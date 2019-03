Politik är inget nytt inslag på South By Southwest, framtidsfestivalen som varje år lockar hundratusentals besökare för att ta del av nyheter och trender inom digital utveckling, film, spel och musik. För tre år sedan var president Barack Obama på plats, i fjol var Vermont-senatorn Bernie Sanders ett av dragplåstren, för att bara ta två exempel.

2019 är dock exceptionellt, både för mängden politiker och presidentkandidater på plats - och för att det i första hand är de kvinnliga namnen som dominerar. De demokratiska senatorerna Elizabeth Warren och Amy Klobuchar är båda huvudpunkter i det officiella programmet, liksom kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez och nyligen utropade presidentkandidater som förre Colorado-guvernören John Hickenlooper, Marylands John Delaney, Indianas Pete Buttigieg, tänkbare oberoende kandidaten och Starbucks-vd:n Howard Schultz och ytterligare en handfull namn.

Amy Klobuchar intervjuas under SXSW i Texas. Foto: Chris Maluszynski

Utöver dem ”råkade” ett antal andra tunga politiker dyka upp under helgen, från Kalifornien-senatorn Kamala Harris till Texas egen Beto O'Rourke, som närvarade på premiärvisningen av dokumentärfilmen ”Running with Beto”, men som fortsatte svara undvikande - om än allt mindre övertygande - om huruvida han själv tänker kandidera i presidentvalet.

Det finns flera förklaringar till att just Austin lockar så mycket, just nu. Dels de demokratiska framgångarna i mellanårsvalet i Texas, även om det inte räckte hela vägen för Beto O'Rourke, dels det faktum att Texas är en av de nyckelstater som håller primärval på ”Super-Tisdagen” i mars nästa år - och ingen vill riskera att bli bortglömd inför det.

Men den tekniktunga och socialt medieaktiva publiken på SXSW är i sig också högintressant för samtliga presidentkandidater, inte bara för att den mestadels är tydligt liberal och lutar åt vänster, utan för att teknologijättarnas ansvar blivit en så stor politisk sakfråga, efter skandalerna kring bolag som Facebook och Google och striden om placeringen av Amazons nya huvudkontor.

Den som tydligast har tagit tillfället i akt att skaka om teknologibranschen var Massachusetts-senatorn Elizabeth Warren, som lanserade sin presidentkandidatur för en månad sedan.

I ett blogginlägg i fredags på sajten Medium, slår hon fast att hennes administration, om hon blir vald, kommer att bryta isär jättarna Google, Facebook och Amazon. ”De har för mycket makt över vår ekonomi, vårt samhälle och vår demokrati - och de kör över all annan konkurrens med bulldozer. Det skadar företagandet och möjligheterna till innovation”, skriver Warren.

Blir Elizabeth Warren vald till president har hon lovat att hennes administration ska bryta isär jättarna Google, Facebook och Amazon. Foto: Chris Maluszynski

Warrens lösning är en mycket hårdare reglering och antimonopol-lagstiftning, som gör det omöjligt att både äga de stora plattformarna och driva verksamhet på dem. Google skulle tvingas sälja av sin sökmotorverksamhet och Amazon skulle behöva delas upp i flera olika bolag, för att ta två exempel.

Ett annat av förslagen från Warren handlar om att undersöka möjligheten att bryta upp många av de köp och sammanslagningar som skapat den starka marknadsdominansen, till exempel Facebooks köp av både What's App och Instagram och Amazons köp av Whole Foods.

Mottagandet av hennes förslag har varit blandat. Missnöjet med ett bolag som Facebook är starkt utbrett även inom branschen, men även om många ser någon form av reglering som nödvändig är det få som vill gå så långt som Warren.

En marknad måste ha fungerande regler och den måste ha någon som kan garantera att reglerna efterlevs och straffa dem som bryter mot dem

EU:s kommissionär i konkurrensfrågor, Margrethe Vestager, som även hon är på plats i Austin, beskrev Warrens tankar på att bryta upp bolagen som ”en sista åtgärd”.

– I första hand vill vi använda den befintliga konkurrenslagstiftningen och se till att den inte missbrukas. Att bryta upp bolag är ett väldigt stor ingrepp i privata egendomar, då måste man ha väldigt bra på fötterna, säger Vestager.

Den som tydligast tog tillfället i akt att skaka om teknologibranschen var Elizabeth Warren. Foto: Chris Maluszynski

Warrens frontalengrepp på teknologijättarna påminner om hur hon attackerade bankerna och Wall Street efter finanskrisen 2008 - och går hem i vissa läger av ungefär samma skäl. På scenen på Moody's Theater i Austin, normalt hem för musikprogrammet Austin City Limits, utvecklade hon tankarna ytterligare:

– En marknad måste ha fungerande regler och den måste ha någon som kan garantera att reglerna efterlevs och straffa dem som bryter mot dem. Det har vi inte i dag, sade Warren.

Om de tjänar pengar på mig ska de betala för det

När samtalsledaren Anand Giridharadas påpekade att Warrens förslag skulle leda till kraftigt minskade vinster för de utpekade bolagen var Warrens svar kort och kyligt:

- Buhuu.

Amy Klobuchar, senator från Minnesota som inte är lika långt ut på demokraternas vänsterflank som Warren, var inte lika hård i sina förslag, när hon några timmar tidigare stod på Moody's scen. Men även hon vill slå mot Facebook, Google, Amazon och övriga på ett sätt som känns ekonomiskt.

– Om bolagen gör affärer med dina personliga uppgifter och säljer data vidare till andra, bör de beskattas för det. För mig är den personliga integriteten den viktigaste frågan. De har missbrukat friheten på Internet. Men om de tjänar pengar på mig ska de betala för det, sade Klobuchar.

Amy Klobuchar kungjorde sin presidentkandidatur för en månad sedan. Foto: Chris Maluszynski

Hon kräver inte att bolagen ska tvingas att delas upp, som Warren vill, men öppnar ändå för förslag i den riktningen, genom att begära att Konkurrens- och handelsmyndigheten FTC ska utreda om det föreligger en så stark monopolsituation att det kan bli nödvändigt.

Amy Klobuchar kungjorde sin presidentkandidatur i en snöstorm i Minnesota för en månad sedan. Hon ligger i mittfåran i partiet, eller möjligen strax till höger om den, och profilerar sig som den som vill fokusera på sakfrågor och konstruktiva kompromisser. Men i Austin dras hon ändå med i den radikala vågen, just när det gäller marknadsdominansen inom teknologibranschen.

Sluta försöka navigera i de system som har makten. Börja istället bygga din egen makt

I Austin överglänses både Klobuchar och Warren dock, både när det gäller medieintresse och publiktryck, av kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez från New York. Trots en jämn ström av filmstjärnor, regissörer, teknik-vd:ar och musikartister var det Ocasio-Cortez som väckte störst uppmärksamhet under helgen. När hon skulle intervjuas i den största salen, av sajten Intercepts Briahna Grey, ringlade sig köerna från fjärde våningen till bottenplanet och tusentals intresserade kom inte ens in i lokalen.

Ocasio-Cortez höll sig borta från frågor om Googles och Facebooks makt och utnyttjade istället scenen till att hålla ett brandtal om behovet av radikalism och stort politiskt och personligt mod:

– Mod driver fram ännu mer mod. Om du inte står ut med att vi är en nation som lever i ängslan och oro måste vi stå upp och driva bort all vår rädsla. Vi kan inte lösa nationens problem i små steg.

I frågestunden som följde klev två unga kvinnor fram och frågade hur man ska göra för att ta sig in och påverka i politiken.

– Sluta försöka navigera i de system som har makten. Börja istället bygga din egen makt, svarade Ocasio-Cortez.

Jublet och applåderna från de tusentals i publiken var öronbedövande. Några kvarter bort, på Moody's Theatre, intervjuades samtidigt den förre republikanske guvernören Bill Weld, en av få som sagt att han öppet utmanar Donald Trump. Hans publik var lätträknad: exakt 30 personer