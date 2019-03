Kinas Xi Jinping besöker splittrat Europa

Xi Jinpings Europaturné inleds med ett besök i Italien på torsdag och kommer i ett läge där misstänksamheten mot Kina blivit allt större i väst. Kinesiska företag anklagas för teknologistöld och spionage, inte bara av USA utan även av flera europeiska länder. Inte minst telekomjätten Huawei har fått blickarna på sig. Ett antal länder har förbjudit, eller funderar på att förbjuda, företaget från att delta i utbyggnaden av femte generationens mobiltelefoni. EU har dessutom beslutat att granska kinesiska investeringar mer noggrant.

Å andra sidan har flera europeiska länder välkomnat kinesiska investeringar. Greklands stora hamn i Pireus ägs exempelvis nu av ett kinesiskt bolag. Kina har även köpt in sig i hamnar i Venedig och Genua. Och Xi Jinping ser ut att få ett varmt välkomnande i Italien. Den italienska regeringen har sagt sig vilja delta i Kinas enorma infrastruktursatsning, den nya sidenvägen som land- och sjövägen ska bygga handelsvägar. Under besöket förväntas en avsiktsförklaring skrivas under. Italien blir i sådana fall det första G7-landet att sluta upp bakom den nya sidenvägen som av vissa kritiseras för att vara en skuldfälla där Kinas ultimata mål är att lägga under sig strategisk infrastruktur som hamnar.

Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Ludovic Marin/AFP

Italiens deltagande i sidenvägsprojektet har fått Frankrikes president Emmanuel Macron att höja på ögonbrynen och efterlysa en enad EU-front mot Kina. Macron har på senare tid visat på klart större misstänksamhet mot kinesiska investeringar och har meddelat att dessa framöver måste granskas kinesiska mer noggrant.

Frankrike och flera andra EU-ledare har också efterlyst en större ömsesidighet i affärerna med Kina. En återkommande kritik är att medan kinesiska bolag fritt kan investera i väst föreligger fortfarande restriktioner för västerländska bolag att göra affärer i Kina.

Xi Jinpings Europabesök kommer bara några veckor innan ett toppmöte mellan EU och Kina i Bryssel, 9 april. Inför mötet har EU-kommissionen lagt fram en rapport där EU-länderna uppmanas bli tuffare i sin hållning mot Kina när det gäller handel, tekniköverföring och geopolitiska hänsynstaganden. I rapporten, som kommer att tas upp vid torsdagens EU-toppmöte, omnämns Kina för första gången av EU som en konkurrent och systemrisk som förespråkar en annan typ av styre.