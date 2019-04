Klimatförändringen kan göra världens klaraste sjö till ett kärr

Isen är över en meter tjock och genomskinlig. Ibland får den ljusblå, nästan turkosa toner. Ibland är den djupt mörkgrön.

Och den talar. Med jämna mellanrum ljuder ett dovt knakande över vidderna. Det är isflak som bryts upp mot varandra.

– Dedusjka Bajkals musik, säger Andrej Zjilkin.

Andrej Zjilkin flyttade till Olchon-ön på 1990-talet. Efter att ha sett sjön var jag tvungen att flytta hit, säger han. Bajkal fångade mig. Jag älskar fortfarande Bajkal lika mycket, den ser olika ut varje dag och jag tröttnar aldrig på att betrakta den. Foto: Beatrice Lundborg

Vi har kört ut på isen i hans rysktillverkade Gazel-bil. Över oss välver sig en hög, klar himmel, under oss ligger ett bråddjup. 1,6 kilometer som djupast.

Bajkalsjön – världens djupaste sjö, täckt av glansis likt ett ändlöst, bonat balsalsgolv. Mot Olchon-öns klippiga stränder har isen byggt upp kaskader, snövita pelare av förstenat skum.

Olchon ligger vid Bajkas västra strand. Dess västra sida består av ett gyllengult hedlandskap. Vid strandremsan höjer sig dramatiska klippformationer. Många av klipporna har en central roll i det sibiriska ursprungsfolket burjaternas mytologi.

I likhet med alla som bor kring Bajkal kallar Andrej sjön vid namn. Dedusjka (farbror) Bajkal. Så heter den i folkmun. Invånarna förhåller sig till sjön som till ett levande väsen.

Nu håller sjön på att förändras. Klimatförändringen leder till att världens äldsta och djupaste sjö värms upp. Det iskalla, klara vattnet blir varmare och grumligare. Det kan betyda att ett unikt ekosystem, som har byggts upp under miljoner år, förpassas till historien.

– Än är det inte för sent. Det går att stoppa den här processen, säger Natalja Annenkova, som är limnolog och forskare vid Irkutsk limnologiska institut.

Isen över Bajkal är över en meter tjock och genomskinlig. Tidigare var den ofta över en och en halv meter tjock. Mellan 1949 och 2000 har isens tjocklek i medeltal minskat med 12 centimeter. Foto: Beatrice Lundborg

Bajkalsjöns djupaste punkt är 1642 meter Bajkalsjön är världens största, djupaste och äldsta sötvattensjö, med en volym på drygt 23 600 kubikkilometer vatten. Sjön är ungefär 25 miljoner gammal. Dess djupaste punkt är 1642 meter och medeldjupet är ca 730 meter. Som en jämförelse kan nämnas att Östersjöns medeldjup är 55 meter. Under de senaste hundra åren har temperaturen i ytvattnet höjts med 1,5 grader och i luften i regionen med 1,2 grader. Det är framför allt vintrarna som har blivit varmare, med 2 grader i medeltal. Ordet Bajkal kommer enligt vissa teorier från burjatiskan, som är ett mongolspråk. Det betyder ”rik sjö”. Enligt en annan teori kommer det från mongoliskan och betyder ”rik eld”. Bajkal har 22 öar. Den största, Olchon, är världens fjärde största insjö-ö. Över 2 600 ryggradslösa arter lever i Bajkal. Av dem är 93 procent endemiska. Det finns minst 53 olika fiskarter och 230 arter märlkräftor, som äter de minsta algerna och bakterier. I Bajkal finns även njerpan, världens enda sälart som bara lever i sötvatten. Visa mer

Bajkalsjön är ett naturens konstverk som har formats under en mycket lång process. Den halvmånformade sjön i östra Sibirien bildades för mellan 25 och 30 miljoner år sedan då rörelser i jordskorpan skapade en sprickdal. Resultatet är världens största sötvattenreserv – över tjugo procent av jordens sötvatten finns i Bajkal. Sjön rymmer lika mycket vatten som alla de stora amerikanska sjöarna tillsammans.

– Bajkal är ett eget ekosystem, unikt för världen. Det har utvecklats i isolerad miljö under mycket lång tid. Därför går det att studera många olika processer här, hur saker och ting hänger ihop. Det är fortfarande mycket vi inte vet, säger Natalja Annenkova.

Att Bajkalsjön är så stor och samtidigt isolerad har gjort den till ett hem för en mängd endemiska arter inom både växt- och djurriket. Endemisk betyder unik, arter som bara finns på ett enda ställe i världen. I Bajkal har de formats av sjöns ekosystem. Den mest kända är den knubbiga njerpan, världens enda sälart som endast lever i sötvatten. Omul, som ingår i familjen laxfiskar, lever bara i Bajkal, liksom en mängd ryggradslösa djur, alger och svampar.

Den smaragdgröna bajkalsvampen är en endemisk art som bara förekommer här. Nu har den minskat på grund av att vattnet blivit övergött i många strandvikar. Forskarna på Irkutsk limnologiska institutet studerar svampen i akvariemiljö. Foto: Beatrice Lundborg

För två år sedan införde ryska myndigheter ett totalt fiskestopp på omul. Fisken som det tidigare drogs upp tonvis av hade minskat drastiskt. Stimmen som finns kvar har flyttat djupare ner i sjön. Också den smaragdgröna Bajkal-svampen, som tidigare prydde strandbottnen överallt i vikarna, försvinner på allt fler ställen. Orsakerna är inte helt klarlagda, men mycket tyder på att det har att göra med vattenkvaliteten.

– Isen har blivit tunnare, den lägger sig senare. Och den smälter tidigare än förr. Det har lett till att vattnet blir varmare och vi har fått mer alger, säger Galina Sibirjakova.

Läs mer: Rennäringen i Sibirien riskerar slås ut av uppvärmningen

Hon flyttade till den lilla staden Kuzjir på Olchon-ön för tretton år sedan. Sedan dess har hon bott några hundra meter från stranden i ett vackert timmerhus med hisnande utsikt över sjö och berg. Galinas man Fjodor Burajev är burjat och hans förfäder har bott på Olchon i generationer. Paret lever på småskalig turismverksamhet.

Galina Sibirjakova, hennes man Fjodor Burajev och deras åttaåriga dotter Radana Sibirjakova ser dagligen hur klimatförändringen påverkar deras sjö. Det borde bli ekonomiskt olönsamt att skada naturen, anser Galina. Foto: Beatrice Lundborg

Mitt på deras stora rymliga innergård står en jättelik gunga i form av en fisk som Fjodor har snidat. Hela gården är prydd med Fjodors träarbeten. De gestaltar den djurvärld han känner sedan barnsben - omulfisken, bajkalsälen, örnen.

Burjaterna är ett mongoliskt nomadfolk som har levt kring Bajkals stränder i sekler. För dem är världen kring sjön inte bara fysisk. Den är också gudomlig, en mytologisk iscensättning där gudarna är ständigt närvarande. I burjaternas schamanistiska, panteistiska tro tillber man konkreta platser, vissa fåglar betraktas som budbärare och allt levande är heligt.

Den här synen på sjön har också anammats av de ryska invånare som har flyttat hit. Till exempel Andrej Zjilkin offrar regelbundet till Bajkal.

– När isen lägger sig och vi första gången åker ut på sjön offrar vi. Vi kör till Schamanklippan och där häller vi ut lite vodka. Det är för att visa sjön respekt, säger Andrej Zjilkin.

Åttaåriga Radana Sibirjakova växer upp vid Bajkal. Hennes burjatiska pappa kan inte föra språket vidare eftersom han aldrig fick lära sig det ordentligt. Men sångerna och danserna har Radana lärt sig. Foto: Beatrice Lundborg

Människans kärlek till Bajkal har emellertid blivit ett problem. Allt fler vill se den unika sjön och under de senaste tio åren har turismen i området exploderat. Tidigare var Bajkal främst ett centrum för ryska turister och säsongen begränsades till sommaren. Nu kommer utländska turister året om, främst kineser men också européer.

De flesta som flyger in för att beundra världens klaraste sjö är omedvetna om att allt avloppsvatten – inklusive deras egen avföring – slussas rakt ut i sjön.

– Tyvärr har myndigheterna fortfarande inte fått till stånd en fungerande avloppsrening. I praktiken byggs inga avlopp över huvud taget. Allt hamnar i sjön, säger forskaren Natalja Annenkova.

Bajkal har en mycket svag genomströmning. Vattnet som strömmar in från den mongoliska floden Selenga lämnar inte sjön på tre hundra år. Dess enda utflöde är den sibiriska floden Angara, som är en biflod till Jenisej.

Bajkalsjöns komplexa reningsprocesser och dess gigantiska volym har hittills hållit vattnet klart. Men lokalt förekommer på många håll en tydlig eutrofiering, det vill säga övergödning.

– Flera strandvikar har blivit nedsmutsade, framför allt de som ligger i närheten av hotellkomplex. Många tror att det inte spelar någon roll, eftersom Bajkal fortfarande är mycket ren på djupare nivå. Men det har betydelse. De flesta organismer lever i strandzonen, den är en nyckelfaktor för hela Bajkal. Fisken behöver strandvatten när den ska fortplanta sig. Den unika svampen som växer bara i Bajkal och renar vattnet behöver stränderna. Strandvattnet är en zon som påverkar allt, konstaterar Natalja Annenkova.

Natalja Annenova är doktor i molekylärgenetik. Assisterad av sin man, astrofysikern Ilja Potravnov, tar hon prover ur Bajkalsjön för att studera dess växtplankton. Foto: Beatrice Lundborg

Övergödningen har lett till ett fenomen som är bekant från Östersjön – cyanobakterier eller blågröna alger. De dök upp i stor skala i Bajkal för första gången år 2010. För befolkningen var de en chock.

Klimatlarmet: En halv grad gör stor skillnad för planeten

Nu bildas algblomning över stora områden varje sommar. Det beror på att förhållandena för cyanobakterierna blir allt bättre. Bajkal är i grunden en kall, näringsfattig sjö med vattentemperaturer på 10-15 grader sommartid. När vattnet blir varmare och näringsrikare – i praktiken övergött – blir förhållandena plötsligt idealiska för algblomning.

– Turismen växer tyvärr för snabbt, infrastrukturen hänger inte med. Det leder till att strandzonerna smutsas ned och fosfor, som de blågröna algerna lever av, slussas ut i sjön i stora mängder. Det diskuteras mycket nu och jag hoppas att problemet blir löst snart, säger forskaren Natalja Annenkova.

Isen som ligger över Bajkalsjön har en mängd olika nyanser – svart, mörkgrön, turkos och lila. Ofta är den så genomskinlig att man kan se bottnen tills det blir för djupt. Vid sjöns västra strand blir det bråddjupt nästan genast. Foto: Beatrice Lundborg

I Östersjön gick eutrofieringen så långt att den på många håll fortsätter av egen kraft. För Bajkals del är det ännu inte för sent, enligt Natalja Annenkova.

– Än är sjön i princip ren. Om vi får ett slut på människans nedsmutsning nu kan vi stoppa övergödningen.

Att stoppa lokal nedsmutsning är ett betydligt lättare arbete än att bromsa klimatförändringen. Den hotar Bajkal på ett principiellt plan, eftersom varmare vattentemperaturer kan vända hela ekosystemet upp och ner.

Klimatförändringen leder till stora förändringar i Ryssland. Tre fjärdedelar av Rysslands yta består av permafrost och den håller redan på att tina. Hur den påverkar Bajkalsjön på lång sikt vet forskarna inte än. De kan bara gissa.

Under de senaste hundra åren har temperaturen i Bajkals ytvatten höjts med 1,5 grader.

– Än så länge har det inte påverkat sjön oåterkalleligt. Men vi vet inte hur mycket sjön klarar. Dessutom har Bajkal stor regional inverkan på det lokala klimatet, säger forskaren Natalja Annenkova.

Med hjälp av mikroskop studerar Natalja Annenkova växtplanktonen hon fångade. De är otroligt vackra, säger hon. De har anpassat sig till ett liv i köld och har mycket att lära oss. Foto: Beatrice Lundborg

När stora vattenmassor värms upp kan det få oförutsedda följder för det lokala klimatet, säger klimatforskaren Gustav Strandberg på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI.

– Öppet vatten istället för is värmer luften och leder till att inlandsklimat övergår till kustklimat. I Sibirien har man kontinentalt klimat med mycket kalla vintrar. Om Bajkalsjön ligger isfri större delen av vintern kommer passerande lågtryck att plocka upp fukt och värme från vattnet, säger Strandberg.

Enligt Gustav Strandberg leder det till mer snö. Det blir förändringar som folk i regionen kommer att känna av – och som de inte nödvändigtvis kan förutse.

Jag kastar aldrig skräp i Bajkal. Inte så mycket som en tobaksfimp, säger Aleksandr Ovsiankin, som har bott vid Bajkal i hela sitt liv. Han livnär sig på att köra ut turister i svävare och båt och har med åren noterat att isen blir allt tunnare. Foto: Beatrice Lundborg

Svävaren styr ut över den snögnistrande isen i ett moln av dieselånga. Vi befinner oss utanför Listvjanka, en småstad på Bajkals västra strand några hundra kilometer söder om Olchon-ön. Kapten ombord är Aleksandr Ovsiankin, som har bott vid Bajkal i hela sitt fyrtioåriga liv. Han kan bekräfta att klimatförändringarna redan är ett faktum.

– Tidigare hade vi långa, stabila köldperioder med under minus trettio grader vintertid. Det gjorde isen pålitlig. Nu växlar temperaturerna och isen har blivit tunnare och mer förrädisk.

Vi träffar Ovsiankin då han kör oss ut till forskningsstationen Koty utanför Listvjanka. Expeditionen leds av Natalja Annenkova. Hon är doktor i molekylärgenetik och har nyligen fått ett stort forskarstipendium för att fortsätta sitt arbete med att studera mikroalger i sjön. I fokus står växtplankton.

Färjfästet på Olchon-ön är en samlingspunkt. Därifrån går färjan till fastlandet om somrarna. På vårsäsongen när isen varken bär eller brister men färjan ännu inte kan gå använder man svävare. Under de senaste åren har befolkningen på Olchon-ön ökat till ca 1 500 personer. Turismen har gett många invånare nya födkrokar. Foto: Beatrice Lundborg

Tillsammans med sin man, astrofysikern Ilja Potravnov, ska Natalja ta prover av plankton för sin forskning. Plankton är Nataljas passion – mikroskopiskt små, encelliga organismer. De utför fotosyntes och är livsviktiga för syresättningen i sjön.

– De är helt avgörande för ekosystemet då de utgör basen i födokedjan. Otroligt vackra när man tittar på dem i mikroskop. Och vi vet fortfarande alltför lite om dem.

Listvjanka är en småstad precis vid floden Angaras mynning. Det är också ett centrum för den expanderande turismen i området, något som syns i en mängd byggprojekt. Längs stranden växer gigantiska hotell upp som svampar ur jorden. De liknar födelsedagstårtor vid bergens fot. Bajkal är omgivet av höga berg, stränderna på västra sidan är branta och går man ut i vattnet blir det bråddjupt nästan genast.

Ilja Potravnov skottar snö för att komma åt vaken där forskarna brukar ta prover norr om Listvjanka. Forskningsstationens schäfer Graf betraktar skottandet som sin egen lek. Foto: Beatrice Lundborg

Forskningsstationen Koty ligger ett tiotal kilometer norrut längs stranden. Enda vägen dit är via sjön, eftersom bilvägen tar slut vid Listvjanka. Under det gnistrande vita snötäcket myllrar ett liv som bara går att följa med mikroskop. Precis under isen lever en enorm biomassa växtplankton – basföda för en mängd organismer. De konsumerar koldioxid och producerar syrgas. För det behöver de solljus, som släpps igenom av den genomskinliga isen.

Utan is kan den här sortens plankton inte leva.

– De senaste vintrarna har isen lagt sig senare. Det påverkar allt liv i sjön. Isen behövs för att planktonsamhällena och de endemiska mikroalgerna ska kunna leva. Sälen måste ha is för att föda sina ungar. I ett ekosystem hänger allt ihop, om en del av systemet försvinner utsätts hela systemet för stor stress, säger Natalja Annenkova.

Enligt forskningen har tiden då Bajkal är isfri ökat med 18 dagar mellan 1869 till 2000. Samtidigt har isens tjocklek minskat med 12 centimeter mellan 1949 och 2000.

Den krympande isperioden lett till stora praktiska problem för lokalbefolkningen. I det till stora delar väglösa Sibirien är vintervägarna som går längs isen centrala. Ju kortare tid vattendragen och sjöarna är istäckta, desto sämre kommunikationer.

– I år kunde vi börja köra bil på isen först i februari. Tidigare kunde man ofta göra det redan i slutet av december, men för femton år sedan ändrades det. Innan dess var isen minst 1,5-1,6 meter tjock, nu är den ofta inte tjockare än en meter. Och den har fler sprickor, det har blivit farligare att köra bil, säger Aleksandr Ovsiankin.

Natalja Annenkova och Ilja Potravnov synar provet. Senare ska planktonen studeras i mikroskop. Silen är en gåva från Lunds universitet, där Natalja forskade i två år. Foto: Beatrice Lundborg

På forskningsstationen Koty hackar Natalja och Ilja hål i en vak och tar prover med hjälp av en konformad sil. Det är en gåva från Lunds universitet, där Natalja forskade i två år.

Forskarna på stationen har mätt andelen koldioxid i luften sedan 2002. Resultaten är entydiga – PPM (parts per million) har stigit från 360 till 408.

– Vi valde det här stället för att mäta koldioxidhalten i luften eftersom det är på långt avstånd från bebyggelse. Resultaten är tydliga. Vår industri, våra bilar, allt vårt energibruk värmer upp planeten, säger fysikern Michail Pantjenko. Han är vice direktör på institutet för optik och atmosfär i Tomsk och besöker forskningsstationen i Koty flera gånger i året.

Koldioxidnivån i sjön är än så länge stabil. Bajkal konsumerar enligt forskarna i Koty ungefär lika mycket koldioxid som mellan 200 000 och 300 000 bilar producerar om året. Det är möjligt tack vare alla växtplankton och deras fotosyntes, som syresätter sjön. Samtidigt konsumerar de koldioxid och omvandlar den till organiskt kol. Den blir föda för andra organismer.

– Växtplanktonen och deras fotosyntes är basen för allt i Bajkalsjön. Utan dem kan varken fiskar eller sälar leva, säger Karin Rengefors som är professor i limnologi vid Lunds universitet.

Bajkalsjön betraktas som en nationell stolthet i Ryssland. Turisterna blir fler för varje år, vilket ökar trycket på naturen. Det finns fortfarande inga avloppssystem i bosättningarna längs stranden, vilket leder till att allt avloppsvatten hamnar direkt i sjön. Foto: Beatrice Lundborg

Växtplankton äts av djurplankton, djurplankton äts av fiskyngel, fiskyngel äts av större fiskar. Det är en kedja med planktonen som alltings utgångspunkt.

– När vattnet blir varmare kan växtplanktonen komma tidigare och det kan leda till en så kallad mismatch då djurplanktonen inte har kommit igång än. Då djurplanktonen väl vaknar till liv saknas växtplanktonföda. Det kan i sin tur leda till att det inte finns tillräckligt med djurplankton för fiskynglen, säger Rengefors.

Om det känsliga ekosystemet i Bajkalsjön förstörs är det enligt Rengefors en global förlust.

– Det vore fruktansvärt sorgligt. Bajkalsjön utgör en betydande del av den globala dricksvattenreserven. En stor del av jordens biologiska mångfald finns bara där. Det är ett unikt system där man kan studera evolutionära processer tack vare de endemiska arterna som har utvecklats i Bajkal, många med ursprung i Arktis hav. Vissa av de här organismerna kanske kan anpassa sig till en liten temperaturhöjning, men andra kan inte det.

En sådan process skulle leda till ett nytt ekosystem. Hur det ser ut vet ingen.

– Kanske blir det ett kärr, säger Natalja Annenkova.

Under Bajkalsjöns is pågår ständig fotosyntes. Miljontals plankton konsumerar koldioxid och producerar syrgas, som syresätter sjön. Det är basen för sjöns ekosystem. Om vattnet blir varmare kommer andra plankton att ta över och det är oklart hur det kommer att förändra sjön. Foto: Beatrice Lundborg

Om hoten mot Bajkal är stora, så är också engagemanget för ryska förhållanden ovanligt starkt.

Miljöaktivismen har gamla rötter just vid Bajkalsjön. Det var här som den sovjetiska miljörörelsen föddes i slutet på 1980-talet i protest mot en cellulosafabrik, som år 1966 hade byggts i Bajkalsk. I dag är cellulosafabriken stängd, men osanerad. Den läcker fortfarande ut förorenat vatten.

När det statliga bolaget Transneft år 2006 ville dra en oljeledning intill Bajkal blev protesterna så omfattande att Putin själv ingrep. Med några pennstreck på kartan flyttade han oljeledningen fyrtio kilometer bort från sjön.

För några år sedan fick ett kinesiskt bolag rätt att tappa sjön på vatten och sälja som flaskvatten. Efter upprepade lokala protester har myndigheterna nu tillfälligt stoppat företaget.

Marina Richvanova är veteran inom den ryska miljörörelsen. År 1990 grundade hon en av Rysslands första miljöorganisationer, Bajkalskja ekologitjeskaja volna (Bajkals ekologiska våg). Organisationen är i dag nedlagd, på grund av ryska myndigheters krav på att den ska registrera sig som utländsk agent. Foto: Beatrice Lundborg

En av dem som gick i spetsen för kampen mot cellulosafabriken på sovjettiden var biologen Marina Richvanova. Trettio år senare arbetar hon fortfarande för att skydda den känsliga miljön kring Bajkal.

– Intresset för Bajkal är stort – mycket större än förr. Problemet är att alla beslut fattas över huvudena på folk, aldrig av dem som själva berörs. Det försöker vi ändra på genom att skapa nätverk på gräsrotsnivå, säger Marina Richvanova.

Vi träffar henne i Kuzjir på Olchon-ön där hon har samlat en grupp lärare, biologer, meteorologer och lokala aktivister för att tillsammans utarbeta gräsrotsstrategier för att skydda Bajkal.

– Klimatförändringen är ett faktum och den hotar Bajkal på sikt. Samtidigt är mitt mål att få människor att ändra sitt beteende och då måste jag börja med konkreta problem, sådana som går att lösa lokalt. Annars kommer folk bara att känna hopplöshet. De måste få känna att de kan göra något, säger Marina Richvanova.

Biologen och miljöaktivisten Marina Richvanova träffar aktivister på Olchon-ön som ligger i Bajkal. Tillsammans diskuterar de hur man på gräsrotsnivå kan skydda den känsliga miljön kring Bajkal. Foto: Beatrice Lundborg

Hemma hos Galina Sibirjakova och Fjodor Burajev har åttaåriga Radana Sibirjakova klätt sig i burjatisk folkdräkt vårt besök till ära. Hon är van vid att dansa och sjunga för turister, men också vid att undervisa dem om Bajkals miljö.

Jag frågar henne vad hon vet om Bajkal. Svaret blir en liten föreläsning.

– Vi har endemiska arter, njerpan och Bajkal-svampen. Vi har en massa fisk, till exempel omul. Den har varit utrotningshotad och hamnade i röda boken.

Radana Sibirjakova älskar att klä sig i burjatisk folkdräkt. Foto: Beatrice Lundborg

För hela familjen är miljömedvetenheten en del av vardagslivet.

– Vi använder bara tvättmedel utan fosfor och jag har fört kampanj i grannskapet för att alla ska göra likadant. Vi talar om för turister att de inte får köra bil längs stränderna, eftersom det förstör våra endemiska växtarter. Det är viktigt att turismen på Olchon-ön förblir småskalig. Bajkal klarar inte stora hotellkomplex, säger Galina.

Både hon och Fjodor talar om klimatförändringen i självklar ton. Ingendera tvivlar på att den är ett faktum. De ser varje dag hur den påverkar deras sjö.

– Vattnet i Bajkal har blivit grumligare. Hela den arktiska världen håller på att smälta. Uppvärmningen är ett globalt problem, säger Fjodor Burajev.

– Att klimatförändringen beror på människan är redan erkänt. Det borde bli ekonomiskt olönsamt att skada naturen, anser Galina.

Galina Sibirjakova vill att dotterna Radana ska få växa upp vid ett Bajkal där turismen förblir småskalig. Den här sjön klarar inte stora hotellkomplex, säger hon. Foto: Beatrice Lundborg

Hennes dotter Radana uttrycker det enklare.

– Om människan skyddar farbror Bajkal kommer han att leva. Gör vi det inte försvinner han.