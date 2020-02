Kina utvisar tre journalister efter missnöje med rubriksättning

Geng Shuang, talesperson för Kinas utrikesminister gav beskedet på en presskonferens. Texten som fått Kinas regering att se rött publicerades den 3 februari och hade rubriken ”China is the real sick man of Asia”. Till svenska översätts frasen ungefär: ”Kina är Asiens sjuke man”.

– Redigerarna använde en så rasdiskriminerande fras för att utlösa ilska och fördömande bland det kinesiska folket och det internationella samfundet, säger Geng under presskonferensen.

Han menar också att Wall Street Journal inte har bett om ursäkt eller vidtagit några vidare åtgärder mot användandet av frasen.

– Så från och med i dag har vi beslutat att dra in pressackreditering för de tre journalisterna.

Frédéric Cho som är av Sveriges ledande kinaexperter och säger att frasen upplevs som mycket problematisk bland kineser i alla åldrar.

– Mot slutet av 1800-talet var Kina ett land som hade allehanda problem. Så som inhemsk turbulens, uppstyckat av koloniala krafter, och Japan trädde fram och besegrade Kina i ett krig. Det var helt enkelt ett land som var nere för räkning, säger Cho.

Frasen användes då nedsättande om Kina, av bland annat européer.

– Många kineser tycker att att det är viktigt att ”inte glömma de nationella förödmjukelserna” som Xi Jinping har uttryckt det. Och den här frasen är ett praktexempel på det, hur Kina behandlades på ett förödmjukande sätt som nation, säger Frédéric Cho.

Och fortsätter:

– Det är en otroligt känslig fras. Så det är inte läge att vara ironisk, där funkar inte humor, säger Cho.

Utrikeskorrespondenternas klubb i Kina har fördömt Kinas beslut att utvisa de tre journalisterna och menar att de inte på något sätt var inblandade i publiceringen. Artikeln var en åsiktstext som skrivits av en utomstående skribent.

”Det är ett extremt och uppenbart försök av kinesiska myndigheter att skrämma utländska nyhetsorganisationer genom att utöva repressalier mot deras Kina-baserade korrespondenter”, skriver klubben.

De menar också att Kina inte har utvisat såhär många journalister sen 1998. De tre WSJ-reportrarna ha nu fem dagar på sig att lämna Kina.