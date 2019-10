Kurdiska styrkor drar sig tillbaka från turkiska gränsen

Uppgifter om kurdernas tillbakadragande har kommit från flera olika håll. Både kurdiska källor till AFP och turkiska myndigheter bekräftade att insatsen påbörjats tidigare på söndagen. Senare uppgav det Londonbaserade Syriska människorättsobservatoriet att reträtten från gränsstaden var avslutad, enligt nyhetsbyrån.

En källa inom kurdiska SDF-milisen uppger för Al Jazeera att styrkorna kommer flytta sig 30 kilometer från den turkiska gränsen, vilket är i enlighet med den överenskommelse som kurderna och Turkiet förhandlade fram tillsammans med USA. Turkiet vill ha området för att bygga upp vad de kallar en säkerhetszon vid gränsen till Syrien.

Vapenvilan mellan kurdiska och turkiska styrkor, som blev klar i torsdags, har varit skakig från första stund. Bara timmar efter att vapenvilan inleddes kom uppgifter om ett turkiskt luftangrepp i Ras al-Ain. Under söndagen sade turkiska myndigheter att en av deras soldater dödast i en YPG-ledd attack.

Kurderna avlägsnade sig från Ras al-Ain samtidigt som USA påbörjade den hittills största förflyttningen av amerikanska soldater ut ur Syrien. USA:s försvarsminister Mark Esper sade på lördagen att 1.000 militärer kommer omplaceras till västra Irak, skriver CNN.

De utplacerade i Irak kommer till en början hjälpa irakiska militären att försvara landet och utföra ”ett uppdrag mot IS”, enligt Esper.

De kurdiska styrkorna i Syrien har varit en av USA:s absolut viktigaste allierade under landets deltagande i kampen mot terrorsekten IS. USA:s beslut har i breda läger, i USA och internationellt, setts som en svek mot kurderna som aktualiserades ytterligare när Turkiet den 9 oktober gick in i Syrien.

