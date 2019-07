Kritik mot Ivanka Trump efter G20-möte

Ivanka Trump deltog bland annat i en rad toppmöten i Osaka och poserade tillsammans med stats- och regeringschefer vid stormaktklubben G20:s sedvanliga gruppbild. Detta trots att hennes roll inte är att representera USA utan att vara rådgivare till presidenten.

På ett filmklipp som släppts av franska myndigheter ser man hur Ivanka Trump i samband med G20-mötet försöker ta sig in i ett samtal mellan Storbritanniens premiärminister Theresa May, Frankrikes president Emmanuel Macron, Kanadas premiärminister Justin Trudeau och Internationella valutafondens chef Christine Lagarde.

Filmklippet har fått stor spridning och det har sedan dykt upp en mängd inlägg på sociala medier under hashtaggen ”unwantedivanka” (ungefär oönskade Ivanka) där Ivanka Trump redigerats in i kända historiska bilder.

Foto: Dominique Jacovides/AFP

Men kritiken mot Trump och hans familjemedlemmar består inte bara av skämtbilder på sociala medier.

CNN skriver bland annat att det är ett farligt experiment att låta familjemedlemmarna agera som de gör. ”När Ivanka agerar som om hon är utrikesminister, vad betyder det för hur våra allierade (och fiender) uppfattar oss? Litar de på den faktiske utrikesministern (jag ser dig Mike Pompeo!) eller ser de Ivanka som närmare presidenten?”, frågar sig CNN:s politiska kommentator Chris Cillizza.

”Det kan verka chockerande för vissa, men att vara någons dotter är faktiskt inte en merit”, skriver New York-demokraten Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter. Hon skriver vidare att det skadar USA:s diplomatiska anseende när Trump bjuder in dottern i stället för erfarna diplomater att medverka i bilaterala samtal.

https://twitter.com/AOC/status/1145164720242118656

Ivanka Trump deltog även under hennes fars möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un vid den demilitariserade zonen och blev därmed en av de första amerikanska medborgarna att beträda nordkoreansk mark. Något hon beskrev som ”overkligt”, skriver The Guardian.

Larry Jacobs, vid ”Center for the Study of Politics and Governance” på University of Minnesota, säger att det faktum att Trump låter sin dotter som inte har någon utbildning eller annan erfarenhet för att delta i diplomatiska evenemang visar Trump-administrationens amatörmässiga inställning till utrikespolitiken.

