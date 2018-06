Kinas inflytande över universitet i USA väcker oro

I takt med att Kinas globala roll växer försöker USA allt mer aktivt tämja landets inflytande på hemmaplan. Regeringen i Washington har under våren diskuterat en rad initiativ för att hindra Kina från att få en allt för dominant roll på amerikanska universitet.

Under de senaste åren har kinesiska företag, ofta med kopplingar till staten, köpt flera amerikanska skolor, som Princeton Conservatory of Music i New Jersey, Bay State College i Boston och Dowling College i New York.

Samtidigt får kinesiska studentorganisationer i USA allt större inflytande över universiteten. Sedan 1990-talet har antalet kinesiska studenter i USA ökat tiofaldigt och i dag beräknas de vara fler än 330.000.

Det är nu den i särklass största och mest inflytelserika gruppen utlandsstudenter på amerikanska universitet. Nyligen avslöjades att kinesiska studentorganisationer ofta får stöd direkt av kinesiska staten, vilket väcker oro över att studentgrupperna fungerar som politiska celler i USA.

På prestigefulla Columbia University i New York är mer än var tredje utlandsstudent nu från Kina. Mia Shuang Li flyttade från Peking till New York för tre år sedan för att studera journalistik på Columbia, där hon var aktiv i en kinesisk studentorganisation. Nu arbetar hon på en konsultfirma på Manhattan och är oroad över Kinas växande inflytande på skolorna här.

– Folk verkar inte förstå vad som händer. De tror att Kinas kommunistparti bara finns på andra sidan Stilla havet och att vi inte behöver oroa oss över dem. Men de är verksamma här och nu, säger hon och gestikulerar bort mot Columbias universitetsbyggnad tvärs över gatan.

Kinas försök att få inflytande över amerikanska universitet har åtminstone tre olika mål, menar hon. Dels vill de kontrollera kinesiska studenter utomlands, så att de sprider patriotiska budskap som stärker bilden av Kina. Dels hoppas de att amerikanska skolor som är ekonomiskt beroende av kinesiska studenter och donationer från företag rekryterar lärare som är mindre kritiska mot Kina på lektionstid. Till sist vill de även förbättra bilden av Kina bland den amerikanska befolkningen.

Tidigare i år bekräftades att en kinesisk studentgrupp på anrika Georgetown University i Washington DC sponsrats av kinesiska staten. Enligt tidningen Foreign Policy har Kinas ambassader och konsulat även direkt betalat studenter för att delta i politiska aktiviteter, som att hylla Xi Jinping vid hans amerikanska statsbesök.

Kinas president Xi Jinping besökte besökte USA i april 2017 och träffade president Donald Trump på dennes residens Mar-a-Lago i Florida. Foto: Alex Brandon/AP

I meddelanden som läckt från den kinesiska kommunikationsplattformen Wechat krävde kinesiska diplomater i USA att studentorganisationerna ordnade tv-kvällar för att titta på Xi Jinpings tal under partikongressen i Kina förra hösten. De uppmanades sedan skicka bilder och videoklipp som visade hur studenterna tittade på talet och hejade på Xi.

Kinesiska diplomater närmar sig ofta de kinesiska studentorganisationerna med subtila metoder. Mia Shuang Li jämför med religiösa organisationer som försöker rekrytera ungdomar.

– De kommer inte fram och prackar på dig broschyrer, utan de börjar väldigt mjukt. De frågar om du har något att göra i helgen, eller behöver någon som kommer och hämtar dig från flygplatsen när du kommer tillbaka från ett besök i Kina. De försöker sudda ut gränserna mellan diplomatiska uppdrag och att bara vara goda vänner. Många kinesiska studenter har precis flyttat hit och känner ingen här, så de är ensamma och ömtåliga för sådana närmanden. Det är lätt att påverka dem då, säger Shuang Li.

På Columbia University såg hon själv hur liknande initiativ påverkade de kinesiska studenterna att bli mindre kritiska i sina uttalanden om hemlandet. Att engagera sig i kontroversiella frågor som att stödja Tibet eller protestera mot presidenten Xi Jinping innebar en risk för repressalier.

– Någon annan student i gruppen kan anmäla dig och sen får du problem när du återvänder till Kina, säger hon.

Kinesiska utlandsstudenter kan även utsätta sina familjer hemma i Kina för risker om de inte följer partilinjen när de studerar i USA.

– På Duke University i North Carolina var det nyligen en student som protesterade mot Kinas hantering av Tibet. När det kom ut på sociala medier i Kina samlades en mobb utanför hennes föräldrars bostad i Kina och kastade sopor och avföring på huset i flera veckor, säger Shuang Li.

Förra sommaren fick en kinesisk student, Yang Shuping, äran att hålla examenstal på University of Marylands avslutningsceremoni. Hon framförde en kärleksfull hyllning till sitt nya hemland USA och kritiserade samtidigt Kina, för bland annat förorenad luft och brist på yttrandefrihet.

Talet hyllades i amerikanska medier, men efter ett par veckor började det spridas på sociala medier i Kina, där reaktionen inte var lika positiv. Snart uppstod ett oerhört drev mot Yang i sociala medier och hon tvingades till slut gå ut med en helhjärtad ursäkt på Sina Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter, där hon poängterade att hon visst var stolt över Kina.

I Washington växer nu kritiken mot Kinas inflytande över amerikanska skolor. I ett förhör i senaten nyligen sade FBI-chefen Christopher Wray att amerikanska universitet varit “naiva” i synen på Kinas dolda inflytande. Senatorn Marco Rubio har riktat högljudd kritik mot det hundratal amerikanska universitet som har så kallade Konfuciusinstitut, som finansieras av kinesiska staten. Donald Trump har lyft möjligheten att genomföra hårdare restriktioner av studentvisum från Kina.

Samtidigt varnar flera Kina-kännare i USA för att sådana diffusa slängar mot Kinas inflytande kan leda till paranoia och främlingsfientlighet gentemot kineser i USA överlag. Kaiser Kuo, som tidigare var talesperson för det kinesiska företaget Baidu och nu bor i USA där han är en inflytelserik röst i debatten om Kinas globala roll, tror att varningarna om Kinas inflytande på amerikanska skolor skapat en farlig motreaktion.

Han tror att det nu finns risk för en skrämmande jakt på kinesiska “spioner” på företag och universitet. Kinas verksamhet i USA är främst defensiv och handlar om att vända på en negativ bild av Kina som finns i omvärlden, enligt Kuo.

Även den erfarna Kina-kännaren Bill Bishop har varnat för att regeringen och FBI:s diffusa uttalanden kan leda till främlingsfientliga reaktioner.

– I synnerhet i det rådande politiska klimatet, efter valet 2016, säger Bishop till tidningen Foreign Policy.

Mia Shuang Li suckar över hur svårt det är att hitta rätt balans i skildringarna av Kinas globala roll.