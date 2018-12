Det första jag lägger märke till i Katowice är lukten av kol, som sticker i näsan när jag kliver av tåget. Kanske känner delegaterna på FN:s klimatmöte likadant när de stiger ur taxin för att checka in på sitt hotell i dag.

Katowice är huvudstad i det polska kolbältet, ett tätbefolkat område i södra Polen med fem miljoner invånare, fullt av gruvor, kraftverk och industrier. Här finns Europas sämsta luft: att leva i Katowice är likvärdigt med att röka 1.711 cigarretter per år.

Samtidigt har staden fått en modern finish, med ”gröna” kaféer, gågator och elcyklar. Stora områden är parker. Den grå sovjetkänslan är borttvättad, åtminstone i centrum, och staden marknadsför sig som ett slags hipstermecka med rockfestivaler, mikrobryggerier och experimentell teater.

Allt detta kommer de polska värdarna att peka på. De gör det redan, inför delegater och journalister på besök inför COP24, som mötet officiellt heter.

Men lukten går inte att trolla bort. Inte heller smogen, som i början av december brukar vara som mest synlig när miljoner invånare sätter fyr i sina kolkaminer för att jaga bort nattkylan.

Den fräna lukten och den bruna luften blir påminnelser om att när världen samlas för att stoppa klimatförändringarna så sker det i en region där den smutsigaste och mest klimatpåverkande av energikällor är kung.

För i Polen, och särskilt här i regionen Schlesien, är kol mer än ett bränsle. “Det svarta guldet” är också en del av den polska identiteten.

”1,5” lyser siffrorna i rött på mätaren som Pawel Pawlowski bär i sitt bälte. Det står för halten av metan i luften i procent. Över 2,0 procent och gruvan måste utrymmas, upplyser Pawlowski som har titeln ventilationschef.

Skulle det hända har vi en tio minuter lång säkerhetsutbildning att luta oss mot.

Vi är iklädda ljusbruna kläder i grovt bomullstyg, skyddsglasögon och hjälm med pannlampa. I en tung metallväska har var och en fått med sig en enkel syrgasmask som omedelbart ska tas på om larmet går – om metanhalten blir för hög till exempel. Då finns risken för en dödlig explosion.

Vi befinner oss 980 meter under jord i gruvan Borynia, i staden Jastrzebie-Zdroj en timme söder om Katowice. Här bryts cirka 7.500 ton högkvalitativt stenkol per dygn vid fem brytningsfronter.

Först när vi har rest i en halvtimme med tåg och en sorts vagnar som hänger i gruvgångens tak – lite som en gammaldags berg- och dalbana – når vi en av dessa fronter.

Här, längs en sluttande gång på cirka 200 meter, får vi en glimt av hur tungt och krävande det underjordiska jobbet är. I 32 graders värme står en rad arbetare och hugger ut kol ur bergväggen med tunga hackor. Ett par män sågar av en decimetertjock metallbalk med en tung, hydraulisk såg. Andra säkrar stag i form av tjocka järnrör med en handvevad vinsch.

– Kom och ta en selfie med killarna, ropar ventilationschefen som har gett oss tillstånd att fotografera en stund.

Luften är mättad av koldamm. Arbetarnas tänder lyser vita i ljuset från våra pannlampor. Några av dem arbetar med bar överkropp och under det svarta dammet kan man skönja tatueringar på kraftiga överarmar.

Då och då rasar en skur av svarta kolbitar ner, de smattrar mot arbetarnas hjälmar.

Efter tre timmar under jord är vi helt utmattade. Killarna vid brytningsfronten har fyra timmar kvar på sitt skift.

Gruvarbetaryrket har en särskild status i Polen – välförtjänt om ni frågar mig. Eller också är det så att man måste skapa en hjältegloria kring detta yrke för att få någon att frivilligt arbeta i en kolgruva.

I en undersökning som gjordes 2016 sa 80 procent av de tillfrågade att de hade respekt för gruvarbetare – klart högre siffror än för till exempel läkare eller lärare.

De är för många själva sinnebilden för manlig styrka, mod och uthållighet – till och med patriotism – och har även sina egna paraduniformer som bärs vid högtidliga tillfällen.

Ingen som inte har arbetat i kolgruva kan förstå oss. Ingen utomstående kan förstå hur det är där nere.

De har sitt eget skyddshelgon, Sankta Barbara. Vid ingången till Borynia som vid de flesta gruvor står hon staty, i vit marmor, omgiven av blomsterfyllda vaser.

– Ingen som inte har arbetat i kolgruva kan förstå oss. Ingen utomstående kan förstå hur det är där nere, det är en hemlighet som vi bär på, säger Zdzislaw Majerczyk, en pensionerad gruvarbetare som vi träffar i Nikiszowiec, en del av Katowice uppbyggd som ett brukssamhälle kring en nu nedlagd gruva.

Den 65-årige Majerczyk visar runt bland de prydliga tegelhusen från tidigt 1900-tal. På en vägg sitter minnesplaketter över de många som genom åren har omkommit i explosioner och gruvras i just denna gruva.

Vid det sista namnet står årtalet 2017.

Miroslaw Böhm, 54 år gammal.

För Majerczyk och många andra verkar just faran vara en del av lockelsen i yrket.

– Vi hänger ihop. När det händer något där nere måste man lita på varandra. Man sticker inte om det blir ett ras, utan väntar tills alla är i säkerhet.

Lönerna i statsägda Boryniagruvan ligger i dag mellan 7.500 och 20.000 kronor i månaden. Med svenska mått kanske inga drömlöner, men de som har arbetat i tio år hamnar dubbelt så högt som genomsnittet för arbetarlöner i Polen. Dessutom kan en gruvarbetare som har arbetat 25 år under jord pensionera sig vid 50 års ålder.

Förmånerna härrör från kommunisttiden, då kolgruvearbetarna hölls fram som föredömen i propagandan precis som i Sovjetunionen. Så länge regimen kunde behålla stödet från dessa underjordens hjältar kunde myten om ”arbetarnas stat” leva vidare på konstgjord andning.

När kommunistregimen vacklade i början av 1980-talet, under det så kallade krigstillståndet, fick gruvarbetarna dubbelt så höga matransoner jämfört med andra.

Men de hade redan bytt sida. Gruvarbetare i Schlesien anslöt sig i stora skaror till Lech Walesas fackförbund Solidaritet, och den 16 december 1981 sköt polisen skarpt på strejkande vid gruvan Wujek i Katowice. Nio gruvarbetare dödades.

– Vi fick betala det högsta priset för friheten, säger Zdzislaw Majerczyk.

I det demokratiska Polen har antalet kolgruvor sjunkit från 70 stycken år 1990 till runt 30 i dag. Antalet anställda har minskat från över 400.000 till ungefär 90.000.

Ändå är gruvarbetarna en kraft att räkna med – de är en grupp som inget politiskt läger vill stöta sig med. Hösten 2015 protesterade de mot en omstrukturering av gruvindustrin som de, med goda skäl, fruktade skulle leda till färre jobb.

De bar en kista genom Warszawas gator, prydd med bokstäverna PO efter det liberala partiet Medborgarplattformen som då styrde Polen. Efter valet några veckor senare hade regeringen fallit och konservativa Lag och rättvisa, PIS, tagit över.

Partiet förkunnade när det kom till makten att “kolet är blodet i den polska ekonomins ådror”, och president Andrzej Duda hör till dem som ständigt påpekar att Polen står fast vid sitt kol. Han har bland annat hävdat att det “kan tjäna landet i 200 år”.

Att värna gruvindustrin står på alla polska regeringars dagordning, men PIS, med sin nationalistiska profil, har profilerat sig som mer kolvänligt än sina föregångare.

Kolet är blodet i den polska ekonomins ådror

Världens främsta klimatexperter håller inte med. När FN:s klimatpanel IPCC kom med sin omtalade rapport i oktober slogs det fast att om världen ska kunna undvika de värsta katastrofscenarierna måste kolet som bränsle i stort sett fasas ut till mitten av detta århundrade, från cirka 40 procent av den globala energimixen i dag till mellan 1 och 7 procent.

I Polen står kolförbränning i dag 81 för procent av elen och 86 procent av värmeproduktionen. Regeringens mål är att minska kolets andel av energimixen till 50 procent år 2050.

Vore det inte bättre att stänga ner gruvorna och kraftverken – för klimatets och hälsans skull, men också för ekonomins?

Det finns flera förklaringar till att Polen inte gör det.

En anledning är historien och den polska identiteten. Bilden av kolet som ekonomins ryggrad är lika svår att skaka av sig som tanken på kolgruvearbetarna som nationens mest genuina representanter.

Ett annat skäl är att Polen har “byggt in sig” i kolet som energikälla. Även om alla gruvor stängdes i morgon skulle omställningen av kraftverk, infrastruktur och industrier – som är konstruerade för kolanvändning – ta lång tid och stora resurser.

Detsamma gäller uppvärmningen av privata hem, där en stor majoritet använder kolkaminer.

7.500 ton kol per dygn bryts i gruvan Borynia i Jastrzebie-Zdroj, vid fem brytningsfronter. Under jord finns 925 kilometer gruvgångar. Just nu sker brytningen på 980 meters djup, men ännu en ”våning” på 1.120 meter förbereds. Foto: Lotta Härdelin

Men ändå viktigare är kanske utrikespolitiken. I polsk politik råder stor enighet om att det enda alternativet till kol på kort sikt är naturgas – vilket i praktiken skulle innebära rysk naturgas.

Polen har i århundraden levt under ryska härskare – från tsarerna till Stalin och Brezjnev – och för Putins Ryssland är gaskranen ett av de viktigaste påtryckningsmedlen mot små grannstater. Flera år innan Ryssland annekterade Krim drog Moskva vid ett par tillfällen igång ”gaskrig” mot grannlandet Ukraina. Ingen polsk ledare vill bli den som än en gång gör sitt land sårbart för Kremls nycker.

Därför talar man ofta om kolet som en garanti för ”energisäkerhet”.

När det ändå talas om en omställning är det i stället kärnkraft, vindkraft eller norsk gas som nämns i den polska debatten.

Kolet har oförtjänt dåligt rykte. De där klimatförändringarna beror väl lika mycket på kor i Argentina som släpper väder har jag hört.

Zdzislaw Majerczyk, den pensionerade gruvarbetaren som vi träffar i Katowice, tycker att landets regering gör mer för kolet än den förra.

– Kolet har oförtjänt dåligt rykte. De där klimatförändringarna beror väl lika mycket på kor i Argentina som släpper väder har jag hört.

Majerczyk sätter som många andra i Polen hoppet till ”ren kol”, eller geologisk lagring av koldioxid. Det handlar om tekniker som ifrågasätts av många forskare, inte minst för att de är så dyra att de gör produktionen olönsam. Miljörörelser avfärdar det hållbara kolet som en myt.

På länssjukhuset i gruvstaden Jastrzebie-Zdroj träffar vi 69-årige Wieslaw Kurkowski. Han tillbringar minst en vecka i månaden här och får syrgasbehandling mot sitt lungemfysem.

I 25 år arbetade han under jord i Borynia, gruvan vi just har besökt. Han berättar stolt att han under alla åren bara hade 31 dagars sjukfrånvaro.

Nu sitter han på kanten av sin sjukhussäng och tittar ut genom fönstret med trött blick. Syrgasmasken åker av och på.

Jag har aldrig rökt, det är bara gruvjobbet som gör att det har blivit så här

– Jag har aldrig rökt, det är bara gruvjobbet som gör att det har blivit så här, säger han när han tar av masken för en stund.

– Fast hade jag rökt så hade jag väl inte levt i dag, säger han med ett snett leende.

Andelningschefen, kardiologen Mariola Nowak, berättar att majoriteten av gruvarbetarna tyvärr röker. De är överrepresenterade både när det gäller lung- och hjärtsjukdomar.

Men man behöver varken röka eller jobba i gruva för att bli sjuk här. Det räcker med att andas in luften.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO ligger 33 av EU:s 50 mest förorenade städer i Polen. På en Europakarta syns de som en svärm av prickar koncentrerade just här i Schlesien. Katowice och många städer i regionen finns högt upp på listan.

48.000 polacker beräknas dö varje år av sjukdomar relaterade till luftföroreningar. Motsvarande siffra för Sverige är 7.600.

– Även om just vår stad inte har den sämsta luften så märks det förstås, säger Mariola Nowak.

– Vi får in oproportionerligt många patienter med andningsproblem, med lungcancer, med hjärtinfarkter.

Den gamle gruvarbetaren Wieslaw Kurkowski hoppas att han snart ska bli bättre så han kan pyssla på sin kolonilott och resa och träffa sitt lilla barnbarn i Wien.

Jag frågar om han ångrar sitt yrkesval.

– Val och val, jag tog jobbet på 70-talet för att det var enda sättet att få en lägenhet. Men nej, jag ångrar inget. Det var fina år i gruvan.

Alla vi talar med i södra Polen välkomnar klimatmötet – men av helt olika skäl.

– Jag är väldigt nöjd över att vi får konferensen hit. Så kan hela världen se hur illa det är ställt med föroreningarna, säger Maciej Turski, läkare på kardiologen vid universitetssjukhuset i Katowice.

”Jag försvarar kolet, för kolet är mitt liv”, säger Zdzislaw Majerczyk som arbetade 25 år i en gruva i Katowice. Han tror att ”hållbart kol” är framtiden för Polen. Foto: Lotta Härdelin

Våra ledsagare i gruvan Borynia är lika positiva till mötet, men ser det i stället som en chans att marknadsföra kolet och visa hur ny teknik kan göra bränslet gångbart ännu några årtionden.

Som sidoevenemang till COP 24 väntas en amerikansk delegation – utsänd av Trumpadministrationen – också visa upp ”fördelarna med kol”. Samma sak gjorde USA under förra årets klimatmöte i Bonn, vilket fick New Yorks förre borgmästare Michael Bloomberg att ilskna till:

”Att propagera för kol under ett klimatmöte är som att göra cigarrettreklam på en cancerkongress”.

Ingen energikälla påverkar klimatet så mycket som kol. Inget bränsle är så smutsigt och dödligt.

I dagens Polen är det inte heller en bra affär. Sedan 2013 har branschen som helhet gått back, bland annat på grund av låg produktivitet. Det polska kolet kan helt enkelt inte tävla med billigare kol från länder som Ryssland och Ukraina, för att inte tala om asiatiska låglöneländer.

Följden är att den polska staten subventionerar kolsektorn för att den ska hålla sig lönsam. Tankesmedjan Wise Europe i Warszawa har räknat ut att de polska skattebetalarna fick punga ut med 2 miljarder euro per år mellan 1990 och 2016 till kolbranschen.

Ändå fortsätter den polska regeringen sin kolsatsning. Så sent som den 16 oktober tog energiminister Krzysztof Tchórzewski det första spadtaget till vad som ska bli ännu ett kolkraftverk i Ostroleka några mil nordöst om Warszawa.

Polens kolanvändning Polen är världens tionde största konsument av kol. I EU konsumerar bara Tyskland mer. Den totala årsproduktionen av kol i Polen var 2015 cirka 136 miljoner ton, varav 73 miljoner ton stenkol och 63 miljoner ton brunkol. Inget annat europeiskt land är lika beroende av kolet som Polen. Här kommer cirka 81 procent av elkraften från kolförbränning, liksom hela 86 procent av värmeproduktionen. Stenkolsgruvorna är koncentrerade i regionen Schlesien, med Katowice som huvudstad. Men produktionen har halverats sedan 1990 och antalet gruvor minskat från 70 till 30. Antalet anställda i gruvorna har minskat med 75 procent under samma tid. Polen ligger på femte plats i EU när det gäller koldioxidutsläpp, efter de stora länderna Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Räknar man utsläpp relaterat till BNP ligger Polen tvåa i EU efter Estland. Källor: WHO, IDDRI & Climate Strategies, International Energy Agency Visa mer

Polen är inte den värsta klimatboven i världen, inte heller i EU. Landet hamnar på 20:e plats bland länder som släpper ut mest koldioxid per år – efter de stora EU-länderna Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.

Polackerna känner sig dessutom ofta, och med viss rätt, orättvist utpekade i internationella medier. Polen kallas smutsigt medan Tyskland – som faktiskt producerar och konsumerar mer kol – hyllas som ett grönt framtidsland.

Ändå är det ett faktum att Polens ledning kommer med dubbla budskap i klimatfrågan, inte minst inför det klimatmöte landet självt står värd för.

En hel del görs för att minska utsläpp. Vindkraften har byggts ut, om än på låg nivå. Polens första kärnkraftverk kan sättas i drift 2033, enligt preliminära planer.

Premiärminister Mateusz Morawiecki har förklarat “krig mot smogen” och i många städer betalar man ut bidrag till folk som skrotar sina gamla kolkaminer. I storstaden Kraków har det mest förorenande kolbränslet fasats ut, och från 2019 blir det förbud mot att elda med kol i hemmen där.

På andra håll kan man å andra sidan fortfarande se ”koksiaki”, en sorts metallkorgar där man eldar med kol utomhus, vid exempelvis busshållplatser.

Och Polen bråkar ständigt med EU så fort unionen har förslag som drabbar kolindustrin – till exempel stopp för statssubventioner till de mest klimatpåverkande företagen.

Minnesplaketter i stadsdelen Nikiszowiec i Katowice berättar den lokala gruvans historia – med en plakett för var och en som har dött i en olycka under jord. Sista namnet är daterat 2 juni 2017. Foto: Lotta Härdelin

På COP24 väntas Polen fokusera på skogsplantering som främsta åtgärd mot klimatförändringarna, och ett uttalande från energiminister Tchórzewski visar att han snarast vill bromsa omställningen till renare bränslen:

”Energiministern förespråkar en evolutionär omställning av energisektorn, snarare än drastiska minskningar i fossilbränslen”.

Den 4 december, mitt under klimatmötet, är det Sanka Barbaras dag som också är gruvarbetarnas egen högtidsdag. Då tar Zdzislaw Majerczyk på sig uniformen och går ut och äter golonka, den mustiga polska fläskläggen.

– Jag tar med mig min son som också är gruvarbetare. Och så skålar vi för det polska kolet.

