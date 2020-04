Katrine Marçal: Regeringen vill hamra in att Johnsons tillstånd inte förvärrats

Eftersom Boris Johnson fortfarande har feber efter tio dagar behövde han läggas in på sjukhus, hette det. The Times skriver att Boris Johnson har fått någon form av syrebehandling, andra tidningar skriver om röntgen av lungor samt olika blodtester.

Ingen vet emellertid säkert.

Sjukvårdsminister Matt Hancock som insjuknade samtidigt som premiärministern är symtomfri och tillbaka på jobbet. Men alltså inte Boris Johnson. Premiärministern är 55 år gammal och har inga kända underliggande hälsoproblem förutom viss eventuell övervikt. Övervikt kan kanske öka risken för komplikationer, enligt vissa studier och därför spekulerar de brittiska tidningarna i de här banorna.

Det är fortfarande Boris Johnson som leder regeringen, heter det, men utrikesminister Dominic Raab kommer gå in och leda mötena. Det är också utrikesministern som officiellt kommer ta över som premiärminister om Boris Johnsons tillstånd förvärras. Det finns ingen formell ordning för dessa situationer i Storbritannien men det är beslutet som regeringen har fattat.

Boris Johnson utanför 10 Downing Street tidigare i veckan. Foto: Pippa Fowles/TT

I söndags kväll gav drottning Elizabeth II sitt femte televiserade tal till nationen någonsin. Det säger något om krisens allvar. ”We will meet again” sa drottningen, en referens till den mest kända brittiska sången från andra världskriget.

”Vi har mycket kvar att uthärda, men bättre dagar ligger framför oss” sa hon. ”Vi kommer att få vara med våra vänner igen, vi kommer att få vara med våra familjer igen; vi kommer träffas igen”. Det var förstås också vad Vera Lynn sjöng i drottningens ungdom:

We'll meet again

Don't know where

Don't know when

But I know we'll meet again some sunny day

Det finns just nu visst hopp om att spridningen av viruset börjar plana ut i Storbritannien.

Men det är en lång väg kvar.

