Kravaller när judar besökte Tempelberget under ramadan

Flera hundra judiska aktivister samlades på den omstridda fyrkanten mellan Klippmoskén och al-Aqsamoskén, vilket omedelbart möttes av stenkastning från palestinska demonstranter. Polisen svarade med tårgas, vattenkanoner och gummikulor.

Söndagen är ”Jerusalemdagen”, då Israel högtidlighåller erövringen av östra, arabiska delen av staden i juni 1967. Fler än en bedömare häpnade över att myndigheterna släppte in de judiska besökarna bara dagar före den muslimska kalenderns klimax, högtiden Eid al-fitr som avslutar ramadan.

Men premiärminister Benjamin Netanyahu har israeliska nationalisters ögon på sig inför valet i september. Flera småpartier till höger om hans Likud kräver att området öppnas för judiska bedjare. Judar får besöka Tempelberget, sätet för forntidens judiska tempel, men de har inte fått be där sedan det brittiska styret på 1940-talet. Israeliska regeringar har ansett det för farligt med både muslimsk och judisk bön på en yta knappt större än ett par fotbollsplaner.

Israeliska extremnationalister är extra missnöjda med Netanyahu just nu, sedan han utan att ingripa låtit muslimerna inreda och inviga en ny moské under Gyllene porten, en av Gamla stadens ingångar. Både Hamas och Islamiska jihad, de mest militanta palestinska rörelserna, lovar trappa upp kollisionerna om Israel vanhelgar ramadan.

Samtidigt hettar det till längre norrut. Söndagens israeliska flygattacker mot Syrien är ett svar på lördagens raketeld från södra Syrien mot israeliska ställningar. Bägge sidors aktioner är kopplade till nervkriget mellan Iran och USA.

Sju iranska eller libanesiska shiamilismän dödades under de israeliska flygräderna mot militärbasen al-Kiswah söder om huvudstaden Damaskus, som redan angripits av Israel flera gånger denna månad. Irans vapenleveranser till sina styrkor i Syrien, och till shiamiliser under dess beskydd, sker via al-Kiswah. Flera syriska artilleriställningar i södra delen av landet slogs också ut under natten. Minst tre syriska soldater dödades där.

Enligt Benjamin Netanyahu rör det sig om vedergällning för lördagskvällens missilbeskjutning från syriskt område mot israeliska ställningar på Golanhöjderna. Under det syriska inbördeskriget träffades den Israelkontrollerade delen av Golan ofta av pjäser som avfyrats av misstag under syriernas inbördes artilleridueller. Israel understryker nu att lördagens projektiler avfyrats avsiktligt, av Iranstödda miliser på den syriska sidan.

Bara någon timme före lördagens eld mot israeliska ställningar varnade Hizbollahmilisens ledare Hassan Nasrallah USA för att angripa Iran. Om detta skedde skulle missiler regna över Israel, lovade han.

Detta är inget tomt hot. Den libanesiska milisens imponerande arsenal har bekostats av Iran, som en livförsäkring mot israeliska och amerikanska angrepp. Bara en liten del av Hizbollahs missiler består av målsökande robotar av den typ Israel fruktar mest, men redan under kriget 2006 visade shiamilisen att också ”dumma” missiler riktade mot bebyggda områden utan skyddsrum kan skaka Israel.

Den gången tog den iranska regimen Nasrallah i sträng upptuktelse för att han satt igång ett krig med Israel utan att rådgöra med Teheran: Hizbollahs missiler hade ett ändamål, att avskräcka Israel från attacker mot Iran, de stod inte till Nasrallahs förfogande för andra syften. Nasrallah gjorde offentlig avbön och erkände sitt misstag.