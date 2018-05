Klart: Gina Haspel blir ny CIA-chef

På torsdagen stod det klart att kontroversiella kandidaten Gina Haspel blir ny CIA-chef. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

USA:s senat röstade till den av USA:s president Donald Trump nominerade kandidaten Gina Haspels fördel med röstsiffrorna 51–43. Därmed står det klart att Gina Haspel blir den första kvinnan på posten som chef för den kända underrättelseorganisationen.

Nomineringen av Gina Haspel har varit kontroversiell. Under den utfrågning under förra veckan då senatens underrättelseutskott frågade ut henne inför torsdagens omröstning stod det klart att flera av ledamöterna var kritiska till nomineringen, vilket DN rapporterade om den 10 maj. Anledningen är att det under hennes tid som chef för ett hemligt CIA-fängelse i Thailand skedde förhör då al-Qaida-fångar utsattes för skendränkning.

Nu hävdar Gina Haspel att hon i framtiden inte längre står bakom den typen av hårda förhörsmetoder.

– Efter att ha arbetat under denna tumultartade tid, så lovar jag personligen, fullständigt klart och tydligt utan reservationer, att under mitt ledarskap kommer CIA inte att återuppta några sådana internerings- och förhörsmetoder, sade Gina Haspel under utfrågningen.

Reuters hänvisar till hur Gina Haspel tre år efter händelserna på det hemliga fängelset beordrade att det videomaterial som fanns sparat efter förhören skulle förstöras.

Den republikanske senatorn John McCain uppmanade senatorerna inför torsdagens omröstning att inte rösta för att låta Gina Haspel bli ny CIA-chef, och argumenterade för att det skulle sända fel budskap.