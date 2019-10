Brett fördömande av Trumps tillbakadragande från Syrien

På onsdagskvällen svensk tid röstade det amerikanska representanthuset, som har en demokratisk majoritet, igenom en resolution som kritiserar president Donald Trumps beslut att inte försvara de kurdiska trupperna mot den turkiska armén.

Resolutionen fick en bred uppslutning från såväl demokrater som republikaner och röstades igenom med siffrorna 354 mot 60, skriver The Hill. 129 republikaner röstade mot sin president.

Under onsdagskvällen mötte representanthusets talman Nancy Pelosi (D), demokraternas minoritetsledare i senaten Chuck Schumer och representanthusets majoritetsledare Steny Hoyer (D) president Trump.

Enligt de tre var presidenten tagen av hur många av hans egna som gått emot honom i kvällens resolution:

– Jag frågade presidenten vilken plan han hade när det gällde de IS-fångar som finns kvar i fängelserna i norra Syrien men han hade ingen. Enligt presidenten är det turkarna och syrierna som kommer att bevaka IS-fångarna.

– Presidenten hade ingen plan för hur IS ska stoppas. Vi har satsat decennier och miljoner dollar och många liv på den kampen, och så bara ett telefonsamtal från presidenten och allt är borta, sa Chuck Schumer inför pressen sent på onsdagskvällen svensk tid.

Resolutionen uppmanar också Turkiet till att avsluta offensiven och USA att åter ge sitt stöd till kurderna.

De tre demokraterna beskrev mötet med Trump som ”oförskämt” och beskrev hur presidenten hade beskrivit en del av IS-fångarna som ”kommunister” och lagt till att ”det skulle ni säkert gilla”.

Enligt de tre hade Trump också kallat Nancy Pelosi för en ”tredje gradens politiker”.

Striderna mot de turkiska invasionsstyrkorna i Syrien gör nu att de kurdiska YPG-styrkorna i nordöstra Syrien inte längre kommer att bekämpa IS i området. Under dagen kom också uppgifter från chefen för Belgiens organ för säkerhetsbedömningar att två IS-män hade lyckats fly från ett fängelse i norra Syrien under den turkiska offensiven i området.

Under onsdagskvällen tillbakavisade också en befälhavare inom SDF-milisen, Mazloum Kobani, uppgifter om att kurderna skulle ha överlämnat landområden till den syriska armén, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Kobani säger också att president Trump inte hade några invändningar när de kurdiskledda styrkorna gjorde upp med al-Assads armé att försvara det turkiska området i norra Syrien mot Turkiets anfall.