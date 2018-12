Rent militärt rör det sig om en blygsam operation – 40 lastbilar med soldater som placerades i stadens mitt. Men politiskt är det ett högintressant schackdrag, en syrisk markering till Turkiet att dess närvaro inte längre är vare sig nödvändig eller önskvärd. Det var ingen händelse att president Vladimir Putins och den iranska regimens talesmän omedelbart prisade den syriska trupprörelsen.

Turkiet, som har stora styrkor kring Manbij och ännu större ett stycke norrut, har i flera veckor aviserat att en större operation mot kurderna. Efter USA:s beslut att kalla hem sina styrkor från gränsområdet har kurderna desperat sett sig om efter andra beskyddare. Turkiets president Tayyip Erdogan kommenterade utvecklingen:

– Vi ville lära kurderna en läxa, men om andra ser till att deras miliser flyttar på sig behöver vi inte blanda oss i det hela. Det rör sig om syriskt område. Men vi vill ha bort alla terrorister från gränstrakterna.

Några av de syriska kurdiska miliserna har sedan många år nära samarbete med PKK, de turkiska kurdernas armé, som är terroristklassad av Turkiet och USA. (Många av de kurder som stupat under de syriska milisernas kamp mot IS är turkiska kurder.) Turkiet håller fortfarande en rad städer i norra Syrien, som Afrin och Jarabulus, vars kurdiska invånare flytt.

Ett skäl till att den turkiska regimen inte lade ned mer energi på att stoppa europeiska jihadister på väg att ansluta sig till IS under åren 2013-2016, var att IS höll de kurdiska miliserna sysselsatta. Men efter att USA och kurderna – utan mycken hjälp från vare sig Syrien, Ryssland eller Turkiet – drivit bort IS från gränstrakterna, så började Erdogan skicka trupper in i området.

Nästa troliga steg är att Syrien och Ryssland ökar pressen på Turkiet att evakuera hela Syrien, och att Syrien kräver att de kurdiska miliserna lämnar över sina tunga vapen till riksarmén.

Syriska Kurdistan, ”Rojava”, är enligt kurdiska nationalister en del av det stora hemland som spänner över fyra länder. Det självstyre kurderna praktiserat i Rojava med USA:s goda minne har oroat Erdogan, som de senaste åren lagt ned stora ansträngningar på att få bort PKK från den turkiska sidan av gränsen, där många kurdiska samhällen tömdes på sina invånare 2015-2016.