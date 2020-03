Kuppartad lagändring ska rädda valet åt Kaczynski

Det var under kuppartade former, vid en nattlig session i det polska parlamentet, som PIS röstade igenom en ändring av vallagen som av allt att döma bryter mot Polens författning. Parlamentets underhus, sejmen, var egentligen inkallat för att besluta om ett krispaket mot coronaviruset, men utan förvarning kastades också en ändring av vallagen in i förslaget strax efter klockan 02 på morgonen.

Ledamöterna hade en knapp timme på sig att granska lagtexten, och den röstades igenom med knapp majoritet klockan 03.

Förändringarna innebär att alla som befinner sig i karantän eller är isolerade – eller har fyllt 60 år – ska kunna poströsta eller på distans.

Denna lagändring bryter mot tidigare beslut av Konstitutionstribunalen, landets yttersta uttolkare av författningen, som gick ut på att sådana lagändringar inte får genomföras inom ett halvår före ett val. Till den 10 maj återstår bara 42 dagar.

PIS slår också dövörat till för ett annat viktigt argument: det är omöjligt att genomföra en demokratisk, fri och rättvis valkampanj – än mindre ett val - i en tid av grasserande epidemi. Pandemin har lett till omfattande restriktioner; det är förbjudet för fler än två personer att samlas och hundratusentals personer befinner sig i karantän. Inga valmöten hålls. Bara den sittande presidenten Andrzej Duda bedriver en kampanj när han landsfaderligt reser runt i det coronadrabbade landet.

Varför vill då den polska regeringen inte skjuta upp presidentvalet? Syftet är lätt att genomskåda: att säkra en seger för Andrzej Duda i ett läge när PIS sitter i en gynnsam sits. Om valet hålls först i höst kan PIS-regimen framstå i en sämre dager för hanteringen av coronakrisen.

Presidentvalet är helt avgörande för att partiledaren Jaroslaw Kaczyński, Polens starke man, ska kunna fortsätta sin marsch mot personligt envälde.

Poströstning på distans ger den PIS-kontrollerade statsapparaten goda möjligheter att se till att ”rätt” personer avger röster.

Motiveringen till lagen är att underlätta för 60-plussare – som tillhör riskgruppen för covid-19 – att rösta.

Men det verkliga skälet är att de äldre polackerna – som PIS utlovat en 13:e och 14:e pensionsutbetalning – är partiets kärnväljare.

Ett omval för nuvarande presidenten Andrzej Duda innebär att all makt samlas i Kaczyńskis händer för åratal framåt. PIS har redan kontroll över parlamentets underhus, regeringen, domstolsväsendet (inklusive Konstitutionstribunalen) och public service-medierna.

PIS-ledaren vill till varje pris undvika att en kandidat från den liberala oppositionen väljs till president. Presidenten är inte innehavare av den mäktigaste posten i statsledningen, men statschefen har vetorätt mot lagförslag, vilket skulle sätta käppar i hjulen för Kaczyńskis dröm om att stå i spetsen för ett auktoritärt, EU-fientligt och katolsk-nationalistiskt Polen.

Det är därför Kaczyński uppenbarligen är beredd att riskera hälsa och liv för miljoner väljare och 300.000 valförrättare.

Kritiken mot lagändringen är massiv. Publicisten Szymon Hołownia ställde en retorisk fråga på Facebook:

– Vill Duda bli ihågkommen som en person som behöll makten ovanpå högar av lik?

Efter den nattliga lagändringen höjs nu röster för bojkott av presidentvalet. Skulle ingen annan kandidat än Duda ställa upp – och om många väljare avstår från att rösta – kommer valet helt sakna legitimitet.

