dock av och åkte till Japan för att undervisa i engelska. Och när han kom tillbaka till Storbritannien blev han entreprenör. Bland annat försökte han sig på att exportera marmelad till Japan.

Det gick sådär. Det tog ett par misslyckade företagsidéer innan Jeremy Hunt tillsammans med en barndomskompis grundade Hotcourses, ett företag som skulle hjälpa studenter som ville plugga utomlands.

Och Hotcourses gjorde så småningom Jeremy Hunt till multimiljonär.

Jeremy Hunt har nämnt sin entreprenörskapsbakgrund så många gånger under denna partiledarstrid att han till och med själv har börjat skämta om det: ”Har jag förresten sagt att jag har en bakgrund som entreprenör?”.

2005 valdes han till parlamentariker för sydvästra Surrey. Politiskt hör han till det konservativa partiets mittfåra. Ekonomiskt är han dock mer liberal och näringslivstillvänd än Theresa May.

Just i den ekonomiska politiken stod hon ganska långt till vänster. Jeremy Hunt vill däremot chocksänka bolagsskatten från 19 till 12,5 procent. Det är vad den ligger på i grannlandet Irland. Han vill hävda förbudet mot rävjakt (en stor fråga i Storbritannien) och ge mer pengar till försvaret i allmänhet, och flottan i synnerhet.

Jeremy Hunt påbörjade sin ministerkarriär som ansvarig för OS i London 2012 men det är som sjukvårdsminister som Jeremy Hunt är mest känd. NHS, det brittiska statliga sjukvårdssystemet, är en gigantisk centralstyrd organisation. Som minister blir du högsta ansvarig för allt från vårdköer till läkarlöner. Det anses därför vara en politisk mardrömsposition.

Ingen blir långvarig. Förutom Jeremy Hunt. Han var brittisk sjukvårdsminister i sex år.

Theresa May belönade honom med utrikesministerposten 2018. Han har alltid varit lojal. Och snäll. Det är det som nu ligger honom i fatet.

Men även om Boris Johnson blir premiärminister innebär det inte att Jeremy Hunt försvinner. Han kan rentav dyka upp på en viktig ministerpost.

Och vänta på bättre politiskt väder.

Läs också: Ministrar hoppar av om Boris Johnson blir premiärminister

På tisdag presenteras vinnaren Runt 160 000 medlemmar i Konservativa partiet (Tories) ska avgöra om Boris Johnson eller Jeremy Hunt ska bli ny partiledare efter Theresa May. Valsedlar skickades ut till medlemmarna i början av juli. Svaren ska vara inne senast klockan 17 den 22 juli. Dagen efter, den 23 juli, presenteras vinnaren. När efterträdaren är utsedd beger sig premiärminister Theresa May till Buckingham Palace för att lämna in sin formella avskedsansökan. Sedan får Boris Johnson eller Jeremy Hunt inställa sig hos drottning Elizabeth II för att få hennes bekräftelse som ny premiärminister. Källa: AFP Visa mer

Läs mer:

Kritiken mot den brittiska utrikesministern är inte nådig efter konflikten i Hormuzsundet

Kvällen utfrågning är mest riskabel för Boris Johnson