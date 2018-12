Snövita, rubinröda och klargröna. Varmt orange, djuplila och himmelsblå. Mässkrudarna som hänger sida vid sida i den lilla kammaren invid altaret är så vackra att jag inte kan se mig mätt på dem.

Inom den ortodoxa tron ska upplevelsen av gud inte bara vara andlig, utan också sinnlig. En gudstjänst ska ge en föraning av prakten i himmelriket.

Men den ortodoxa kristendomen i Ukraina handlar inte bara om gudstro. Precis som allt annat i dagens Ukraina har den blivit en del av politiken. Kriget mellan Ryssland och Ukraina ledde först till politisk skilsmässa. Sedan ekonomisk skilsmässa. Och nu till religiös boskillnad.

Ukraina ska få en egen ortodox kyrka. Det är på tiden, säger den 29-åriga ukrainska prästen Ivan Sydor.

– Ukraina är det enda ortodoxa landet i världen som inte har en egen kyrka. Det är självklart att vi ska ha det. Det handlar om rättvisa och inget annat, säger Sydor.

Den ortodoxa tron i Ukraina och Ryssland har samma andliga traditioner, samma liturgi och samma rötter. Ursprunget är den ukrainska huvudstaden Kiev - härifrån kristnades det medeltida riket Rus.

Men sedan 1686 ligger patriarkatet – ledningen – för den enda erkända ukrainska ortodoxa kyrkan i Moskva.

Fader Ivan Sydor, präst för Kievpatriarkatet. Här i Sofiakyrkan i Kiev där han är präst. Foto: Anders Hansson

Nu ska den religiösa makten återvända till Kiev. I oktober meddelade Bartholomeus, patriark av Konstantinopel (patriark är namnet på högsta ledare inom ortodoxa kyrkan) att Ukraina har rätt att grunda en egen kyrka. Den kommer att lyda direkt under det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel – det högsta beslutade organet i den östortodoxa kyrkliga gemenskapen.

Ukraina har i själva verket redan tre ortodoxa kyrkor: Moskvapatriarkatet, Kievpatriarkatet och den autokefala kyrkan. Men de båda sistnämnda har fram tills nu betraktats som utbrytare och inte erkänts av patriarkatet i Konstantinopel.

Bara Moskvapatriarkatet har varit legitimt. Den ukrainska statsledningen betraktar den som en säkerhetsrisk, ett verktyg för Ryssland att hålla kvar sitt grepp om Ukraina. Kriget har ökat spänningarna och president Petro Porosjenko har systematiskt lobbat för en egen ukrainsk kyrka.

När Bartholomeus meddelade att han godkänner den nya kyrkan var reaktionen i Moskva kategorisk. Den ryska patriarken Kirill klippte omedelbart av alla relationer till Konstantinopel och anklagar Bartholomeus för att splittra den ortodoxa gemenskapen.

I mitten av december utsågs metropolit Jepifanij till ledare för den nya kyrkan inför en jublande människomassa utanför Sofiakatedralen - en av Ukrainas äldsta katedraler, som byggdes år 1037 och ingår i Unescos världsarvslista. Det är där vi nu befinner oss, i ett så kallat refektorium, som historiskt utgjorde munkarnas matsal. I dag är det en fungerande kyrka.

Ivan Sydor anser inte att någon rysk-ukrainsk gemenskap existerar.

– Kirill säger att ryssar och ukrainare är ett folk. Men det är vi inte. Vi är inte ett folk, inte en stat och en kyrka, säger han.

Kievpatriarkatet, där han jobbar som präst, grundades i början av 1990-talet då metropolit Filaret bröt sig ur Moskvapatriarkatet. Den autokefala kyrkan grundades år 1921 när Ukraina under en kort tid var självständigt. Det är dessa två kyrkor som nu har gått ihop för att bilda en ny, självständigt ukrainsk kyrka.

Den nya kyrkan kommer att ha en roll som går ut över det religiösa. En av dess huvuduppgifter blir att stärka den ukrainska identiteten.

De finaste, rikaste kyrkorna i Ukraina tillhör nästan alla Moskvapatriarkatet. Kronjuvelen är Lavra, ett av världens äldsta ortodoxa, fortfarande fungerande kloster. Här inför mässan. Foto: Anders Hansson

Sydor väljer ut ett gyllene brokadbroderat, fotsida tygstycke - epitrachilion enligt den ortodoxa vokabulären - från garderoben i kapprummet. Han trär det över huvudet. Gudstjänsten ska snart börja. Det är inte så mycket folk i kyrkan och de flesta går omkring och tittar på ikoner.

– Folk vet ännu inte att vi har gudstjänster. De tror att byggnaden fortfarande är ett museum, säger han.

Under Majdanrevolutionen ställde sig Kievpatriarkatet entydigt på demonstranternas sida. Moskvapatriarkatet, den största och mäktigaste kyrkan i Ukraina med flest egendomar, intog en mellanposition där man uppmanade bägge sidor att undvika våld.

– Moskvapatriarkatet ska inte betraktas som monolitiskt. Där finns många präster som är lojala med Ukraina. Men under kriget har det funnits präster som vägrar begrava ukrainska soldater, och vissa har samarbetat med krigsherrar. Det har lett till att de har förlorat i popularitet, säger Vsevolod Samochvalov, biträdande professor i internationella relationer på Vesalius College i Bryssel.

Det var kriget som fick Jaroslava Misjtjenko, djupt troende ortodox, att byta kyrka. Jaroslava är journalist i Kiev och ryska är hennes modersmål, precis som hos många andra Kievbor. Hon har alltid tillhört en församling som lyder under Moskvapatriarkatet.

– Det var en chock för mig när kriget började och det visade sig att Moskvapatriarkatets präster stöder Ryssland. De går emot sitt eget land! Jag kan inte gå till en kyrka där prästerna säger att vi ska älska dem som anfaller oss, säger Jaroslava Misjtjenko.

Det var kriget som fick Jaroslava Misjtjenko, djupt troende ortodox, att byta kyrka. Foto: Anders Hansson

För några månader sedan tog hon det slutliga steget och bytte kyrka till Kievpatriarkatet. Hon deltar nu regelbundet i gudstjänster i en enkel liten träkyrka som ligger i Obolon i Kievs norra förorter.

Kyrkan ligger inklämd mellan gigantiska skyskrapor. Mot stadens kalla neonljus tecknar sig den lilla kyrkans kupol i plåt. Inget guld, inget överflöd. Kievpatriarkatet är fattigt i jämförelse med det betydligt större Moskvapatriarkatet.

– Jag började gå här för tre månader sedan. Varje söndag tar jag nattvarden. Vår kyrka är enkel. Själv älskar jag stora katedraler med mycket guld, jag är svag för det bysantiska. Det ska vara högt i tak, kyrkan och sångerna är vår gåva till Gud, säger Jaroslava.

De finaste, rikaste kyrkorna i Ukraina tillhör nästan alla Moskvapatriarkatet. Kronjuvelen är Lavra, ett av världens äldsta ortodoxa, fortfarande fungerande kloster. Det grundades år 1051 och anses vara den östra ortodoxins viktigaste andliga och intellektuella centrum.

Lavra ligger vackert i centrala Kiev, uppe på en strandbank med utsikt över Dnjeprfloden. Med sina 28 hektar, 11 kyrkor och katedraler, 250 munkar och en prästutbildning är Lavran en av Moskvapatriarkatets allra viktigaste egendomar. Det har också röstats fram som ett av Ukrainas sju underverk.

– Det borde vara självklart att när Ukraina får en självständig kyrka ska vi få kontroll över Lavran. Att den nu tillhör Moskvapatriarkatet är väldigt märkligt. Det är som om Kievpatriarkatet skulle äga Frälsarkatedralen i Moskva, säger Ivan Sydor.

Lavra. Foto: Anders Hansson

Klockan åtta på morgonen träder vi in i Refektoriumkyrkan i Lavran. Den väldiga salen tar nästan andan ur en då man träder in – uppe i taket släpper en jättelik kupol in morgonljuset och ikonostaserna som hänger längst fram vid altaret är slösande praktfulla.

De troende kommer in, går en efter en fram till ikonerna, korsar sig och kysser dem. När gudstjänsten inleds är salen halvfull och det är råkallt. Två timmar senare är kyrkan proppfull och så varm att jag svettas i min yllejacka. Människomassan har effektivt värmt upp den råkalla byggnaden.

Alla står – ortodoxa kyrkor har bara några enstaka bänkar där det är tillåtet för barn och äldre att vila benen. Det doftar av brinnande vaxljus och rökelse. Präster i gyllene skrudar går i processioner uppför och nerför altaret medan körsången fyller salen. DN:s fotograf Anders Hansson har försvunnit upp till altaret, där han får instruktioner av Lavrans egna fotografer och kameramän. Att detta är en församling med stora resurser märker man tydligt.

Metropolit Antonij, medlem i den Ukrainska ortodoxa kyrkans synod. Foto: Anders Hansson

När gudstjänsten är över dirigeras vi upp och nerför de isiga kullarna till en av Lavrans kontorsbyggnader. Metropolit Antonij, medlem i den Ukrainska ortodoxa kyrkans synod, väntar på oss i sitt arbetsrum. Frågan om ukrainsk autokefali (att Ukraina ska få en egen kyrka) gör honom beklämd.

– Det är vi som är den ukrainska ortodoxa kyrkan. Jag förstår inte varför folk talar om oss som "Moskvapatriarkatet". Den ortodoxa kyrkan har ingen påve, vi fattar självständigt våra beslut. Moskva blandar sig inte i vad vi gör, säger metropolit Antonij.

Enligt honom är det bara hans egen kyrka som finns representerad över hela Ukraina. Moskvapatriarkatet äger 12 334 kyrkor i Ukraina, mer än någon annan kyrka. Kievpatriarkatet som kommer på andra plats har bara 4 921 kyrkor.

– Om Kievpatriarkatet tog över Lavran skulle de inte ens ha tillräckligt med munkar för att fylla klostret. Vem ska bo här? Har de tänkt göra ett museum av vårt kloster, som på sovjettiden?

Metropolit Antonij säger att hans kyrka aldrig kommer att gå med på att lämna över sin egendom till något annat patriarkat. Ukrainska staten har flera gånger aviserat att man vill ta över kontrollen över Lavran.

– Vi kommer att ta till civil olydnad i så fall. Vad det kan leda till vet jag inte. Vi har upprepade gånger avrått från att starta en sådan process.

Några dagar efter vår intervju gör ukrainska säkerhetstjänsten SBU en husundersökning hos metropolit Pavlo, som leder Lavran.

En föraning av kyrkokriget som kommer.

Lavran, ett av världens äldsta ortodoxa, fortfarande fungerande kloster. Foto: Anders Hansson