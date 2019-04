Klimataktivister: ”Vi ska stänga ner Heathrow”

Sedan i måndags har klimataktivister i rörelsen ”Extinction Rebellion” protesterat i London och runtom i Storbritannien.

I veckan har de bland annat limmat fast sig i tåg och blockerat Londons mest trafikerade gator. Sedan protesterna startade har 300 demonstranter gripits.

Nu riktar gruppen in sig på flygindustrin.

Under skärtorsdagen skickades ett meddelande runt bland gruppens medlemmar via Whatsapp, skriver The Independent.

I meddelandet, som senare delades på Twitter, står det:

”I morgon höjer vi ribban - vi ska stänga ner Heathrow”.

Meddelandet fortsätter: ”Många av er har uttryckt att ni vill störa Heathrow (...) ”Nu i helgdagarna vänder vi blicken mot flygindustrin. Vi vill att ni är med oss. ”

Heathrow är Europas mest trafikerade flygplats med mer än 200 000 passagerare varje dag. Det framgår inte på vilket sätt gruppen vill ”stänga ner” flygplatsen.

En talesperson för Heathrow säger, enligt The Independent, att de är medvetna om att någon form av protest planeras under fredagen. Enligt talespersonen finns en plan för att hantera eventuella demonstranter som försöker störa flygtrafiken, och extra polisresurser har kallats in.

”Flygplatsen är en del av vår infrastruktur och vi kommer inte tillåta olagliga demonstrationer för att störa tusentals resenärer under påskhelgen. Vi ber alla demonstranter att tänka om”, uppger flygplatsen i ett uttalande.

Även i andra europeiska städer har demonstrationer genomförts av gruppen. Den svenska grenen blockerade riksdagen vid lunchtid i måndags genom att spela döda.