Klimatpolitiken är USA:s nya generationskrig

När Greta Thunbergs segelbåt anlände till New York i slutet av augusti var hamnen proppfull av tv-kameror och journalister. Längs vattenbrynet hördes andfådda reportrar från Tyskland och Mexiko som beskrev ankomsten som en historisk händelse. New York Magazine jämförde Thunberg med Jeanne d’Arc. Bakom journalisterna stod betydligt fler klimataktivister och beundrare som viftade med Greta-skyltar. De flesta var så unga att de inte hade rösträtt. Men det kommer de snart att få.

Vågen av klimataktivism bland unga amerikaner kan mycket väl bli vår tids motsvarighet till 1960-talets politiska protestvåg mot Vietnamkriget. Då splittrades USA i två politiska läger. Konflikten mellan dem fortsatte att definiera politiken under resten av århundradet, då det så kallade kulturkriget föddes i USA. Nu ser klimatpolitiken ut att skapa samma politiska avgrund mellan unga och gamla.

Den globala vågen av klimataktivism vi nu ser från barn och tonåringar motbevisar långvariga myter om dagens unga som bortskämda, världsfrånvända narcissister.

Klimatprotesterna här i USA domineras av välinformerade och pålästa tonåringar som, likt Greta Thunberg själv, förklarar att barnen nu tvingas kliva in och rädda planeten eftersom de vuxna varit för omogna för att ta problemen på allvar.

Den politiska klyfta som nu växer fram i klimatpolitiken är en av de få frågor i USA där konfliktlinjerna inte primärt går mellan republikaner och demokrater, utan mellan två generationer.

Gapet mellan äldre och yngre amerikaners politiska åsikter har vuxit under 2000-talet, men ingen fråga gör det tydligare än klimatpolitiken.

Var fjärde amerikansk tonåring säger i dag att de tar aktiva steg mot klimatkrisen.

Ledarfigurerna för den nya klimataktivismen i USA är nästan uteslutande under 30.

Kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, som varit drivande bakom det omfattande klimatpolitiska reformpaketet Green new deal, är 29.

Aktivisterna som talade tillsammans med Greta Thunberg när hon anlände i New York var 17-åriga Xiye Bastida-Patrick och 14-åriga Alexandria Villasenor.

Varshini Prakash, som driver Sunrise Movement, en växande klimatorganisationen för unga, är 25 och de övriga nyckelpersonerna i organisationen är mellan 19 och 26.

– Under hela våra liv har vi sett hur politiker och det politiska etablissemanget fullkomligt svikit vår generation. Jag önskar att det var de vuxna i rummet som löste den här krisen, men sanningen är att de inte gör det. Så nu är det upp till vår generation att göra det, sade Stephen O’Hanlon, kommunikationschef för Sunrise, till Politico nyligen.

Det är ingen slump att de två största, landsomfattande, politiska proteströrelser som vuxit under Donald Trumps tid som president har skapats av tonåringar. Efter Parklandmassakern för två år sedan såg vi snabbt hur en ny generation kan mobilisera landsomfattande demonstrationer.

March for our Lives i Washington förra våren lockade mer än 200.000 demonstranter. Aktivismen fick enormt inflytande över den amerikanska vapendebatten och har redan bidragit till konkreta lagändringar, med ett trettiotal nya vapenlagar som genomförts på delstatsnivå (Trump har stoppat försök att omfattande förändra vapenlagar på federal nivå).

På samma sätt har de unga klimataktivisterna Sunrise movement på bara två år fått stor makt över demokraterna och den nationella klimatdebatten. Enligt Sunrise har 16 av demokraternas ursprungliga startfält på 24 presidentkandidater ställt sig bakom Green New Deal. Under tio år har det varit en avlägsen dröm för en liten skara vänsteraktivister, nu är det vedertaget som partiets mest populära väg framåt i klimatpolitiken.

Gemensamt för alla dessa unga ledare är att de är födda under de tre decennier då klimatkrisen eskalerat från en mild angelägenhet bland forskare, till en existentiell kris för planeten och vår civilisation. Som David Wallace-Wells skriver i ”Den obeboeliga planeten” har en majoritet av de utsläpp som människor genererat skett sedan ”Seinfeld” hade premiär 1989.

– Vi är en generation som själva kommer att drabbas av många av klimatkrisens värsta konsekvenser, så det är naturligt att vi engagerar oss för detta. Samtidigt har vi inte heller orsakat lika mycket av problemen själva, så vi bär inte på samma skuldkänslor som äldre generationer, som verkar föredra att förneka sin skuld, säger Malcolm Harris, som är författare till boken ”Kids These Days: Human Capital and the Making of Millennials”.

Harris tror att en förklaring till att unga i dag engagerar sig så helhjärtat för klimatkrisen att de är mer öppna än tidigare generationer för radikala förändringar i hela det ekonomiska systemet.

– Vår generation arbetar hårdare än tidigare generationer, för mindre kompensation.

Allt fler unga amerikaner betraktar sakernas tillstånd som oacceptabelt, säger Harris.

Han är själv uppvuxen med en ny våg av radikal politisk aktivism och hans nästa bok, som kommer i vinter, heter symptomatiskt nog: ”Shit is fucked up and bullshit – History after the end of history”. Enligt en studie av Harvard University förra året är det nu aningen fler unga amerikaner som säger att de föredrar socialism än kapitalism.

I primärvalet 2016 fick den mest systemkritiska kandidaten, Bernie Sanders, fler unga röster än Hillary Clinton och Donald Trump tillsammans.

30-åriga Jia Tolentino skrev nyligen i New Yorker om unga amerikaners politiska radikalisering i USA: ”Filosofen Frederic Jameson skrev att det är lättare att föreställa sig slutet på världen än slutet på kapitalismen. Nuförtiden verkar de unga ha ganska lätt för att föreställa sig både och.”

Enligt en Gallupmätning från 2018 säger 70 procent av amerikaner mellan 18 och 34 att de är oroade över klimatkrisen, medan 56 procent av amerikaner äldre än 55 säger samma sak.

Men den största generationsklyftan finns bland republikaner, som förmodligen är det mest inflytelserika politiska partiet i världen som fortfarande konsekvent förnekar klimatkrisen. Bara 19 procent av äldre republikaner säger att människor orsakat klimatkrisen, medan 42 procent av yngre republikaner säger samma sak. 73 procent av äldre republikaner vill se en expansion av kolkraften i USA, medan bara 43 procent av unga republikaner håller med.

Generationsklyftan har eskalerat under Trump. Enligt Frank Luntz, en luttrad republikansk opinionsanalytiker, säger 58 procent av unga republikaner att de blivit mer oroade över klimatkrisen under det senaste året.

Allt fler unga amerikaner förknippar republikanernas syn på klimatpolitik med den 84-årige senatorn James Infofe, från den oljerika delstaten Oklahoma, som i ett berömt utspel i kongressen tog med sig en snöboll i ett försök att bevisa att klimatkrisen inte är verklig.

Kristen Soltis Anderson, en ung republikansk opinionsanalytiker, har sagt att republikanerna är dödsdömda om de fortsätter med den sortens opportunistiska argument. Om de inte ska förlora val på klimatpolitik ”måste de erkänna klimatkrisens verklighet”, säger hon.

