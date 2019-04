Klart för toppmötet mellan Kim och Putin

Mötet mellan de två ledarna har varit på gång under en längre tid och så sent som för några dagar sedan uppgav KCNA att toppmötet kan komma att äga rum innan månaden är slut. Något som också bekräftades av Kreml som angav att mötet skulle bli av under andra halvan av april.

Toppmötet, som tillkommit på den ryske presidentens initiativ, blir det första mellan de båda ländernas ledare.

Kim Jong-Uns chefsrådgivare, Kim Chang-Son, har setts i Vladivostok i söndags vilket har lett till spekulationer om att det är där de båda kommer att mötas, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Det kommande mötet mellan Kim och Putin ska ses i ljuset av att Kim sagt att han vill vänta med ett nytt toppmöte med USA:s president Donald Trump till dess att USA ”ändrar sin inställning” till Nordkorea.

Nordkorea har vid en rad tillfällen den senaste tiden kritiserat USA och nära medarbetare till president Trump.