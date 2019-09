Katrine Marçal: Tre saker att hålla koll på i kvällens historiska Brexitbatalj

1. Rebeller försöker stoppa Brexit den 31:a oktober. Boris Johnson har hotat/lovat att Storbritannien ska lämna EU den 31:a oktober. Kosta vad det kosta vill. Får han inte igenom ett nytt utträdesavtal med EU kommer han att låta Storbritannien krascha ut ur EU utan ett avtal. En allians av rebeller i det brittiska parlamentet kommer ikväll försöka stoppa honom. De kommer försöka få igenom en lag som i så fall tvingar Boris Johnson att gå till EU och be om att Brexit skjuts upp i tre månader. Allt för att förhindra ett utträde i oktober under vad de menar skulle bli kaotiska och ekonomiskt katastrofala former.

Katrine Marçal: Nu drar striden om Brexit igång mellan Boris Johnson och parlamentet

2. Boris Johnson kommer utesluta de konservativa parlamentariker som röstar mot honom. Den brittiske premiärministern spelar hårt. De konservativa parlamentariker som röstar mot partilinjen kommer att uteslutas ur den konservativa parlamentsgruppen och förbjudas att ställa upp som kandidater för det Konservativa partiet vid nästa val. Detta verkar dock ändå inte hindra politiska tungviktare som förre finansministern Phillip Hammond eller Winston Churchills barnbarn, Sir Nicholas Soames, från att rösta mot sin premiärminister. Boris Johnson, som är en stor beundrare av Winston Churchill, ser alltså ut att bli mannen som uteslöt Winston Churchills barnbarn ur det Konservativa partiet i det parlamentet.

Läs mer: Det här händer med Brexit de kommande veckorna

Det är upplagt för batalj i brittiska parlamentet. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP

3.Ett nyval den 14 oktober kan bli nästa steg. Boris Johnson har svurit att han aldrig kommer att åka till Bryssel och be om ytterligare förhandlingstid. Nu får det räcka. Men rebellerna ser ut att ha goda chanser att faktiskt vinna omröstningen. Därmed kan de tvinga premiärministern. I så fall måste Boris Johnson antingen helt enkelt ignorera lagen eller på något sätt sabotera processen (genom att exempelvis vägra ta med dokumentet till drottningen för underskrift). Till journalister säger emellertid talespersoner hos premiärministern att han i så fall kommer att förespråka ett nyval. Premiärministern kan inte själv kalla till ett nyval, parlamentet måste rösta för det, men det kommer att bli svårt för oppositionen att säga nej. Datumet som nämns är den 14:e oktober. Alltså innan Brexit och det avgörande EU-toppmötet den 17–18 oktober.

Erik de la Reguera: Boris Johnson vill inte ha nyval – men mycket talar ändå för att det blir så