Skogsbrand rasar i Norge: Det är dramatiskt

Tidigt på morgonen fick brandförsvaret hjälp av 30 hemvärnssoldater som ska bistå med släckningen.

– Vi ska gå igenom de områden som är mest kritiska. Under natten har bränder dött ut på några ställen, men uppstått i nya områden. Situationen är under utveckling, säger kommunens högste tjänsteman Karl Johan Engelhart Olsen till NTB vid 5-tiden på morgonen.

Totalt har det brunnit på 6.000 platser, och polisen fruktar att branden kan spridas ytterligare. Tidigare befarades att branden skulle nå samhället Sokndal under morgonen, men den risken tycks ha minskat något. Under natten har insatsen pågått för fullt och 40–50 brandmän har deltagit i släckningen. Utöver de tre helikoptrarna i Sokndal har tre satts in i Lyngdal, och ytterligare fem helikoptrar kan sättas in under dagen vid behov.

Alla infartsvägar till och från brandområdet är avstängda. 160 bostäder har evakuerats och Sokndal skola kommer att hålla stängt i dag till följd av branden och rökutvecklingen.

– Det är väldigt dramatiskt när det fått en så stor omfattning. Men jag känner att vi tar bra om hand om våra invånare, säger kommunalrådet Trond Arne Pedersen.

Hittills har 220 personer evakuerats, och en del av dem har fått tillfälligt boende i Sokndalshallen medan andra kunnat hysa in sig hos familj och vänner. Några ytterligare evakueringar har inte skett under natten, men polisen utesluter inte att fler kan komma att ske under morgonen.

Läs mer: Bränder på flera håll i Sverige – blåsten försvårar bekämpningen