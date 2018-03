Kurdledare till DN: ”Kampen fortsätter som gerillakrig”

Kurdiska soldater stod i främsta ledet 2014–2015 när staden Kobane återerövrades från IS. Sak samma när krigslyckan vände i irakiska Mosul sommaren 2017, liksom när IS-kalifatets huvudstad Raqqa i norra Syrien föll senare samma år.

Utan kurderna skulle stormakterna USA och Ryssland – som båda säger sig vilja prioritera kampen mot IS-terrorn – ha stått sig slätt.

Men otack är världens lön.

När Turkiet nu i början av 2018 har genomfört ”operation olivkvist”, en offensiv mot det kurdiska fästet Afrin i norra Syrien, då har varken amerikaner eller ryssar kommit till kurdernas hjälp.

– Jag vill inte tala om förräderi. Vi känner oss inte förrådda av någon. Amerikanerna har sagt från början att de inte är inblandade i Afrin, säger Saleh Muslim som på torsdagen besökte Stockholm.

Den 67-årige Saleh Muslim är åldermannen bland Syrienkurdiska ledare, under många år ordförande i det dominerande kurdpartiet PYD, men numera en informell utrikesminister för kurderna i norra Syrien.

Turkiet, som anklagar honom för delaktighet i ett terrordåd i Ankara 2016, har begärt att Sverige griper Saleh Muslim och överlämnar honom till turkiska myndigheter. Men på torsdagen kunde Muslim ostört hålla presskonferens i den svenska demokratins centrum, riksdagen.

Så sent som i söndags hissades den turkiska flaggan i Afrins centrum, samtidigt som kolonner med tiotusentals civila lämnade staden eskorterade av soldater från den kurddominerade styrkan YPG som är PYD:s militära gren.

– Många av terroristerna hade redan gett sig av med svansen mellan benen, sa Turkiets president Recep Tayyip Erdogan i ett tal senare samma dag. Han betecknar konsekvent YPG och PYD som just terrorister.

Men motståndet kommer att fortsätta, försäkrar Saleh Muslim.

– Våra styrkor var tvungna att skydda civila som evakuerades. Nu fortsätter vi kampen som ett gerillakrig mot turkiska armén.

Det gerillakriget, försäkrar han, kommer uteslutande att föras i Afrin. Det Turkietkurdiska partiet PKK har PYD inget organiserat samarbete med, även om man till skillnad från Turkiet och EU inte betecknar det som en terrororganisation.

– Alla som arbetar för kurdernas väl, på vilket sätt det än må vara, får alltid stämpeln som terrorister. Men det är ju Turkiet som samarbetar med terrorister, säger Saleh Muslim.

Erdogan säger att syftet med ”operation olivkvist” är att förhindra att ”en terrorkorridor” uppstår längs landets södra gräns. Saleh Muslim slår tillbaka med samma mynt: han anklagar Turkiet för att använda det erövrade Afrin som en ”frizon för terrorister”, däribland tusentals IS-krigare.

– Turkiets samröre med IS, al-Qaida och andra terrororganisationer är väl dokumenterat. Det har pågått under hela kriget i Syrien. Bland annat har IS tillåtits använda Turkiet som genomgångsland för krigare och materiel. Nu under slaget om Afrin har 3.000 IS-krigare slagits på den turkiska sidan, säger Saleh Muslim.

Med Afrin under kontroll väntar de flesta nu att den turkiska militären flyttar sitt fokus österut, bland annat mot Manbij, en stad där både kurdiska YPG-trupper och amerikansk militär finns stationerade.

Då kan USA tvingas ta ställning i konflikten mellan Natolandet Turkiet och sina kurdiska allierade.

– Kanske kommer stridslinjerna att förändras. Men jag önskar bara att alla parter kunde tänka på lokalbefolkningen, på folk som inte har bett om att dras in i det här kriget, säger Saleh Muslim.