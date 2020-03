Katrine Marçal: Utplockat i matbutiken men ingen panik

På den lokala stormarknaden finns det ingen potatis, ingen lök., inga morötter och väldigt lite grönsaker. Det finns inga ägg. Ingen pasta. Ingen havre, inget mjöl och ingen olja. Det finns väldigt lite i frysdisken. Väldigt lite kött. Inget toapapper och de ransonerar blöjor och konserver.

På måndagen meddelade den brittiska regeringen att den sätter in nya åtgärder mot spridningen av det nya coronaviruset. Befolkningen uppmanas undvika barer, pubar och restauranger. Äldre, sjuka och gravida ska hålla sig undan de närmaste tolv veckorna, du bör jobba hemifrån om du kan. Och om någon i hushållet blir sjuk ska alla stanna hemma i två veckor.

Anledningen till de nya rekommendationerna är att en ny forskarrapport från Imperial College pekar mot att covid-19 sprids snabbare än man tidigare har trott i Storbritannien. Av en del beskrevs detta som att ”Storbritannien byter strategi” men beskeden från den brittiska regeringen har länge varit att hårdare åtgärder kan bli nödvändiga, samt att man följer de vetenskapliga rekommendationerna.

Senast i förrgår var den lilla staden nära byn där jag bor relativt full med folk. Man satt på restauranger och caféer, köpte böcker på bokhandeln och gick till frisören. Visst pratade folk om viruset men tonläget var långt ifrån något uppskruvat vrål. Regeringen håller dagliga presskonferenser där de uppdaterar om läget. De flesta som jag har pratat med verkar acceptera detta. Det skämtas om hur det skulle ha varit om sociala medier existerade under andra världskriget: tusentals självutnämnda experter som skrek på Twitter om att Winston Churchill var en idiot som satte igång invasionen av Normandie trots att det var dåligt väder på Engelska kanalen den dagen. Poängen i dessa skämt är förstås att i ett läge som det nuvarande måste man någonstans bara följa planen. Boris Johnson har varit relativt tydlig med att folk kommer att dö, men att landet gör allt det kan för att det ska bli så få som möjligt.

Jag bor i en by mellan London och Cambridge. Vi har runt tusen invånare och vi ägnade helgen åt att organisera någon form av system för att bistå de äldre om de nu ska sitta instängda fram till mitten av juli. Utmaningen är de som varken har mobiltelefoner eller tillgång till internet, men vi har koll på vilka de är, var de bor och vilka andra personer de litar på och därför skulle acceptera hjälp från. Än så länge har vi ungefär tre gånger så många volontärer som gamlingar.

Det borde med andra ord lösa sig.

De flesta i medelåldern verkar nu ha ringt och gett sina föräldrar utegångsförbud. Och det finns ju alltid något tillfredställande med det: ett sätt att ge igen för sin egen tonårstid. ”Mamma och pappa nu måste ni faktiskt hålla er hemma”. Men under alltihopa ligger förstås en verklig rädsla.

De som driver affärer och pubar är naturligtvis oroliga för ekonomin. I min by har vi börjat fundera på hur vi ska se till att vi inte kommer ur krisen utan varken pub eller lokal affär. Jag utvecklade i lördags vad jag själv tyckte var en genial finansiell produkt: ölobligationer. Tanken var att man skulle kunna köpa öl från puben som man sedan kunde dricka i sommar när karantänen är över. Därmed skulle puben överleva. Tyvärr föll min plan relativt platt i den politiska verkligheten. Det visade sig nämligen finnas ett alltför stort lokalt missnöje med pubmaten. Folk vill inte köpa ölobligationer. Istället vill de använda den nuvarande krisen för att uppnå ett regimskifte i köket. Man är helt enkelt beredd att låta puben gå i konkurs för att en ny ägare ska kunna komma in med en bättre kock.

Utöver detta tvättas det förstås mycket händer. Rådet har varit att man ska tvätta händerna lika länge som det tar att sjunga ”Happy Birthday” eller ”God Save The Queen”. Den första veckan fanns det någon form av politisk uppdelning där folk som var mot brexit tenderade att sjunga ”Happy Birthday” samtidigt som brexitörerna löddrade på till ”God Save The Queen”. Jag upplever dock att detta har luckrats upp de senaste dagarna, även om min horisont just nu är begränsad.

Landet har eventuellt enats. Bara en sån sak.