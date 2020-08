Krattad manege för Lukasjenko – ”Europas sista diktator”

Fakta. Bytte ut flaggan

Aleksandr Lukasjenko föddes år 1954 i by Kopys. Han var faderlös och växte upp under knappa förhållanden. Efter att ha utbildat sig till historielärare blev han kolchosdirektör och senare vice direktör för en fabrik som gjorde byggnadsmaterial. År 1989 ställde han upp som kandidat för den nya sovjetiska folkkongressen, men förlorade. År 1990 valdes han in i det belarusiska Högre rådet. År 1994 vann han presidentvalet och monterade därefter systematiskt ned parlamentet och domstolarna i landet, avskaffade belarusiskans ställning som officiellt språk till förmån för ryskan och bytte ut den nya rödvita belarusiska flaggan till den gamla sovjetiska. Belarus har inte haft ett enda val som godkänts av internationella valobservatörer sedan Lukasjenko blev president.