Kritiken mot Virginiaguvernören har varit skarp de senaste dagarna. En bild på en svartmålad elev som ska likna en afroamerikan tillsammans med en klasskamrat utklädd till Ku Klux Klan-medlem i årsboken från Eastern Virginia Medical School, där Northam gick, har skapat förvirring och krav på hans avgång som guvernör.

Kraven på hans avgång har varit många sedan Northam först medgav att det var han som var en av personerna på bilden – och bad om ursäkt för detta – men sedan tog tillbaka detta och i stället hävdade att det var en annan elev på foto från 1984.

– Den där bilden är inte min, sa Northam med emfas under en presskonferens i lördags skriver The New Yorker.

Han sa också att han aldrig köpt årsboken och inte sett bilden förrän nu.

På tisdagen hade Northam ännu inte, trots flera krismöten med sina närmaste rådgivare, lämnat besked om hur han ser på sin framtid. Nyhetsbyrån AP konstaterar att han tappat nästan allt stöd från det egna partiet.

I oktober 2017 gjorde den tidigare presidenten Barack Obama sitt bästa för att samla röster till stöd för Ralph Northam, bland annat vid ett tal inför 7.500 personer på Greater Richmond Convention Center den 19 den månaden. Obama hyllade Northam som den ledare landet behövde.

Flera demokratiska politiker har tagit avstånd från Northam och krävt hans avgång, en av dem den tidigare presidentkandidaten Hilary Clinton och en annan Kamala Harris som utmanar Donald Trump 2020.

Också den person som kan komma att ersätta Northam, Justin Fairfax (D), har hamnat i blåsväder sedan han anklagats för ett sexuellt övergrepp på en kvinna, något som Fairfax förnekat och sagt rörde sig om ett samlag genomfört i samförstånd.