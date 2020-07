Katrine Marçal: Om Ghislaine Maxwell pratar kan det få stora konsekvenser för kungahuset

Ghislaine Maxwells far, Robert, satt länge i parlamentet för Labour. Robert Maxwell hade gjort sig ett namn som publicist och affärsman. Han var inte minst känd som ägare till vänstertabloiden The Daily Mirror. Vid ett tillfälle försökte han köpa fotbollslaget Manchester United men tyckte till slut att det blev för dyrt.

Ghislaine Maxwell växte upp med pengar och kontakter. Eller i alla fall kontakter. Hur det var med pengarna förblir på många sätt oklart. Hennes far dog under mystiska omständigheter på en båt just döpt efter sin älsklingsdotter Ghislaine år 1991. Var det självmord? Var det mord? Vad var det egentligen som hade hänt?

Det visade sig att Robert Maxwell var en skurk. Bland annat hade han rensat The Daily Mirrors pensionsfond på hundratals miljoner pund och i hemlighet därmed ruinerat många av sina anställda.

Ghislaine Maxwells pappa, publicisten och affärsmannen Robert Maxwell, dog under mystiska omständigheter 1991. Foto: Terence Spencer

Men när Ghislaine Maxwell fotograferades för det brittiska societetsmagasinet Tatler år 1990 var det i chockrosa dunjacka och pärlhalsband – precis som den unga societetskvinna hon var. De här åren gick hon på party arm i arm med Naomi Campbell och syntes i backarna på exklusiva skidorter. Hon kände alla som både räknades och glittrade. På många sätt blev det hennes jobb.

Ungefär samtidigt som Ghislaine Maxwells far dog flyttade hon till New York. Det var här som hon träffade miljardären Jeffrey Epstein. Ett tag var Ghislaine Maxwell hans flickvän, sedan blev hon hans bästa vän. Men vad var egentligen hennes roll när det gällde Epsteins pedofili och omfattande övergrepp på unga kvinnor?

Prins Andrew och Ghislaine Maxwell vid ett bröllop år 2000. Foto: Stewart Mark/Camera press

Den världsvana Ghislaine Maxwell hjälpte onekligen Jeffrey Epstein in i de rätta kretsarna. Hennes middagsbjudningar blev legendariska. I utbyte mot att hjälpa Jeffrey Epstein in i de finare salongerna kunde Ghislaine Maxwell ta del av hans miljardärslivsstil. De tjusiga husen, lyxkonsumtionen och privatplanet som så småningom skulle bli känt som ”Lolita Expressen”.

För Jeffrey Epstein kom att avslöjas som pedofil och våldtäktsman. Frågan är vad Ghislaine Maxwell visste. Och hur mycket hon hjälpte till och sopade undan. Ett av Jeffrey Epsteins offer, Sarah Ransome, har beskrivit Ghislaine Maxwell som den ”högst rankade anställda” i Jeffrey Epsteins påstådda sextraffickingverksamhet. Ghislaine Maxwell påstås ha hittat unga flickor, tränat upp dem och dessutom hjälpt till att dölja verksamhetens verkliga natur för myndigheterna.

Den dömde sexbrottslingen Jeffrey Epstein begick självmord i fängelset 2019. Foto: New York State Sex Offender Registry/AP

Ghislaine Maxwells kontaktbok hör till en av de mer omtalade sakerna i hela historien. När FBI gjorde husrannsakan i Jeffrey Epsteins hus hittade de den lilla svarta boken. Där fanns privata telefonnummer till allt från Bill Clinton till Donald Trump. Men också till Oxfordprofessorer, stora mediechefer och utländska politiker.

Sedan visade det sig förstås att kontaktboken inte var Jeffrey Epsteins. Den var Ghislaine Maxwells. Detta var hennes vänner och bekanta: men hur och i vilket syfte använde hon kontakterna? Försåg hon bara Jeffrey Epstein med tillträde till societeten – eller försåg hon även delar av societeten med unga flickor att förgripa sig på?

Enligt flera kvinnor var det just Ghislaine Maxwell som skaffade fram offer åt Jeffrey Epstein och hans mäktiga vänner. Och saken är förstås den att en av dessa mäktiga vänner påstås vara drottning Elizabeth II:s son prins Andrew.

Prinsen nekar till alla anklagelser.

Virginie Giuffre som på den tiden var 17 år gammal hävdar att Ghislaine Maxwell år 2001 presenterade henne för prinsen och sedan sa åt henne att ha sex med honom vid flera tillfällen. Det finns onekligen ett fotografi av prins Andrew med armen runt den 17-åriga flicka (som på den tiden hette Virginia Roberts).

Virginia Giuffre som tidigare hette Virginia Roberts är en av kvinnorna som vittnar om Ghislaine Maxwells inblandning. Foto: ZJJF/LNG

Prins Andrew hävdar att fotografiet är fejkat.

Prinsen påstod i en mycket uppmärksammad intervju med BBC förra året att han under den kväll som fotografiet påstås vara taget befann sig på en pizzarestaurang i Woking med sina döttrar. Om Ghislaine Maxwell nu skulle motsäga den historien skulle det naturligtvis få stora konsekvenser för det brittiska kungahuset.

Det var prins Andrews förra fru Sarah Ferguson, hertiginnan av York, som en gång i tiden introducerade sin exman för Jeffrey Epstein och det påstås ha skett just på en av Ghislaine Maxwells berömda middagsbjudningar. Prinsen och Jeffrey Epstein kom genast bra överens. Snart besökte prins Andrew honom på hans privata ö i Bahamas.

Sarah Ferguson var den som en gång introducerade sin make prins Andrew för Jeffrey Epstein. Foto: SplashNews.com
Prins Andrew kan återigen dras in i skandalen beroende på vad Ghislaine Maxwell har att berätta för polisen. Foto: Holger Hollemann

Alltihopa öppnade rejäla dörrar för Jeffrey Epstein in mot det brittiska kungahuset. Jeffrey Epstein blev inbjuden till drottningens favoritslott, det skotska Balmoral och både Ghislaine Maxwell och Epstein var på den jättelika balen på Windsor slott år 2000.

Detta var ”decenniets fest”: ett firande av både drottningens syster prinsessan Margaret som fyllde 70, hennes dotter prinsessan Anne som fyllde 50, hennes son prins Andrew som fyllde 40 och hennes sonson prins William som fyllde 18.

Dessutom fick Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell vara med och jaga på drottningens gods Sandringham i Norfolk samma år. Kontakter i det brittiska kungahuset hade Jeffrey Epstein alltså onekligen. Och de gick alla genom just Ghislaine Maxwell.

Prins Andrew har tvingats lämna sitt officiella arbete för det brittiska kungahuset på grund av sitt samröre med Jeffrey Epstein. Men han nekar till alla brott.

Ghislaine Maxwell vet antagligen sanningen om det mesta som rör både prinsen och Jeffrey Epstein.

Frågan är förstås bara om hon är villig att prata.

