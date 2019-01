Kyla får Niagarafallen att frysa till is

Niagarafallen som ligger på gränsen mellan Kanada och USA är en stor turistattraktion dit miljontals besökare kommer varje år. Vanligtvis är det de enorma vattenmängderna som vräker nerför branterna som lockar, men nu har en tillfällig köldknäpp förvandlat delar av fallen till is som bjuder på extraordinära vyer.

Sociala medier är fulla av bilder som turisterna delar med sig av, skriver CNN. Emma Grafham säger till CNN att det känns som att vara med i den tecknade filmen Frost där prinsessan Elsa har en magisk kraft som gör att hon kan förvandla saker till is och framkalla snö.

– Trappan till utsiktsplatsen var så full av is att det såg ut som Elsa just hade pekat med handen och förvandlat trappor till is som hon gör i filmen, säger hon.

https://twitter.com/ABC/status/1088301644226404352

Vintervädret väntas fortsätta under veckan och kan gå ner till under minus 30 grader i vindbyarna, rapporterar CNN. Mer snö och is är alltså i sikte för besökare till de mäktiga vattenfallen.

Niagarafallen är tre till antalet har en extremt hög vattengenomströmning. I USA kan man se det stora “American Falls” och i Kanada det ännu större “Horseshoe Falls”. Det tredje och minsta fallet heter “Bridal Veil Falls” och ligger på amerikansk mark.