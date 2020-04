Kvinnorna som kan bli Bidens vicepresident

USA-valet 2020

Joe Biden gick från en snubblande start till en övertygande seger i Demokraternas primärval. Inför höstens presidentval har dock pandemin inte bara förändrat hela den politiska debatten, utan den riskerar även att äventyra själva röstandet. Det är oklart om det ens kommer att finnas traditionella vallokaler i många delstater i november. Opinionsläget är också motsägelsefullt. Trots kritiken mot Donald Trump för hanteringen av pandemin har hans förtroendesiffror ökat en aning under våren, vilket verkar följa ett globalt mönster där sittande regeringar blir mer populära under krisen, oavsett åtgärder. Men Joe Biden bibehåller konsekvent en klar ledning i opinionsmätningar mot Trump. Ingen kandidat på 2000-talet har haft en större ledning mot en sittande president än Biden har just nu.

Bidens främsta svaghet under vintern var att kampanjen präglades av låg energinivå. Han hade svårt att locka till sig stora folksamlingar. Men pandemin betyder en sommar utan traditionella kampanjevenemang, så det är mindre betydelsefullt än vanligt med en karismatisk kandidat som kan fylla sportarenor. Det lär främst skada Trump, som byggt sin politiska profil på offentliga framträdanden. För Biden kan det främst förändra kalkylen i valet av vicepresident. Demokraterna har de senaste åren haft ett historiskt övertag bland kvinnliga väljare, så det är ingen överraskning att Biden lovat nominera en kvinnlig kandidat. Här är tio tänkbara namn.

Kamala Harris. Foto: Julio Cortez/AP

Kamala Harris (senator, Kalifornien)

Senatorn Kamala Harris nämns konsekvent som en favorit bland källor nära Biden. Hon är onekligen en av de bäst kvalificerade kandidaterna, med sin erfarenhet som senator och chefsåklagare i Kalifornien, ett av USA:s tyngsta juridiska ämbeten. Med Harris vid sin sida skulle Biden kunna driva en historisk kampanj för den första svarta kvinnan i Vita huset.

Det som talar emot henne är att personkemin med Biden var riktigt usel under primärvalet, där Harris gjorde flera hårda personangrepp mot Biden. Den video där hon nyligen gick ut med offentligt stöd för Biden kan vara en av de minst entusiastiska kampanjvideor som spelats in i år.

Ironiskt nog står Biden och Harris nära varandra i sakpolitiken och i synen på politisk strategi. Båda avfärdar den idealistiska vänstern som naiv och förlitar sig hellre på Demokraternas gamla kampanjmaskin, där väljare mobiliseras med traditionella nätverk av fackförbund, svarta kyrkor, välbärgade finansiärer och lokala nyckelpersoner.

Harris främsta problem är att hon inte är särskilt populär bland just vänsterdemokrater och unga. Bernie Sanders anhängare kommer inte jubla om hon nomineras.

Gretchen Whitmer. Foto: Al Goldis/AP

Gretchen Whitmer (delstatsguvernör, Michigan)

Michigans unga, karismatiska delstatsguvernör är den lokalpolitiker som, näst efter New Yorks Andrew Cuomo, fått mest nationell uppmärksamhet för ledarskap under coronapandemin.

Michigan är en oerhört viktig delstat i presidentvalet och Whitmer har höga förtroendesiffror bland demokrater där. Under Trumps tid som president har Demokraterna vuxit mest bland väljare med samma bakgrund som Whitmer: välutbildade vita kvinnor i yngre medelåldern, speciellt i villaförorter i mellanvästern och rostbältet. 48-åriga Whitmer skulle även signalera att en ny generation bjuds in i Vita huset.

– Hon är bra på att anpassa sig. Med någon som Biden kan hon vara en mittenpolitiker om det är där energin finns, men om hon behöver aktivisternas energi kan hon flytta sig ditåt, säger John Nichols, författare till den nya boken ”The fight for the soul of the Democratic party”

Whitmers främsta nackdel är att hon saknar längre politisk erfarenhet, men Trump verkar redan se henne som ett hot och har attackerat henne på Twitter under våren.

Elizabeth Warren. Foto: Pontus Höök

Elizabeth Warren (senator, Massachusetts)

Vänsterdemokraten Elizabeth Warrens presidentkampanj kollapsade förvånansvärt tidigt, men hon förblir en av de mest populära demokraterna i USA. Hon leder konsekvent opinionsmätningar där Demokraternas väljare själva får utse vicepresidentkandidater. I flera mätningar är Warren dessutom mer populär bland svarta väljare än Kamala Harris. Hon skulle ge Bidens kampanj en rejäl skjuts av progressiv energi och är själv luttrad som kampanjpolitiker. Hon är påläst och ordentlig vilket skulle bli ett bra komplement till Bidens något tankspridda framtoning.

Historiskt sett finns det mycket som talar för att Biden väljer en senator. Alla utom tre vicepresidentkandidater för Demokraterna sedan 1940 har varit senatorer.

Det som talar emot Warren är att hennes kompromisslösa vänsterpolitik skulle kunna skrämma mittenväljare. Dessutom skulle Warren förmodligen få mer inflytande som finansminister eller chef för Centralbanken i en Bidenadministration.

Tammy Baldwin. Foto: Angela Major/AP

Tammy Baldwin (senator, Wisconsin)

Representerar den viktiga delstaten Wisconsin och har redan skapat historia i USA:s kongress som den första öppet homosexuella senatorn. Står till vänster om Biden men har lyckats undvika att välja sida i partiets ideologiska stridigheter. Mike Tate, tidigare ordförande för Demokraterna i Wisconsin, säger till Politico att Baldwin är den enda kandidat som ”kan vinna den vita arbetarklassen och samtidigt mobilisera kärnväljarna”.

Den främsta haken är egentligen att Demokraterna skulle äventyra en oerhört viktig senatsplats i Wisconsin om hon blir vicepresident. Men flera av Bidens nära medarbetare har talat varmt om henne.

Stacey Abrams. Foto: Michael A. McCoy

Stacey Abrams (progressiv aktivist, Georgia)

I stora drag finns det två läger i debatten om Bidens vicepresident: de som säger att han måste fokusera på rostbältets vita arbetarklass och de som säger att han måste mobilisera svarta väljare och vänstern. I det andra lägret verkar alla redan överens om att Stacey Abrams är det självklara valet. Abrams är oerhört omtyckt bland svarta väljare i södern och har en tung bakgrund i Georgias progressiva rörelse.

Det som talar mot henne är att hon saknar ordentlig erfarenhet av politiska ledarpositioner, utöver en period som ledare för Demokraterna i Georgias delstatskongress. Med tanke på Bidens höga ålder kan många väljare känna att det behövs en vicepresident med mer erfarenhet från Washington och utrikespolitik.

Amy Klobuchar. Foto: Jack Kurtz/TT

Amy Klobuchar (senator, Minnesota)

För demokrater som tvärtom förespråkar laserfokus på rostbältets vita arbetarklass är Amy Klobuchar en lika självklar favorit. Hon är en populär senator i den viktiga delstaten Minnesota och drev en stark kampanj i primärvalet. Hon har en rejäl, opretentiös utstrålning som gör det svårt för republikaner att attackera Demokraterna som ett storstadsparti.

Hennes mittenprofil lär dock inte göra mycket för att mobilisera unga väljare. Vänsteraktivisten Markos Moulitsas har varnat för att hon skulle bli ”en ny Tim Kaine”, den timide mittendemokraten som Hillary Clinton nominerade, just för att han ansågs vara ett tryggt val.

Susan Rice. Foto: Carolyn Kaster/AP

Susan Rice (tidigare FN-ambassadör)

Den kandidat med mest utrikespolitisk erfarenhet, vilket kan väga tungt för Biden. Rice var Barack Obamas säkerhetspolitiska rådgivare och FN-ambassadör och även rådgivare till Hillary Clinton som utrikesminister.

Kritiker säger att det är en börda för henne att hon blev ansiktet utåt efter attacken mot USA:s konsulat i Benghazi 2012, men trots att Republikanerna ägnat miljontals dollar och flera år på att granska attacken har de inte lyckats nysta fram någon skandal där. Det skulle säkert inte hindra Fox News och andra Trump-vänliga högermedier från att prata oavbrutet om attacken i Benghazi under valkampanjen, men det bör knappast diskvalificera henne från Bidens lista. Mer problematiskt är att hon aldrig drivit en politisk kampanj och verkar mer bekväm bakom kulisserna än i rampljuset.

Catherine Cortez Masto. Foto: Michael Brochstein/TT

Catherine Cortez Masto (senator, Nevada)

Biden behöver onekligen hjälp med att mobilisera latinamerikanska väljare, vilket kan tala för Cortez Masto, den första latinamerikanska kvinnan någonsin i USA:s senat.

Hon är en karismatisk politiker från en region som ofta avgör presidentval. Utöver Nevada, som hon representerar i senaten, skulle hon kunna hjälpa Demokraterna i viktiga delstater som Arizona, Colorado, Florida och kanske även bättra på chanserna i Texas, där latinamerikaner kan avgöra valet. Hon tillhör dock den moderata mittfåran av partiet och kan därmed få tufft att övertyga vänsterdemokraterna.

Tammy Duckworth Foto: Alex Brandon/AP

Tammy Duckworth (senator, Illinois)

Skapade nyligen historia då hon blev den första kvinnan någonsin i senaten att föda barn under sin ämbetsperiod. Krigsveteran som förlorade båda benen och högerarmen i Irak. En av USA:s första senatorer med asiatiskt ursprung. Förespråkar en mittenorienterad linje och har varit kritisk mot de som vill flytta partiet åt vänster, vilket lett till en konflikt med kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez. Men Duckworths tuffa, självständiga image går samtidigt hem bland många feminister i partiet.

Michelle Lujan Grisham Foto: Eddie Moore/TT

Michelle Lujan Grisham (guvernör, New Mexico).

USA:s enda kvinnliga delstatsguvernör med latinamerikansk bakgrund. Har progressiv profil och har länge förespråkat höjd minimilön och reformer av vapenlagarna. Kommer från en mäktig politisk dynasti i den amerikanska västern, med både republikaner och demokrater i familjen, vilket kan stärka hennes image som en kompromissvänlig demokrat, samtidigt som hon står till vänster i de flesta sakfrågor.

Det som talar emot henne är relativt låga förtroendesiffror på hemmaplan. New Mexico är en viktig delstat i valet, då Hillary Clinton vann med mycket knapp marginal där 2016.

Läs mer: Bernie Sanders stöder Joe Biden som presidentkandidat