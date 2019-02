Det var i samband med ett tal i FN på torsdagen som presidenten utlyste nationellt kristillstånd i hela landet för att belysa och försöka få bukt med problemen i landet.

Sierra Leone har under decennier varit hårt drabbat av ett stort antal våldtäkter och olika typer av sexuella övergrepp, rapporterar The New York Times.

Enligt president Julius Maada Bio ska 70 procent av våldtäktsoffren vara under 15 år.

– Varje månad rapporteras hundratals fall av våldtäkt in i det här landet. I många familjer har man en tystnadskultur kring sexuella övergrepp, vilket gör att offren blir ännu mer traumatiserade, sade presidenten under sitt tal.

Aktionen från hans sida kommer efter att ett fall med en femårig flicka vållat stor ilska i det västafrikanska landet. Femåringen ska ha våldtagits av sin 28-årige farbror. Flickan ska ha blivit så illa däran att hon nu är förlamad från midjan och neråt. Händelsen inträffade förra året.

President Bio har också gett alla sjukhus direktiv att vårda personer som kommer in med skador efter sexuella övergrepp gratis.

Enligt New York Times ska antalet våldtäkter ha ökat med 10 procent varje år sen 2015. Men problemen har funnits i landet ända sen inbördeskriget som slutade 2002. I rättegångar efter kriget vittnade kvinnor om olika rebellgruppers brutalitet, bland annat ska flickor och kvinnor ha tvingats till sexslaveri.

Enligt en FN-rapport ska förväntan om straffrihet i det krigsdrabbade Sierra Leone under tidigt 00-tal ha lett till ökade sexuella övergrepp mot kvinnor.

Efter kriget ska det under ett decennium ha blivit bättre på den fronten, enligt The New York Times. Men under 2014 drabbades landet hårt av en Ebola-epidemi och den positiva utvecklingen gällande mänskliga rättigheter och kvinnors rätt vände återigen neråt. Många barn blev föräldralösa under epidemin, vilket gjorde dem extra sårbara och utsatta för sexuella övergrepp.

Även om fall rapporteras in till polisen är det mycket få av dem som någonsin leder till en fällande dom. Många familjer är för fattiga för att bekosta en rättegång.

Organisationen Rainbo Intiative arbetar med att hjälpa våldtäktsoffer i Sierra Leone. I ett uttalande på Twitter välkomnade de presidentens initiativ. Representanter för organisationen höll själva ett tal i samband med presidentens förkunnande av kristillstånd.

”Vår personal möter 10-15 nya fall varje dag och antalet ökar. Det rör sig ofta om flickor som är yngre än 17 år och som blivit utsatta av en granne, familjemedlem eller en lärare”, meddelade organisationen.

https://twitter.com/RainboCentres/status/1093473721921273857