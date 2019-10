Kinas jubileum en rekordstor styrkedemonstration

Vägar hade blockerats och lyktstolpar dekorerats kring Pekings paradgata Långa fredens aveny som passerar mängder av historiska platser, däribland Förbjudna staden och Himmelska fridens torg. Tidigt på tisdagsmorgonen generalrepeterade militären på torget innan journalister och de första besökarna fick tillträde klockan 5.30.

Vid 10-tiden hade området fyllts av tusentals gäster och på podiet trängdes både religiösa och politiska ledare med Xi Jinping i spetsen, klädd i kostym av Mao Zedong-snitt. 56 kanoner sköt salut med 70 skott – 56 representerar antalet etniska grupper som Kina erkänner – och firandet var igång.

Bild 1 av 4 Foto: Greg Baker/AP Bild 2 av 4 Foto: Greg Baker/AP Bild 3 av 4 Foto: Greg Baker/AP Bild 4 av 4 Foto: Hector Retamal/AFP Bildspel

Utöver presidentens tal var militärmarschen ett huvudnummer med 15.000 soldater och aldrig tidigare visat krigsmateriel, bland annat avancerade drönare och robotsystem. Soldaterna är tränade på att stå still i två timmar, gå med 75 centimeter långa steg och inte blinka på 40 sekunder.

Efter 80 minuter följdes den rekordstora militärparaden av 100.000 civila människor och 70 olika ekipage av såväl politiska som festliga slag. De färska världsmästarna i damernas volleyboll-VM åkte på sista ekipaget som släppte ifrån sig hundratals duvor och ballonger.

Samtidigt som firandet i Peking pågår i Hongkong protester som riktar udden mot Kinas ökande inflytande i regionen. Det rapporteras om våldsamma sammandrabbningar.

– Vi är här för att kämpa för vår frihet. Regeringen lyssnar inte på folket och polisen slår våra ungdomar, säger miss Lamm till DN.

Folkrepubliken Kina utropades på Himmelska fridens torg den 1 oktober 1949 under ledning av blivande presidenten Mao Zedong som lett en framgångsrik gerilla under inbördeskriget och satt som ordförande för kommunistiska partiet fram till sin död 1976. Med åren har Kina liberaliserat sin ekonomiska politik, men är ännu en enpartistat som styrs under auktoritära former av kommunistpartiet.

