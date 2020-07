Kvinna dödad i knivdåd i Norge

– Vi satt och såg på tv, och så bankade det på dörren. Då jag öppnade försökte han sticka mig, men jag kom undan, berättar en man för tidningen Sarpsborg Arbeiderblad.

Enligt mannen ska gärningsmannen då ha trängt sig in i bostaden och huggit hans fru i armen.

Enligt polisen kom första larmet från Sarpsborgs centrum vid midnatt. Strax därefter kom två nya larm om knivskärningar på två andra adresser i staden.

En av kvinnorna avled senare av sina skador, uppger polisen för NTB.

Polisen spärrade av stora delar av centrum, och på bland annat en parkeringsplats genomförs en teknisk undersökning. Flera ambulanshelikoptrar har skickats till platsen. Oslopolisen uppger för tidningen att man skickat resurser till platsen.

I ett pressmeddelande uppger polisen att ett av offren kände igen gärningsmannen, och att den misstänkte sedan greps i en bostad i centrala Sarpsborg.

– Jag ser rätt in. Jag hörde att polisen ville komma in. Jag tror att de slog sig genom dörren. Jag såg att de gick in och precis innan de gick in såg jag en man därinne, säger en granne till den misstänkta till VG.

Polisen tror att det rör sig om en ensamgärningsman. Man uppmanade ändå boende i Sarpsborgsområdet att hålla sig inne.