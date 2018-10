Kavanaugh försökte stoppa anklagelser på väg att publiceras

Det uppger NBC News. Den amerikanska tv-kanalen har tagit del av sms som tyder på att Kavanaugh, av president Donald Trump nominerad att ta plats i USA:s högsta domstol, personligen samtalade med tidigare studiekamrater om den skildring av sexövergrepp under en fest på 1980-talet som Deborah Ramirez då stod i begrepp att gå ut med offentligt via tidningen The New Yorker.

Utbytet av meddelanden ska alltså ha skett innan Ramirez tog till orda offentligt.

Kerry Berchem, som studerade vid universitetet Yale tillsammans med både Brett Kavanaugh och Deborah Ramirez, uppges förgäves ha försökt komma i kontakt med federala polisen FBI för att överlämna dokument om de aktuella sms:en. Varför det inte lyckats är oklart.

Polisens utredare har nu någon vecka på sig att närmare granska anklagelserna från både Christine Blasey Ford, först ut med sexanklagelser mot Kavanaugh och hörd om dessa av senatens justitieutskott, Deborah Ramirez, som uppgett att hon tror det var Kavanaugh som blottade sin penis framför henne under en fyllefest vid Yale, samt Julie Swetnick, som berättat om hur Kavanaugh och hans vänner ska ha använt sig av alkohol och droger för att få unga kvinnor att ”tappa hämningarna” så att de sedan skulle kunna utsätta dem för ”gängvåldtäkter”.

Kerry Berchem uppges ha utbytt sms med Karen Yarasavage, även hon studiekamrat med Brett Kavanaugh. I ett sådant meddelande skriver Yarasavage att domaren bett henne att ställa upp till hans försvar. Två andra meddelanden innehåller kommunikation mellan Kavanaughs medarbetare och tidigare studiekamrater som försiggick innan Deborah Ramirez i The New Yorker gick ut med sin historia.

Vad Brett Kavanaugh sedan sade inför justitieutskottet, när han hördes där den 25 september, stämmer varken kronologiskt eller innehållsmässigt med vad de nya uppgifterna om sms:en anger, rapporterar NBC News. Enligt utskrifter från förhöret uppgav domaren då – två dagar efter det att Deborah Ramirez historia publicerades – att han uppfattat det som att Ramirez hade ”ringt runt till studiekamrater för att utröna om de kom ihåg det” (”det” syftande på vad som ska ha hänt under festen).

Domaren, som under förhöret sagt att han inte hade någon vetskap om Ramirez anklagelser förrän de publicerades i The New Yorker, tillade:

”Det slår mig att, liksom, vad är det som pågår här? När någon ringer runt för att försöka få andra personers minne uppfräschat? Är det det som pågår? Vad innebär det? Det låter inte ...det låter inte bra i mina öron. Det låter inte rättvist. Det låter inte korrekt. Det låter som en regisserad stöt för att slå ut mig.”

