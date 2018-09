Kraftig storm drar in över Grekland och Turkiet

De kraftiga höststormarna kallas ”Medicanes”, en sammansättning av de engelska orden för Medelhavet och orkan. De brukar vanligtvis ske under september eller oktober, då havstemperaturen fortfarande är relativt hög medan lufttemperaturen sjunker, skriver CNN.

Helgens storm, som fått namnet Zorba, har orsakat översvämningar i Tunisien och Libyen under de senaste dagarna.

Under sin färd norrut intensifierades stormen och en orkanvarning utfärdades för Greklands västra kust.

Under fredagen trodde myndigheterna att stormen kunde utvecklas till att likna en tropisk orkan, med kraftiga vindbyar och ett öga. Vindstyrkan har hittills uppgått till 100 kilometer per timme (omkring 28 meter per sekund), vilket är strax under orkanstyrka som ligger på 118 kilometer per timme.

På ön Kefalinia evakuerades flera boende under fredagen, när en skogsbrand spreds snabbt i den kraftiga vinden. I Aten och på flera av landets öar stängdes skolorna efter order från myndigheterna, skriver nyhetsbyrån AP.

Stormen beräknas under helgen röra sig längs med Greklands södra kust och bort mot Turkiet och där staden Imzir kan få upp emot 60 millimeter regn.

På Kreta och andra öar i Greklands södra skärgård väntas mellan 100 och 150 millimeter regn falla. Stormen kommer dra in över kustområdet omkring staden Mati, där en stor skogsbrand skapade förödelse och dödade nästan 90 personer i juli i år.

Ön Lesbos, där tusentals flyktingar lever i svåra förhållanden och många saknar tillräckliga möjligheter till skydd, väntas också drabbas.

Zorba kommer att röra sig över sydöstra Europa relativt fort, då den beräknas dras med i de övre jetströmmarna i atmosfären. Detta begränsar troligen skadorna efter vädret.