Jannike Kihlberg: Klimatförändringen leder till fler och större bränder

Per Svensson: Lågorna i Kalifornien slickar också våra fötter

Branden som går under beteckningen ”Camp fire” och som förvandlade orten Paradise till aska och tog många människors liv är den värsta som har drabbat Kalifornien räknat till antal byggnader som förstörts, och troligen också till hur många liv den har krävt.

Att klimatförändringen och den globala uppvärmningen kommer att leda till fler och större bränder i naturen finns i forskarnas scenarier för framtiden.

Enligt en klimatrapport för Kalifornien som presenterades för bara ett par månader sedan förväntas de stora skogsbränderna i delstaten att öka med 50 procent mot slutet av detta århundrade, och den areal som bränns av varje år kommer att öka med 77 procent under samma tid.

Hittills har mer än 6.700 byggnader förstörts i ”Camp fire” – drygt tusen fler än den näst värsta branden ”Tubbs fire” som skedde förra året och förstörde 5.636 byggnader.

Förloppet är oerhört våldsamt i den torra terrängen. Och det är anmärkningsvärt att bränderna de båda senaste åren har förstört så oerhört mycket mer än de tidigare. De har förbränt nästan dubbelt så många byggnader som den tredje största branden då 2.900 byggnader ödelades.

Skogsbränderna som drabbar delstaten visar en tydlig tendens att ha blivit fler och större. Nio av de tio största bränderna som drabbat delstaten har skett under 2000-talet. Hälften, fem av bränderna, har inträffat de senaste två åren. Bara en brand, ”Tunnel fire”, som är den tredje största plats skedde tidigare, 1991.

Redan i dag är den globala medeltemperaturen en grad högre än under slutet av 1800-talet och det ökar bland annat risken för torka i vissa områden. Under flera år har Kalifornien drabbats av torka. I år har det sedan början av oktober inte kommit en droppe regn, normalt borde det ha kommit 120 till 150 millimeter under den tiden, enligt CNN.

I Europa förväntas också skogsbränder att öka på grund av klimatförändringen enligt en rapport som forskare vid bland annat Universitetet i Barcelona publicerat i Science daily. De har inte räknat på hur stor ökningen kan bli, men konstaterar att riskerna förväntas öka i Medelhavsområdet sommartid under kommande årtionden och att ökad torka kommer att leda till mer omfattande bränder.

Även i Europa har det satts ett tragiskt brandrekord i år. I somras drabbades Grekland av en brand där över 80 personer omkom. Det är den dödligaste brand som har inträffat i Europa under 2000-talet.

Här hemma i Sverige fick vi ett smakprov på rekordtorka och skogsbränder i somras. Cirka 25.000 hektar brann och släckningshjälp kom hit från flera europeiska länder. För många blev det en tydlig varningssignal om hur det kan bli i en framtid på en allt varmare planet.

Kalifornien märker på flera sätt redan av klimatförändringen och är en av de stater som under parollen ”We are still in” har deklarerat att de fortsätter att arbeta för målen i Parisavtalet och vägrar följa president Donald Trumps linje att dra sig ur avtalet.

I samband med att den regionala klimatrapporten släpptes i augusti twittrade Kaliforniens guvernör Jerry Brown med en tydlig pik åt Trump: ”I Kalifornien är fortfarande fakta och vetenskap viktiga. Rapportens slutsatser är oerhört allvarliga och kommer att vägleda oss när vi möter det apokalyptiska hotet från klimatförändringen.”

Per Svensson: Lågorna i Kalifornien slickar också våra fötter