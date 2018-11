År av klimatprotester, flera processer i miljödomstol, nekade lån hos storbanker och indragna infrastrukturlån lyckades inte stoppa den indiska energijätten Adani. På torsdagen kom beskedet att de är redo att öppna gruvan med tillhörande järnväg inom en snar framtid. De kommer att finansiera hela verksamheten själva. Gruvan blir knappt hälften så stor som det var tänkt från början eftersom bolaget inte fått tillgång till någon extern finansiering.

– Vi kommer nu att börja med en mindre, öppen gruva, liknande många andra i Queensland och sedan öka på med tiden, sa Adani Minings vd Lucas Dow till ABC.

Vid full kapacitet kommer gruvan generera 27,5 miljoner ton brunkol om året som ska transporteras och brännas i Indien. Trots att Adanigruvan, eller Carmichaelgruvan som den också kallas, är betydligt mindre än vad som tidigare var planerat väcker dagens beslut mycket upprörda känslor. Australien drabbas just nu av flera olika extremväder – ö ver 100 skogsbränder i Queensland, extrema regnoväder i Sydney medan andra delar av New South Wales genomgår den värsta torkan i mannaminne. Samtidigt varnar myndigheten som ansvarar för Stora barriärrevet för den tredje massblekningen av korallrevet på fyra år efter att en värmebölja dragit in över Queensland med betydligt högre temperaturer än vanligt.

“Adanis beslut kommer en dag när stora delar av Queensland står i lågor och delstaten drabbats av torka som orsakats av klimatförändringar. Det är galenskap. Det finns inget fossilt bränsleprojekt som går att motivera miljömässigt”, sa Amanda McKenzie, vd för Australiens Climate Council.

Klimatexperter är nu oroliga att fler kolgruvor ska öppnas upp i kölvattnet av Adanis beslut. Men ansvarig minister, Liberalernas Matthew Canavan, som representerar Queensland är knappast orolig. Istället välkomnar han beslutet och hoppas att det ska ge upp emot 7.000 jobb i regionen. Han skriver på Twitter att “Adani är en liten australiensisk kämpe” som bara “puttrar på”.

https://twitter.com/mattjcan/status/1068009000719904768

I en färsk FN-rapport slås det fast att Australien är långt ifrån att möta de klimatmål som sattes upp vid Paris-mötet 2015. Vid Parismötet lovade Australien att sänka sina koldioxidutsläpp med upp emot 28 procent till år 2030. I dagsläget kommer Australiens utsläpp istället ligga kvar på samma höga nivåer om inget allvarligt görs, enligt rapporten.

