Katrine Marçal: Stegen som ledde till skilsmässan mellan Storbritannien och EU

Storbritannien röstade för att lämna EU den 23 juni 2016. Den 8 november röstade USA fram Donald Trump som president. Det var bara fyra månader mellan händelserna. Därför slår många i efterhand nästan ihop dem.

Även i internationell debatt betraktas de två fenomenen ofta som utbrott av samma populistiska raseri. Det är egentligen ett ganska felaktigt sätt att se på saken. Visst finns det likheter. Men när Storbritannien i dag lämnar EU är det värt att påminna om hur långt bak i tiden brexit egentligen går.

19 september 1946 Winston Churchill blir ”Europas fader”

Winston Churchill höll ett tal i Zürich 1946 där han uppmanade Europas länder att gå samman och bilda ett ”Europas förenta stater”. Därför kallas Winston Churchill ibland också för ”den europeiska unionens fader ” vilket förstås är ironiskt med tanke på att Storbritannien i dag lämnar EU.

Samtidigt är det kanske inte så konstigt. Winston Churchill må ha uttrycket en vision om ett förenat Europa. Men han såg inte sitt eget Storbritannien som en del av det federala bygget. ”Vi är med Europa men inte av Europa” var en formulering som han använde vid ett annat tillfälle.

Och som beskrev hans syn.

Bild 1 av 2 Europarådets president Paul-Henri Spaak, franska politikern Paul Reynaud, brittiska premiärministern Winston Churchill och franska utrikesministern Robert Schuman under ett möte i Europarådet 1950. Foto: AFP Bild 2 av 2 Charles de Gaulle under andra världskriget. Foto: Copyright (c) Mary Evans Picture Library 2013 Bildspel

1 januari 1973 Storbritannien går med i det europeiska projektet

De första decennierna efter andra världskriget förespråkade inget av de två stora brittiska partierna att Storbritannien skulle gå med i föregångaren till EU. Men samtidigt som Storbritannien förlorade koloni efter koloni och gjorde bort sig militärt och utrikespolitiskt under Suezkrisen på 1950-talet började landet omvärdera sin roll i världen.

Det var det konservativa partiet som först började leka med tanken om brittiskt medlemskap i den europeiska gemenskapen. Harold Macmillans konservativa regering försökte göra Storbritannien till medlemmar men Frankrikes president Charles de Gaulle lade in sitt veto. Han vill inte ha några britter i sin europeiska klubb.

Det var inte bra för maktbalansen.

Charles de Gaulle vill inte ha några britter i sin europeiska klubb

Under 1960-talet började även Labour förespråka medlemskap. Den socialdemokratiska premiärministern Harold Wilson gjorde ett andra försök att ta Storbritannien in i föregångaren till EU. Men Charles de Gaulle och Frankrike lade in sitt veto igen.

Det var först den konservativa brittiska regeringen under Ted Heath som lyckades göra britterna till medlemmar i den europeiska ekonomiska gemenskapen. Året var 1973.

Charles de Gaulle var med andra ord död.

Läs mer: Brexit går tillbaka ända till år 1533

5 juni 1975 Storbritannien folkomröstar första gången

Labour kom till makten under Harold Wilson 1974. Och då hade Europa-motståndet börjat växa inom den brittiska vänstern. Vänsterfalangen i Labour kritiserade Bryssel för bristande demokratisk legitimitet. Harold Wilson fick svårt att hålla ihop sitt parti.

Han bestämde sig för den klassiska taktiken att försöka lösa frågan i en folkomröstning. Margaret Thatcher hånade honom: ”Det är en taktisk manöver vars enda syfte är att lösa ett internt problem inom Labour”, sa hon.

Men Harold Wilsons taktiska manöver fungerade. Folket röstade helt enkelt som Harold Wilson hade tänkt sig. Britterna valde att stanna kvar som medlemmar i EU:s föregångare. Därmed hade Harold Wilson löst problemet.

I alla fall för tillfället.

Brittiska premiärministern Margaret Thatcher 1989. Foto: Christophe Simon/AFP

20 september 1988 Margaret Thatchers håller tal i Brygge i Belgien.

I september 1988 höll EU-kommissionens dåvarande ordförande, den franske socialisten Jacques Delors ett tal till brittiska fackföreningar. Där lade han fram sin vision om ett ”socialt Europa”. Han såg framför sig ett federalt EU med starka gemensamma rättigheter för arbetare, reglerade arbetsmarknader och kanske till och med en gemensam valuta. Detta fick Margaret Thatcher som var premiärminister i Storbritannien att se rött. Bokstavligen. I ett tal i Brygge i Belgien dundrade hon till svar:

Järnladyns tal i Brygge har antagit nästan mytologiska proportioner i det konservativa partiet

– Vi har inte lyckats rulla tillbaka statens gränser i Storbritannien bara för att se dem rullas fram igen på europeisk nivå.

Järnladyns tal i Brygge har antagit nästan mytologiska proportioner i det konservativa partiet. Det är nu som EU-motstånd på riktigt övergår från att vara något som vänstern ägnar sig åt till en konservativ paradgren. Margaret Thatcher själv förespråkade emellertid aldrig att Storbritannien skulle lämna EU.

Men bilden av EU som en socialistisk konspiration ute efter att sönderreglera den brittiska ekonomin – den skapade hon på många sätt just med sitt tal i Brygge 1988.

John Major efterträdde Margaret Thatcher som premiärminister. Foto: Robin Nowacki/AP

3 september 1993 UKIP grundas

Det var Margaret Thatchers efterträdare John Major som skrev på Maastrichtfördraget 1992 och många inom det konservativa partiet har aldrig förlåtet John Major för att han tog Storbritannien in i detta tätare europasamarbete.

Historikern Alan Sked från London School of Economics grundade den 3 september 1993 partiet UKIP. Dess syfte var att ta Storbritannien ut ur EU. Något som de så småningom också skulle lyckas med – under sin mest framgångsrike ledare: Nigel Farage.

1 maj 2004 EU får tio nya medlemsländer.

EU utvidgades 2004 mot Central- och Östeuropa. Detta ledde till debatt i många existerande EU-länder om risken för att arbetsmarknaden skulle bli översvämmad av ”polska rörmokare”.

Arbetare från Centraleuropa skulle nu få rätt att arbeta över hela EU och vad skulle det egentligen få för konsekvenser? I Sverige talade dåvarande statsministern Göran Persson till exempel om risken för ”social turism”. Alla länder utom tre (Sverige, Storbritannien och Irland) satte tillslut upp någon form av övergångsregler. Tony Blairs regering hade utrett saken och kommit fram till att bara mellan 5.000 och 13.000 invandrare från EU:s nya medlemsländer troligen skulle komma till Storbritannien. Istället kom 129.000 bara de första två åren. 2015, året innan folkomröstningen om brexit, var nettoinvandringen från Central- och Östeuropa 189.000

De flesta ekonomer menar att Storbritannien ekonomiskt tjänade på den stora arbetskraftsinvandringen. Samtidigt förändrades delar av landet mycket snabbt. Och det var nu som UKIP på allvar blev en politisk kraft att räkna med.

De lyckades koppla ett gammalt brittiskt EU-motstånd till den nya invandringsfrågan.

Peter Wilding. Foto: Richard Gardner/REX

5 maj 2012 ordet ”brexit” yttras för första gången

2012 var det eurokris ute i Europa. Många pratade om risken (eller möjligheten) i att Grekland skulle lämna den gemensamma valutan och detta hade börjat kallas för ”grexit”.

Samtidigt hade debatten om EU blivit allt starkare i Storbritannien. På Twitter skrev Peter Wilding som var chef för en tankesmedja i London att även Storbritannien kanske var på väg mot dörren. Han kallade det hela för ”brexit”. Två personer retweetade hans inlägg. Trots det blev det Peter Wildings begrepp som så småningom vann. Den brittiska tidningen The Economist försökte till exempel mynta ordet ”brixit”. Men utan framgång.

23 januari 2013 David Cameron lovar en folkomröstning om EU

I ett tal i medieföretaget Bloombergs lokaler i London höll den konservativa premiärministern David Cameron ett stort tal om vikten av att reformera EU. Detta var hans sätt att försöka möta den allt kraftigare EU-kritiska opinionen inom sitt eget parti.

Det hela började bli ett problem gentemot väljarna. UKIP gick fram i många konservativa valkretsar. Därför sa David Cameron att han ville försöka omförhandla de brittiska medlemsvillkoren med EU. Sedan ville han ställa detta nya medlemskap mot alternativet att helt lämna EU i en folkomröstning.

23 juni 2016 Storbritannien röstar för att lämna EU

Storbritannien håller folkomröstning om att lämna EU. På morgonen står det klart att brexitsidan har vunnit. 48,1 procent av britterna har röstat för att stanna kvar i EU. 51,9 har röstat för att lämna EU.

31 januari 2020

I dag lämnar Storbritannien formellt EU och relationen mellan britterna och deras Europa går in i ett nytt kapitel.

Läs mer:

Ett delat Storbritannien lämnar EU

Efter brexit: Nu börjar det riktigt svåra

Brexit delar hans hus – ena halvan lämnar EU på fredag