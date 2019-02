Kim Jong-Un kom till Vietnam med sitt bepansrade tåg, som gått från Nordkorea via Kina under en 60 timmar lång färd. Kim gav inga kommentarer när han gick av tåget, utan klev in i en limousin som förde honom till lyxhotellet Melia Hotel i centrala Hanoi där han ska bo under besöket.

Donald Trump anländer till Hanoi först på tisdagskvällen med presidentplanet Air Force One. Inför sin avfärd twittrade Trump att han hoppades på att Nordkorea inser fördelarna med att ge upp sina kärnvapen: ”Med fullständig kärnvapenavrustning kan Nordkorea mycket snabbt bli en ekonomisk kraft. Utan en sådan, blir det som tidigare. Ordförande Kim kommer att fatta ett klokt beslut!”

Förväntningarna på ett snabbt genombrott är dock nedskruvade. Många bedömare är skeptiska till tanken att Kim alls kan tänka sig att göra sig av med sin livförsäkring - kärnvapnen. Trump har för sin del antytt att han är ganska nöjd med att Nordkorea inte längre testskjuter missiler och provspränger kärnladdningar. Det spekuleras om att mötet ändå kommer att resultera i en slags deklaration som förklarar Koreakriget – som hade sin heta fas 1950-1953 och formellt fortfarande pågår - för avslutat.

Kim Jong-Un ska ägna tisdagen åt ett bilateralt möte med Vietnams kommunistpartiledare och president Nguyen Phu Trọng.

Själva toppmötet mellan Kim och Trump varar i två dagar och avslutas på torsdag. De två ledarna väntas hålla sina överläggningar i regeringens gästhus i centrala Hanoi, men det råder stort hemlighetsmakeri kring alla arrangemangen, så platsen är inte bekräftad.

