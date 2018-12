Klockan närmar sig lunch och huvudgatan gapar tom i Eldorado med sina 15.399 invånare. Vid kyrkan väntar en skolbuss på tomgång. Annars är det tyst.

Stadens största klädesbutik, som ägs av Bolsonaros syster, har öppnat för dagen, men ännu inte fått sin första kund. Även järnhandeln, som hon också äger, är tom. Men i elektronikbutiken Electronica, som ägs av storebror Guido Bolsonaro, är kommersen igång.

Gatorna ligger öde i stadskärnan. Foto: Dado Galdieri

Butiken ligger mitt emot polisstationen dit Guido Bolsonaro brukar ta journalister som fotograferar hans butik.

– Jag vill inte ha en massa reportrar som smyger omkring här, säger han.

Brasiliens blivande president har bett sin familj att inte prata med medier. Storebrodern har tagit ordern på största allvar, men gör ändå ett undantag för Dagens Nyheter.

– Ni är från Sverige och säkert inte lika ouppfostrade som brasiliansk media, säger han.

Guido Bolsonoro bär samma sidbena som sin lillebror. Det är något deras italienske far lärde dem. Mittbena är för kvinnor. Sidbena är för män. Guido talar också på samma karaktäristiska sätt som sin bror, med halva munnen stängd.

Jair Bolsonaros äldsta bror, Guido Bolsonaro, utanför sin affär i Eldorado. Foto: Dado Galdieri

Senast gången Jair Bolsonaro hälsade på i Eldorado, som ligger 25 mil söder om São Paulo, var för några år sedan. Han sov över hos sin storebror på soffan i vardagsrummet.

– På natten gick jag upp för att ta ett glas vatten. När jag vände mig om i köket stod han där med laddad revolver riktad mot mig. Först trodde jag att det var en inbrottstjuv. Jag tänkte ”att han aldrig slappnar av”.

Efter att Jair Bolsonaro blivit knivhuggen förflyttades han till landets bästa sjukhus i São Paulo där syskonen kom för att hälsa på. Från vänster: Guido, Solange, Vania, Jair, Renato, Denise. Foto: Privat

– Men när han blev knivhuggen i höstas förstod jag. Jair har ständigt ett dödshot över sig, säger Guido Bolsonaro och refererar till när lillebrodern blev allvarligt skadad efter en knivattack under ett kampanjmöte i september.

Guido är den äldste av sju barn i familjen. Modern, Dona Linda, är liksom fadern invandrare från Italien. Den yngsta sonen dog.

– Mamma tvättade alltid i floden. Hon tog i för hårt och barnet föddes för tidigt, berättar Guido.

Familjen flyttade ständigt under uppväxten. Pappan försörjde sig som tandläkare, men eftersom han inte hade någon utbildning blev han utslängd från stad efter stad.

Bilder av Bolsonarofamiljen på brodern Guidos kontor. Den snart tillträdande presidenten poserar i kostym. Foto: Dado Galdieri

En gång fängslades han av militären under åren av diktatur i Brasilien för att han praktiserat som tandläkare utan yrkeslegitimation. Varje dag under den perioden skickades Guido till fängelset med mat. I två månader satt pappan inne. Efter det vågade han inte längre utföra ingrepp utan tillstånd och flyttade till Eldorado, som fått sitt namn efter den guldrush som staden upplevde på 1940-talet.

Presidentinstallationen Installationen kommer att inledas med en mässa i katedralen i huvudstaden Brasília. Jair Bolsonaro kommer sedan att svära presidenteden på trappan till presidentpalatset. Bolsonaro och hans fru Michelle, som tidigare var hans sekreterare, har bjudit in 140 släktingar och vänner. Övriga deltagande är 2.000 politiker, militärer och domare. Installationen kommer att avslutas med ett cocktailparty där Sveriges ambassadör Per-Arne Hjelmborn kommer att närvara. Visa mer

Under nyårsdagen kommer Jair Bolsonaro att sväras in som Brasiliens president. Hans fem syskon tänker närvara. Sist de samlades var på sjukhuset, efter knivattentatet av en sinnesförvirrad motståndare under valrörelsen. Även deras 91-åriga mamma ska flyga upp till Brasília. Hon lider av Alzheimers och har ännu inte förstått att ett av hennes barn ska bli president i världens femte största land.

– När vi väl är där, och hon ser honom vinka, hoppas vi att hon ska inse vad som håller på att hända, säger Guido Bolsonaro.

Bolsonaros främsta valgest var att forma fingrarna som en pistol. Hans anhängare gör gesten för att visa sitt stöd åt Bolsonaros förslag om mer flexibla vapenlagar. När han träffade sin familj inför valkampanjen fick han syskonen och sin 91-åriga mamma att göra gesten. Foto: Privat

En händelse som präglat Brasiliens blivande president inträffade den 21 april 1970 i Eldorado. En gerillagrupp hade bildats för att störta diktaturregimen som styrt Brasilien i 16 år. En av de mest fruktade gerillamännen var den före detta armékaptenen Carlos Lamarca som deserterat för att gå med i gerillan. Han hade rånat två banker i São Paulo för att skaffa pengar till gerillaverksamheten, dödat en vakt och var efterlyst. Ett ögonvittne larmade om att Lamarca tränade gerillamedlemmar i bergen kring Eldorado och tipsade militären som sände dit 2.500 man för att leta efter gerillan.

Staden Eldorado Grundades: 1842 Invånare: 15 339, varav merparten bor utanför staden Yta: 1 654 kvadratkilometer, fjärde största kommunen i delstaten São Paulo. Borgmästare: Durval Morais för det republikanska partiet, PR. Läskunnighet: 85 procent Ekonomi: Bananplantager Visa mer

Det var helgdag och Eldorados främsta korplag möttes på fotbollsplanen. Plötsligt hördes ett öronbedövande larm från himlen. En militärhelikopter närmade sig planen.

– Vi hade aldrig sett en helikopter förr! Vi stod som urbefolkning och tittade på när järnfågeln landade, säger en man som minns händelsen i staden.

En av de som också stod med öppen mun var 14-årige Jair Bolsonaro. Han blev helt till sig när han såg helikoptern och sprang efter befälen. Utanför stadens skola stod fyra militärlastbilar fullastade med soldater. Bolsonaro gick fram till en av soldaterna och berättade att han kände till terrängen väl. När han och hans bror skulle fiska och leta guld i floden gick de alltid över bergen. Om soldaterna behövde hjälp kunde han guida dem. Ett befäl nappade på hans förslag och Jair Bolsonaro fick sitt första förtroendeuppdrag.

– Efter det pratade han bara om att bli militär, berättar brodern.

Jair Bolsonaro marscherar under en ceremoni i Rio de Janerio. Han drömde tidigt om att bli militär. Foto: Bruna Prado

När Jair Bolsonaro fyllde 18 år blev han antagen till kadettskolan och gick sedan vidare till militärhögskolan Agulhas Negras (Svarta bergen) i delstaten Rio de Janeiro. Han avancerade till kapten för ett fallskärmsjägarförband och ingick i diktaturens försök att rensa ut landets oliktänkande. Det hjälpte föga. 1985 störtades diktaturen och Brasilien blev åter en demokrati. Sakta började såren läka efter alla de tiotusentals människor som hade torterats, sänts i exil eller dödats under generalernas tid vid makten.

Jag tror att Jair ärvde sin pappas politiska ambitioner

Demokratins intåg gjorde att militärerna inte längre kunde leva i sin skyddade värld. Förmåner drogs in och många befäl fick sparken. Bolsonaro blev upprörd och planerade en väpnad protest. Han förberedde bomber som skulle sprängas på militärhögskolan och på andra regementen som ingick i konspirationen. Protesten avslöjades och den rebelliske Jair Bolsonaro fick lämna militären.

Men en sak lyckades han med. De lägre befälen, och deras fruar, såg upp till honom. De blev hans väljarbas när han gick med i det kristdemokratiska partiet PDC och 1988 valdes in i kommunfullmäktige i Rio de Janeiro.

Luiz Rosa jobbade med Jair Bolsonaros pappa. Foto: Dado Galdieri

– Flera gånger försökte hans pappa bli borgmästare i Eldorado. Jag tror att Jair ärvde sin pappas politiska ambitioner, säger tandläkaren Luiz Rosa.

Han anställdes för att utföra de ingrepp som Bolsonaros pappa inte själv fick göra på mottagningen i Eldorado. Ändå fortsatte pappan att bryta mot lagen.

– Rätt som det var, var han där med tången igen och drog ut en tand på en patient, skrattar Luiz Rosa.

Efter att Bolsonaros pappa gått bort i lungcancer, han rökte fyra paket om dagen, tog Luiz Rosa över kliniken som han driver än i dag. Han röstade på Jair Bolsonaro i presidentvalet, men säger sig inte ha stora förväntningar på framtiden.

– Det är inte lätt att styra Brasilien, men det bästa har han redan lyckats med. Arbetarpartiet är ute ur bilden.

Bild 1 av 2 Neire de Souza bor i en quilombo, en by som grundats av förrymda slavar, utanför Eldorado. Här är hon tillsammans med sitt barnbarn Felipe. Foto: Dado Galdieri Bild 2 av 2 Några män i Ivaporunduva, quilombon utanför Eldorado. Foto: Dado Galdieri Bildspel

Den högerpopulistiska våg som sköljer över världen har även tagit Brasilien med storm. Trots att Bolsonaro i 30 år varit kongressledamot utan större framgångar har han blivit landets mest populära man. Enligt den senaste undersökningen tycker 75 procent av brasilianarna att Bolsonaro är på rätt väg. Många menar att han är en stark man som ska rädda Brasilien undan våld, korruption och arbetslöshet. Hans ledarerfarenhet är dock begränsad. Han har styrt ett fallskärmsförband, men han har varken varit borgmästare eller guvernör.

De är inte intresserade av att skipa rättvisa. De valde att skydda honom

Det som gjort Jair Bolsonaro mest känd är hans kontroversiella uttalanden. Han menar att militärdiktaturens enda misstag var att den inte dödade fler vänsterfolk. Han tycker att militären borde ha mördat ytterligare 30.000 personer. Han har också sagt att ordföranden för utskottet för mänskliga rättigheter är så ful att hon ”inte ens förtjänar att våldtas av honom” och att han hellre ser sina fyra söner dö än kommer ut som homosexuella. Ett av hans senaste uttalanden rör den svarta befolkningen som utgör majoriteten av landets invånare.

I Brasilien finns tusentals så kallade quilombos, byar som grundades av förrymda slavar under 1600- till 1800-talet. I regionen kring Eldorado finns det särskilt många eftersom de regnskogsklädda bergen fungerade som gömställen. Ända fram till 1980-talet var många quilombos isolerade. Särskilt tydligt är det i regionen där Jair Bolsonaro växte upp. Inte förrän på 1960-talet tilläts svarta gå med i fotbollsföreningen och på kommunens årliga bal var inte svarta välkomna.

Under ett valmöte, som filmades, på den judiska föreningen Hebraica i Rio hävdade Bolsonaro att han nyligen besökt en quilombo utanför Eldorado.

”Den smalaste slavättlingen där vägde sju arrobas (105 kilo). De arbetar inte. Jag tror inte ens de duger till att föröka sig längre”, sa han och möttes av ett asgarv.

Benedito Alves da Silva är ledare för Ivaporunduva, en quilombo som ligger på andra sidan floden från staden Eldorado. Foto: Dado Galdieri

Arroba är en portugisisk viktenhet som används i samband med att djur ska gödas inför slakten. Åklagarmyndigheten i Rio åtalade Jair Bolsonaro för diskriminering och begärde 700.000 kronor i böter. Domaren förhandlade ned böterna till 120 000 kronor. Efter det gick målet upp till Högsta domstolen. Men en månad innan den första valomgången den 7 oktober i år valde domarna att lägga ned målet.

– De är inte intresserade av att skipa rättvisa. De valde att skydda honom, säger Benedito Alves da Silva.

Han är ledare för Ivaporunduva, en quilombo som ligger på andra sidan floden om Eldorado, där gerillamannen Lamarca flydde undan soldaterna i en kanot.

Här bor 98 familjer som livnär sig på självförsörjande jordbruk och bananodling. Familjerna har bildat ett kooperativ som säljer ekologiskt odlade bananer till grundskolan i Santo André, en av förortskommunerna till São Paulo. Bananförsäljningen ger quilombon en fungerande ekonomi och ser till att skolbarnen slipper besprutade bananer. Kontraktet förmedlades av Arbetarpartiet som tidigare styrde Santo André.

– En win-win-situation som de säger i storstaden, säger Benedito Alves da Silva och skrattar.

Bild 1 av 4 Gilson de Souza driver en bananplantage nära Ivaporunduva quilombo utanför Eldorado. Foto: Dado Galdieri Bild 2 av 4 Männen arbetar på bananplantagen utanför Eldorado. Foto: Dado Galdieri Bild 3 av 4 Bananer redo att packas och skickas iväg. Foto: Dado Galdieri Bild 4 av 4 Gilson de Souza packar en båt med bananer. Foto: Dado Galdieri Bildspel

Hans mamma är 82 år och har flätat sitt gråa hår i två flätor. När hon växte upp fanns det ingen bro över floden. Ivaporunduva var isolerat. Först på 1980-talet erbjöds byn elektricitet, men det drogs bara ledningar till de hus som låg närmast kyrkan. De andra husen fick vänta tills Dilma Rousseff blev energiminister under Lula da Silvas regering 2003 till 2011. Då fick Ivaporunduva även en betongbro över floden som gjorde att byborna kunde ta bussen till Eldorado. Det var Lula da Silva som såg till att bron byggdes, påpekar Zilda da Silva. För henne finns det en röd tråd mellan hjälpen som byn har fått och det som nu hänt da Silva.

Sedan nio månader tillbaka sitter Lula da Silva i fängelse efter att ha blivit dömd för korruption av den domare som Jair Bolsonaro nu utsett till sin justitieminister.

– Man mår bara illa när man ser sambanden, säger hon.

När 82-åriga Zilda da Silva var liten var Ivaporunduva helt isolerat. Foto: Dado Galdieri

På byns torg sitter tre kvinnor på en bänk utanför den vitkalkade kyrkan. De skakar på huvudet när jag frågar vad de tycker om Bolsonaros rasistiska uttalande om quilombos.

– För det första, han har aldrig besökt en quilombo. Vi har hört med vårt riksförbund och ingen har tagit emot ett besök av honom. För det andra, vi är inte tjocka. Tvärtom.

– Vi jobbar på fälten. Då blir man inte tjock.

Hon anklagar Bolsonaro för att sprida fördomar om invånarna i quilombos.

– Det är så få som besöker oss och då är det lätt för honom att påstå saker.

Sandra, Maria och Laurentina da Silva utanför kyrkan. Foto: Dado Galdieri

Nedanför kapellet ligger en vårdcentral. De senaste åren har en kubansk läkare bott i byn och tagit hand om familjerna som tidigare inte haft tillgång till läkarvård. Men efter att Jair Bolsonaro meddelat Kuba att han inte tänker betala regimen för deras hjälp har läkarna kallats hem. Frågan har skapat debatt eftersom läkarna inte fått behålla hela sin lön, delar av den gick till kubanska staten.

– Nu står vi utan läkare igen, konstaterar kvinnan på bänken.

Jag tycker det är fint att eleverna lyfter fram den afrobrasilianska kulturen

Varje morgon hämtar skolbussen byns elever och kör dem till Eldorado där kommunens enda gymnasieskola ligger. Det var den skolan som militären använde som högkvarter när de jagade gerillamannen Lamarca för snart femtio år sedan. Det är också den skolan där Bolsonaro gick. Enligt skolans rektor hade han medelbetyg och gjorde inget större väsen av sig. Skolan har inte heller gjort något för att lyfta fram att Brasiliens blivande president studerade här.

– Han vill ju att den brasilianska skolan ska vara opolitisk, säger rektorn och ler.

Skolbussen hämtar elever från quilombos runt omkring Eldorado. Foto: Dado Galdieri

Ett av Jair Bolsonaros vallöften är att rensa ut lärare som uttrycker vänsteråsikter. Hans anhängare har uppmanat elever att filma lärare som kritiserar Bolsonaro och att sända in filmerna till dem. Om en lärare anses vinkla information under en lektion finns det en ny lag som kan stänga av eller avskeda läraren.

– Vi försöker hålla oss så sakliga som möjligt, menar rektorn.

Det skulle nog inte högernationalisten Jair Bolsonaro hålla med om. På väggarna i skolans rastgård hänger ett femtiotal skolarbeten som hyllar Dia do Zumbi, Zumbidagen, som är den svarta medvetanderörelsens dag i Brasilien. Flera skolarbeten pryds av svarta kvinnor som valt att inte längre rakpermanenta sig. I stället har kvinnorna låtit håret växa. Under ett av arbetena har eleverna skrivit ”För en värld där idéerna är viktigare än hudfärgen”.

– Jag tycker det är fint att eleverna lyfter fram den afrobrasilianska kulturen. Den är en viktig del i vår historia, säger rektorn.

På skolan i Eldorado hyllas Dia do Zumbi, Zumbidagen, som är den svarta medvetanderörelsens dag i Brasilien. Foto: Dado Galdieri

På 1980-talet bodde han i en quilombo och arbetade som lärare.

– Då använde de ännu inte pengar. Allt var byteshandel, berättar han.

Även om en majoritet av invånarna i Eldorado röstade på Bolsonaro är han långt ifrån profet i sin hemstad. Av de 7.000 som röstade i kommunen, valde 3.200 motkandidaten Fernando Haddad från Arbetarpartiet. Bolsonaros stöd i sin hemstad är faktiskt betydligt mindre än i andra kommuner. En av anledningarna kan vara ett avlöjande från i somras. Det brasilianska veckomagasinet Época gjorde då en granskning som visade att åtta av de nitton butiker som Bolsonarofamiljen äger i Eldorado hade öppnats under de senaste två mandatperioderna. Under den perioden har Jair Bolsonaro fått kampanjstöd av högernationalistiska företagare. Den journalistiska granskningen anklagade Bolsonaro för att ha berikat sig under sin politiska karriär och låtit sina familjemedlemmar tvätta pengarna. Familjen nekar till anklagelserna och menar att de själva lyckats skapa sitt familjeimperium som numera har monopol på byggnadsmaterial, kläder, elektronik och vitvaror i Eldorado. Familjen äger även stadens största spelbutik.

– Jag ser inget fel i att han kommit upp sig. Jair är en bra man. Jag känner honom personligen, säger en av kunderna i spelbutiken.

Han menar att många är avundsjuka för att det går så bra för Bolsonaro.

– Nu kommer det bli ordning och reda i Brasilien. Det är väl därför en del är rädda, säger han.

17-årige Samuel Pacheco blickor ut över floden Ribeira do Iguape utanför Eldorado. Foto: Dado Galdieri

Tidigare var de enda som kom till Eldorado turister som skulle besöka den vackra Djävulsgrottan i närheten. Den har åtta kilometer långa gångar som är öppna för besökare. När staden nu blivit känd för något annat vill det lokala näringslivet satsa mer på turismen.

– Vi kan locka hit många Bolsonarosupporters som vill se staden där han växte upp, säger Juca Freitas, som driver Restaurante Eldorado på torget.

Han tillhör familjen Freitas, den andra stora företagarfamiljen i Eldorado.

Får han stopp på korruptionen kan han bli den bästa president vi någonsin haft

Jag går in i järnhandeln som drivs av Bolsonaros syster Denise och undrar om jag kan få träffa henne. Personalen säger att hon flyttat till en annan stad. När jag kommer ut på gatan följer en kund efter och pekar på våningen ovanför järnhandeln.

– Hon bor där med deras gamla mamma, berättar han.

Studenter utanför skolan i Eldorado. Foto: Dado Galdieri

Efter ett tag ser jag Bolsonaros syster komma ut på balkongen. Hon följer sin brors uppmaning och vägrar att prata med media.

När kyrkklockorna slår fyra slag och skolan stänger för dagen öppnar skolbussen, som stått på tomgång, sina dörrar. En del av gymnasieeleverna kommer i kamouflagemönstrade tröjor med ett emblem som påminner om ett militärförband. Tröjorna har eleverna själva tryckt upp inför terminsavslutningen. Jag tänker att eleverna måste vara anhängare av Bolsonaro.

– Nja, vi tyckte det såg tufft ut, säger en av tjejerna.

Hon rusar på bussen som ska ta henne hem. Vad tror hon om Brasiliens blivande president?

– Lyckas han få ned våldet är jag nöjd. Det har blivit för farligt. Många blir rånade. Får han dessutom stopp på korruptionen kan han bli den bästa president vi någonsin haft, säger hon.

Gästerna under installationen En av hedersgästerna under installationen är Ungerns president Viktor Orbán. Andra statschefer som offrat sin nyårshelg är Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, Chiles president Sebastían Piñera, Colombias president Iván Duque, Honduras president Juan Orlando Hernández, Portugals president Marcelo Rebelo de Souza, Marockos premiärminister Saadedine Othmani och Kap Verdes president Jorge Carlos Fonseca, samt fem andra presidenter från Sydamerika. Det var tänkt att USA:s president Donald Trump skulle komma, men han har i stället skickat sin utrikesminister Mike Pompeo. När Dilma Rousseff installerades 2015 företrädes USA av vice presidenten Joe Biden. Visa mer

Halva Sydamerikas befolkning bor i Brasilien Brasilien är världens femte största land både till yta och befolkning. Landet har 210 miljoner invånare vilket är hälften av Sydamerikas befolkning. Brasilien har rika naturresurser men utbredd korruption och brist på utbildad arbetskraft har hämmat utvecklingen. Till det har de senaste åren kommit minskad efterfrågan och lägre priser på brasilianska jordbruksprodukter och mineraler, vilket ledde till att Brasilien hamnade i den värsta lågkonjunkturen på ett sekel. Först 2017 vände kurvan försiktigt uppåt igen. Brasilien är ett land med stora klyftor, både socialt och ekonomiskt. Samtidigt har stora framsteg gjorts sedan millennieskiftet för att överbrygga dessa skillnader. Mer än 30 miljoner brasilianer lyftes ur fattigdom på ett årtionde – men med den ekonomiska kris som sedan följt riskerar flera miljoner att åter hamna under fattigdomsstrecket. Källa: Landguiden, DN. Visa mer