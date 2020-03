Kinesisk skyddsutrustning håller inte måttet – skickas tillbaka

Sedan en tid tillbaka flödar det in skydds- och testutrustning i Europa från Kina. DN skrev nyligen om turerna kring 100.000 kinesiska masker som beslagtagits i Tjeckien, där den kinesiska ”gåvan” inte riktigt var så generös som det först verkade.

Men även andra länder har haft problem med sina leveranser från Kina. Hårt pressade Spanien beslutade förra veckan att köpa varor för runt 430 miljoner euro, drygt 4,3 miljarder kronor.

Men all utrustning är inte vad den ger sig ut för att vara. Spanien har dragit in cirka 8.000 snabbtest för covid-19 som landet fått av ett företag baserat i Shenzhen i södra Kina. Enligt Spaniens hälsominister finns tecken på att resultaten från testen inte är tillförlitliga. Ytterligare 50.000 snabbtest hann aldrig distribueras inom Spanien och har sänts tillbaka till Kina, rapporterar Financial Times.

Den kinesiska leverantören framhåller att produkten kan ha använts på ett felaktigt sätt, men ska nu skicka ny testutrustning.

Kinesiska ambassaden i Madrid skriver på Twitter att företaget i Shenzhen inte har licens att sälja denna typ av produkter och att företaget inte ingår i affärsuppgörelsen som länderna undertecknat.

https://twitter.com/ChinaEmbEsp/status/1243127820408295425

I Nederländerna kallade man i helgen tillbaka 600.000 ansiktsmasker av typen FFP2, som används inom sjukvården för att vårda svårt sjuka coronapatienter. Anställda slog larm om att maskerna inte slöt tillräckligt tätt. Det visade sig också att filtren inte fungerade som de borde.

De 600.000 maskerna ingick i ett parti om totalt 1,3 miljoner masker.

En talesperson för ett sjukhus i Eindhoven säger till radio- och tv-kanalen NOS att det finns mycket undermålig utrustning på marknaden.

– Det finns människor som försöker dra nytta av den nuvarande krisen, till höga priser, säger talespersonen.

Även från Turkiet har det rapporterats om missnöje med utrustning från Kina. En medlem av den vetenskapliga kommittén som ger råd till regeringen säger till Financial Times att felmarginalen var alltför hög i testutrustningen.

Från Belgien rapporteras i stället problem med 100.000 skyddsmasker som landet trodde sig köpa från Kina, men som visade sig komma från Colombia. Le Soir skriver att maskerna låg i använda bananlådor och cornflakeskartonger och att man hittade djurspillning i en av lådorna.

Maskerna uppfyllde inte kraven för sjukvården, utan antas vara avsedda för industriarbetare.

Läs mer. Coronaviruset: Sanningen bakom Kinas ”generösa gåvor” till Europa

Läs mer: Tvivel kring att Kina har besegrat coronaviruset