Långtradare välte våldsamt – mitt framför kameran

Det råder tät dimma på fredagseftermiddagen längs väg 84 strax sydost om Slaton i västra Texas. Bilister har uppmanats att köra försiktigt för att undvika skador. Men till slut inträffar en seriekrock.

Ett reporterteam från amerikanska tv-bolaget KCBD tar sig till platsen för att filma räddningstjänstens arbete med att reda ut olyckan.

Plötsligt lösgör sig två kraftiga, tätt sittande strålkastare ur tjockan. De tillhör en långtradare som i hög fart närmar sig olycksplatsen.

För att undvika att krocka med en suv som just står i begrepp att byta fil kränger långtradarchauffören åt sidan, varpå det stora fordonet hamnar på åkern utanför vägen. För att därpå undvika att köra på räddningspersonal som står där svänger långtradaren åt andra hållet igen – och välter.

Med taket som en plog faller släpvagnen tungt över en pickup och river på sin väg ner en skylt, innan hela ekipaget stannar alldeles i närheten av tv-teamets kamera.

Bara sekunder dessförinnan har den grupp poliser och räddningsarbetare som befinner sig på platsen insett vad som kommer att hända och börjar springa för att undkomma katastrofen. En av dem kastar sig in i den pickup som senare hamnar under släpet, en annan snubblar just innan han hamnar utanför släpets räckvidd.

Trots den våldsamma dramatiken omkommer ingen, men både den person som hoppar in i pickupen och den som snubblar skadas allvarligt. Ingen av dem har dock livshotande skador, rapporterar CNN.