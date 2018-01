Köldrekord i New York väntas i natt

I New York såg invånarna ut som astronauter på lördagen, då staden förberedde sig för en natt som förväntas bli den kallaste i stadens moderna historia. Enligt de lokala vädermyndigheterna kan kyliga vindar få New York att slå ett 120 år gammalt köldrekord, med temperaturer kring 25 minusgrader. Tidigare i veckan stängde två av New Yorks största flygplatser helt och mer än 5.000 flighter ställdes in. Efter en höst med rekordmånga naturkatastrofer i USA, från översvämningar i Texas till enorma skogsbränder i Kalifornien, har nu den amerikanska östkusten drabbats av en historisk köldvåg. New York var långt ifrån värst drabbat.

Cyklonen som befarades svepa över New England och den amerikanska östkusten höll sig kvar en bit längre ut på Atlanten, men vissa kuststäder i Maine och Massachusetts drabbades av rekordlåga temperaturer. I bergsregionerna av New Hampshire förväntades stormvindar i helgen orsaka ett nytt köldrekord på 40 minusgrader. När New York Times skickade ut reportrar för att bevaka stormen tvingades de avbryta sitt uppdrag efter att deras ögonfransar frusit till is. En besökare från Texas beskrev platsen som ett “helvete av is”.

I Boston och flera kringliggande städer i Massachussetts har vattensystem frusit samtidigt som vinterstormen orsakat stora översvämningar. Lokalbefolkningar beskriver floder av is som väller fram över gatorna och i småstäder som Hull och Provincetown tvingades vissa familjer evakuera sina hus. Städernas gator kantas av bilar som frusit fast i isfloden. Åtminstone 25.000 strömavbrott har rapporterats i regionen.

Den allra värsta kylan drabbade centrala USA, där minst 16 personer har omkommit till följd av extrema väderfenomen. I delstaten Wisconsin har sex personer dött, i Texas fyra personer och i North Carolina tre personer. Även delar av den amerikanska södern har fått snö för första gången på flera decennier. Städer som Charleston och Savannah, där det nästan aldrig snöar, fick mer än en decimeter snö, vilket är rekord för båda platserna. Delar av delstaten Georgia fick mer än tre decimeter snö, vilket också är ett historiskt rekord. Många av söderns delstater saknar infrastruktur för att hantera snö och minusgrader, vilket inneburit kollapsade vattensystem, strömavbrott och kaos i trafiken. I Florida har döda leguaner ramlat ner från träd och palmer, efter att de frusit ihjäl. I Baltimore tvingades flera skolor avbryta lektioner på fredagen, då det var minusgrader i klassrummen.

USA:s president Donald Trump såg i sin tur köldvågen som ett tillfälle att än en gång förneka klimatkrisen. “Vi kanske skulle behöva lite av den där globala uppvärmningen”, skrev Trump på Twitter inför den pågående köldvågen. Klimatforskare i USA har varnat för att just dra den sortens slutsatser, då det extrema vädret i USA nu mer sannolikt är en följd av just klimatförändringarna. I New York tar myndigheterna de senaste årens extrema väderutveckling på stort allvar. Många här minns superstormen Sandy 2012, som lamslog hela staden i flera dygn. Nu förbereder staden New York massiva investeringar i infrastruktur för att skydda sig från framtida väderkatastrofer. I ett av många radikala förslag planeras hela East River, floden som löper mellan Brooklyn och Manhattan, tömmas för att skapa ett slags dike som kan skydda staden från framtida översvämningar.

Kylan här ska hålla i sig över helgen men i mitten av nästa vecka börjar USA tina upp, med plusgrader längs hela östkusten.