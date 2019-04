Katrine Marçal: Lyra McKees död påminner alla om hur mycket som står på spel

Det mesta på Nordirland har två namn. Inte ens det avtal som skapade fred i regionen kan man enas om: heter det ”Långfredagsavtalet” eller ”Belfastavtalet”? Ja, det beror på om du frågar en katolik eller en protestant.

På samma sätt heter staden där journalisten Lyra McKee mördades antingen ”Londonderry” eller ”Derry”. Det beror på vem du frågar.

Och det är en delad stad.

På den ena sidan bor protestanterna, och på den andra katolikerna. Över floden som skiljer dem åt har EU byggt en bro:

”Fredsbron”.

Det var i den katolska delen som upploppen började i torsdags. Detta är fattiga kvarter. Fattiga på det sätt som man tänker sig att fattigdom såg ut på 1950-talet: barn som sparkar boll på slitna bakgränder och tanter som sitter i fönster prydda av spetsgardiner och Jungfru Mariastatyer. Här finns muralmålningar av beväpnade irländska republikaner och på söndagen vandrar man uppför backen till högmässan.

Polisen genomför en teknisk undersökning av brottsplatsen fredagen 19 april. Foto: Clodagh Kilcoyne/TT

Sent under skärtorsdagskvällen genomförde nordirländsk polis en insats här. Det hela ledde till upplopp.

Som många gånger förr.

Den unga journalisten och författaren Lyra McKee sköts till döds: en tragedi som har skakat Storbritannien. Två män, 18 och 19 år gamla har nu gripits. Mordet utreds som terrorbrott: de gripna misstänkts ha kopplingar till organisationen ”nya IRA”.

Det är en grupp som inte accepterar fredsavtalet från 1998, för dem är polisen inte polisen. Polisen är representanter för en brittisk ockupationsmakt som inte har någon rätt att vara på Nordirland.

Nordirländsk polis genomsöker området kring platsen där Lyra McKee sköts till döds. Foto: Paul Faith/AFP

Länge behandlades katoliker som andra klassens medborgare på Nordirland. Så sent som på 1960- och 1970-talen hade många inte ens rösträtt: för att få rösta i lokalvalen var du tvungen att antingen äga eller hyra din egen bostad. Det uteslöt de fattigaste.

Och de fattigaste var katoliker.

Konflikten på Nordirland handlar både om klass och om religion. Men de tonåringar som nu misstänks för mordet på Lyra McKee minns naturligtvis inget av detta.

Det har varit fred på Nordirland i över tjugo år.

”Vi var fredsavtalets barn”, skrev den nu mördade journalisten Lyra McKee. ”Vårt öde var att aldrig behöva uppleva krigets fasor, utan i stället få skörda fredens resultat”, fortsatte hon.

”Problemet var att de aldrig tycktes nå oss”.

Och de senaste åren har allt blivit än mer komplicerat.

När Tony Blair i sitt livs största politiska ögonblick 1998 kunde annonsera fred på Nordirland hade ingen tänkt på att Storbritannien skulle få för sig att gå ut ur EU. Fredsavtalet bygger nämligen på att både Storbritannien och Irland är EU-medlemmar.

Därmed är den politiskt känsliga gränsen mellan länderna öppen. Men när Storbritannien lämnar EU (och EU:s tullunion) kommer gränsen mot Irland att bli en yttre EU-gräns.

Den kommer att behöva kontrolleras.

På något sätt.

Och senast man hade kontroller här sprängde folk dem i luften.

Premiärminister Theresa May kunde förra veckan ha valt att ta Storbritannien ut ur EU utan ett avtal. Men hon gjorde det inte. I stället kröp hon under förödmjukande former tillbaka till Bryssel.

Det sägs att det var på grund av Nordirland. Den brittiska premiärministern påstås ha insett den risk för våld på Nordirland som en hård Brexit skulle kunna innebära. Och allt detta var innan torsdagens dödsskjutning.

Lyra McKees död har åter påmint alla sidor.

Om just hur mycket som står på spel.

Läs mer:

Två gripna efter mord på journalist i Nordirland

Övervakningskamera fångar misstänkta mördaren