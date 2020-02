Läckt dokument: Många barn orsak att fängsla uigurer

Dokumenten, som har läckt till flera internationella tidningar, består av rutnät där detaljer ur 311 uigurers vardagsliv i regionen Qaraqash, sydvästra delen av Xinjiang, beskrivs.

Här framkommer saker som hur ofta de går till moskén, om de ber hemma, om de har pass, vilka de umgås med, vilka kläder de har på sig, om de odlar skägg och om det har förekommit några kontakter med personer i utlandet. Allt beskrivs som misstänkt beteende som ofta leder till slutsatsen att de behöver sitta i läger.

Dokumentet är det tredje som läcker ut från de styrande i Xinjiang, nordvästra Kina, där en miljon uigurer uppskattas ha satts i läger. Dess innehåll går på tvärs med Pekings version om att lägren är till för att bekämpa extrema, våldsamma krafter i regionen.

– Det här är anmärkningsvärda dokument och det starkaste beviset hittills på att Peking aktivt straffar normalt utövande av traditionell religion, skriver Adrian Zenz, tysk expert på politik i Xinjiang och ansluten till China Studies at the Victims of Communism Memorial Foundation, i en artikel om dokumenten.

I dokumenten från Qaraqash har alla individer fått en siffra. Anteckningarna intill avslöjar att många av de som satts i läger har hamnat där av orsaker som för de allra flesta skulle ses som normala handlingar.

Här finns exempelvis nummer 114, en 37-årig man som har ansökt om pass, framgår det. Dessutom står det att han är upprörd över att hans bror är förlamad och vill ta hämnd på samhället, samt att han rör sig i en stark religiös atmosfär. Slutsatsen blir att mannen behöver ytterligare ”utbildning”, det vill säga sitta i läger.

Nummer 184 är en man som rest med sin fru till Dubai. Av dokumenten framgår att han inte ses som något hot mot samhället, men att han bott med en person som gör det och dessutom har fler än de två barn som är tillåtna enligt Kinas familjeplanering. Därför ska han sättas i läger.

Nummer 125 hade begått ett brott han redan avtjänat och har en bror i fängelse i Thailand. Enligt anteckningarna i dokumenten är framstegen i hur han tänker ”sådär”:

”Han kan fortfarande bli bättre på att acceptera sina misstag”, skrivs det. Han får vara kvar.

Däremot beskrivs en man som är pappa till två personer i ett läger som pålitlig. Det konstateras att han har rakat av sig skägget och börjat dricka alkohol.

Dokumenten har läckts av en uigurisk kvinna som tidigare arbetat för regeringen i Xinjiang och nu bor i Nederländerna. Adrian Zenz bedömer de som trovärdiga, bland annat efter att ha matchat namnen och deras identifikationsnummer med andra data som är tillgängliga. Han känner också igen terminologin från andra dokument från regionen.

Dokumenten inkluderar, förutom uppgifter om de 311 individerna, också detaljerade anteckningar om deras släktingar, vänner och grannar. Totalt finns 2.802 namn i dokumenten som spänner från 2017 när massinterneringen började tills mars 2019.

Det allra vanligaste skälet för att internera uigurer i dokumentet är brott mot lagarna om familjeplanering, det vill säga att man skaffat fler än två barn. Att vara praktiserande muslim är ett annat skäl, liksom innehav av olagliga religiösa böcker. Även planer på att åka på pilgrimsresa till Mecka, att som restauranginnehavare hålla stängt under ramadan eller odla skägg ses som misstänkt.

De flesta som nämns i det läckta dokumentet har släppts. Men det innebär inte att de är obevakade. Kina har utvecklat en avancerad övervakningsapparat i Xinjiang. Den består delvis av avancerad teknik som ansiktsigenkänning, men är lika mycket ett arbetsintensivt företag där poliser och lokala kommittéer har i uppgift att övervaka den ”sociala stabiliteten”.

