Kinas gigantiska satsning på ny sidenväg riskerar spräcka klimatmålet

Kina är världens största utsläppare av växthusgaser, vilket har rönt stor kritik både internationellt och på hemmaplan där befolkningen oroar sig för sin hälsa. Framför allt ligger koldrift som gett energi till den snabbt växande industrin bakom de smutsiga utsläppen.

Utåt har regimen visat stor vilja att ta itu med problemen. Ledaren Xi Jinping har skrivit under Parisavtalet och för någon vecka sedan meddelade en forskare med koppling till regeringen att man förmodligen kommer att nå sina mål i förtid. Utsläppen kommer att toppa flera år innan 2030 som är målet, sade forskaren.

Och Kina har de senaste åren gjort stora satsningar på att förbättra miljön. Landet är världens största tillverkare och användare av solpaneler. Även stora investeringar i elfordon har gjorts och landet har ökat användningen av naturgas.

Nyligen kom också en rapport om att luften i Peking förbättrats väsentligt de senaste fem åren och att staden kan hamna utanför listan över de 200 mest förorenade städerna i världen.

Men de positiva nyheterna till trots. Världens miljöbov kan ändå bli Kina i slutändan. Dels har utsläppen av koldioxid på hemmaplan börjat öka igen, efter en minskning 2014-2016. Det är förmodligen delvis en följd av att industrierna eldar på kol igen för att kompensera för en inbromsande ekonomi i spåren av handelskriget med USA.

Till det kommer stor oro inför Kinas aktiviteter utomlands. Kina tillåter smutsiga investeringar i andra länder som inte längre godkänns på hemmaplan, enligt kritikerna.

För sex år sedan lanserade landet världens största infrastrukturprojekt, ”den nya sidenvägen”. Tanken är att ska skapa gigantiska handelsvägar mellan Asien, Afrika och Europa. Projektet innebär jättelika investeringar i infrastruktur och har från Kinas håll målats ut som ett sätt att öka tillväxten i fattiga länder, medan kritiker ser det som ett led i regimens strävan efter ökad geopolitisk makt.

Problemet ur miljösynpunkt är att inom ramen för projektet planeras, eller har redan byggts, flera kolkraftverk. Redan har kinesiska banker och företag finansierat kolprojekt i Asien, Afrika och på Balkan inom ramen för den nya Sidenvägen. Det handlar om satsningar i anläggningar som Världsbanken och andra internationella institut vägrar att ta i eftersom de anses för skadliga för miljön.

Fortsätter Kina tillåta den typen av investeringar i energi riskerar Parisavtalets mål om temperaturökningar på högst två grader 2050 gå om intet, varnar forskare vid universitetet Tshinghua i en ny rapport.

I studien har de tittat på hur de 126 länder som skrivit under på att delta i den nya Sidenvägen skulle utvecklas om de följer historiska tillväxtmönster. De konstaterar att länderna, varav många är fattiga och befinner sig in inledningsfasen till att industrialiseras, i dag står för 28 procent av världens koldioxidutsläpp. Med en utveckling enligt historiska mönster skulle de 2050 stå för över 66 procent av de globala utsläppen. Det i sin tur skulle leda till en global uppvärmning på 2,7 grader, enligt rapporten. Alltså långt över Parisavtalets mål om att hålla temperaturökningarna under 2 grader.

Därför är det bråttom att göra den nya Sidenvägen grön, konstaterar Simon Zadek, en av rapportförfattarna.

– De investeringar vi har sett hittills är inte i linje med Parisavtalet och det är bråttom att bryta kurvan eftersom investeringar i energi görs på lång sikt. Nu är man i början av investeringsfasen och de satsningar som görs nu kommer att kontrollera koldioxidutsläppen de kommande 30-50 åren.

Han konstaterar att den kinesiska regeringen har sagt att den nya Sidenvägen ska vara grön.

– Men så ser det inte ut i realiteten hittills. Om Kina skulle tillämpa samma miljökriterier på sina investeringar på hemmaplan som i länderna som deltar i nya Sidenvägen skulle det göra stor skillnad, säger han.

Detta är en möjlighet, menar Simon Zadek, för fattiga länder på väg upp att ha en grön miljöpolitik. Men då måste rätt investeringar göras, konstaterar han.

