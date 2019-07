Läraren: Hans tid som premiärminister blir inte lång

Privatskolan i Eton ligger ett stenkast från slottet i Windsor, där drottning Elizabeth II har ett av sina residens.

Hit, till de låga tegelhusen på landet utanför London, kom Boris Johnson 1977, nyss fyllda 13 år.

Han skulle studera tillsammans med gräddan av den brittiska överklassen, något som skulle få stor betydelse för honom, såväl personligt som karriärmässigt.

Men de som känner Boris Johnson menar att den händelse som märkt honom mest på djupet inträffade redan två år innan ankomsten till Eton.

Då bodde familjen Johnson i Bryssel, där pappa Stanley arbetade på Europakommissionen och mamma Charlotte var hemma med barnen. Boris var den äldste i en syskonskara på fyra och hade lärt sig flytande franska i skolan.

Det knakade i äktenskapet. Stanley var ofta frånvarande och Charlotte misstänkte otrohet. När Boris var 11 år fick modern ett nervöst sammanbrott och åkte hem till England för att få vård.

Från den dagen ändrades syskonens liv: från att tidigare ha kuskat runt världen med föräldrarna, skickades de nu ensamma till internatskolor i England.

Boris Johnson på internatskolan i Eton 1979. Foto: Ian Sumner/REX

När Boris anlände till Eton var han en tystlåten pojke som hade gått två år på en annan internatskola, Ashdown House. Där hade han retats av andra pojkar och blivit vittne till lärarnas kroppsstraff.

I Etons lägg står det: JOHNSON, Alexander Boris de Pfeffel.

Först blev han känd som Alexander. Men denne pojke, som var född av brittiska föräldrar i New York och som flyttat fram och tillbaka över Atlanten sedan spädbarnsåldern, började snart förvandlas.

– Han behövde en överlevnadsstrategi. Så han uppfann en ny personlighet. En excentrisk, gammaldags engelsk och väldigt färgstark personlighet. Först var det nog bara för att skydda sig själv, men strategin visade sig fungera så bra att den snart kom att handla om mycket mer, säger journalisten Sonia Purnell, som skrivit biografin ”Just Boris” och som arbetade med Johnson i Bryssel under 1990-talet.

Andranamnet Boris var betydligt ovanligare än Alexander, och hade en mer excentrisk klang. Det passade in i den nya identiteten – tillsammans med den rufsiga platinablonda kalufsen.

Håret, ja. Det blev snabbt viktigt som igenkänningsfaktor – och är det än i dag för Boris Johnson.

Så fort kameror finns i närheten rufsar han om sin kalufs med ena handens fingrar.

Så fort kameror finns i närheten rufsar Boris Johnson sin kalufs med ena handens fingrar. Foto: Martin Argles/G/M/Camera Press

Håret är viktigt också för att det minner om den turkiska sidan av hans släkt. Farfarsfar Ali Kemal var muslim och kom från byn Kalfat i Anatolien, där många har samma blonda hår.

Boris Johnson tycker om att berätta om hur Kemal blev inrikesminister i Ottomanska riket och sedan mördades av turkiska nationalister – fast först efter att han skickat iväg familjen till England, där de tog namnet Johnson.

– Den offentliga person som vi ser i dag skapades i mycket stor utsträckning redan i Eton. Först gav den honom skydd, men den hjälpte honom också att bli en ledare, ja, en stjärna, en kändis på skolan, något som skulle öppna nya möjligheter för honom senare, säger Sonia Purnell.

Än i dag kallas Boris Johnson för ”Al” eller ”Alex” av sin närmaste familj.

Resten av världen känner honom som Boris.

När han 1983 anlände till anrika Balliol College i Oxford för att studera antikens klassiker och filosofi var det under det namnet som universitetsprofessorn och filosofen Anthony Kenny lärde känna honom.

Kenny är i dag 88 år och en av Storbritanniens mest respekterade filosofer. Han minns Boris väl.

– Jag var rektor när han kom till Oxford, och han var student med målet att få högsta betyg. Om han hade jobbat hårt tror jag att han hade fått det. Det hade kanske räckt om han jobbat hårt i en eller två terminer. Men han var betydligt mer intresserad av det sociala och politiska livet på universitet och satte inte igång med arbetet förrän det var för sent, säger Kenny, som försökte hjälpa Johnson med privatlektioner under slutet av dennes studietid.

Kenny betonar dock att den unge Johnson långtifrån var obegåvad – bara fokuserad på andra saker.

– En gång bjöd han in mig att vara hans bisittare i en debatt i ett slags absurt debattsällskap, ”The Arnold and the Brackenbury Society”. Där lyckades han få de övriga att acceptera att ”en dubbel Napoleon är bättre än ett par Wellingtons” – en helt meningslös fras. Men så var detta också ett debattsällskap där man skulle lära sig retorik, inte bry sig om innehåll. Ibland har jag tänkt att det där var en slags träning i tom retorik – något som senare kännetecknat mycket av hans sätt att tala och göra politik, säger Kenny.

Under Johnsons studietid blev han också vald till studentkårens ordförande – genom att låtsas vara socialdemokrat.

– Vid den här tiden var många Oxfordstudenter vänstersympatisörer. Så om han hade sagt att han var konservativ hade han aldrig blivit vald. Men på något sätt lyckades han ge intryck av att vara socialdemokrat – så vitt jag vet helt utan att ljuga. Han såg bara till att folk trodde att han var det, säger Anthony Kenny.

Anthony Kenny. Foto: Mark Earthy

Till och med Kenny själv gick på bluffen.

– När en liberaldemokratisk politiker frågade mig om jag visste någon som kunde vara intresserad av att praktisera, föreslog jag Boris. Men Boris skrattade bara och sa: ”du vet väl att jag är tvättäkta konservativ?”

I en passage i sina memoarer skriver Kenny att han ibland frågar sig om universitetsvärlden gjort tillräckligt för Boris Johnson – och att han tröstar sig med att ”till och med Sokrates var osäker på om dygd kunde läras ut”.

– Men jag är ändå stolt över att vi har utbildat så många ledare här i Oxford. Fast jag måste erkänna att jag tycker gamla tiders politiker var av högre kaliber, säger Kenny.

På vilket sätt?

– De oroade sig mindre för att vara populära. Och lät sig inte påverkas lika mycket av populärpressen.

Boris Johnson har ibland kallats populist. Och om det är något han vet, så är det hur den brittiska pressen fungerar.

Efter sin tid i Oxford fick Johnson praktik på den stora morgontidningen The Times, tack vare sina kontakter. Men han sparkades nästan genast, efter att han hittat på ett citat.

Kort därefter säkrade han emellertid ett nytt jobb, denna gång på The Daily Telegraph, där Johnson än i dag har en kolumn.

Under 1990-talet var han tidningens Brysselkorrespondent, och gjorde sig då känd som en excentrisk och bullrig reporter som ställde kritiska frågor om EU på presskonferenser och skrev artiklar som inte alltid var helt sanningsenliga.

Hans kollega under denna tid var Sonia Purnell.

– Mina starkaste minnen är hans besatthet av hemlighetsmakeri. Den ständiga tävlingsinstinkten. Och de häftiga humörsvängningarna, som ibland kunde vara riktigt skrämmande, säger Sonia Purnell.

I sin biografi över Johnson beskriver hon hur han kunde få plötsliga raseriutbrott om någon bara råkade störa honom i skrivandet. Ett humör som fler i Johnsons närhet senare har vittnat om.

Sonia Purnell. Foto: Mark Earthy

– Mest problematiskt var kanske ändå hur hans maktambitioner påverkade det han skrev. De flesta journalister frågar sig vad ”storyn” är. Boris frågade sig om storyn passade hans agenda, och hur han kunde framhäva sig själv. Han tog ett korn av sanning och drog det så långt att det till slut inte fanns någon sanning kvar.

Trots de ständiga tiraderna mot EU var dock Purnell långt ifrån övertygad om att han faktiskt tyckte illa om unionen.

– Privat kunde han tala granska varmt om EU. Andra journalister brukade reta honom för det, och kalla honom för ”federalist”. Det var kanske att ta i, men att han hade sympatier för EU stod helt klart, säger Purnell.

I dag har Boris Johnson blivit närmast synonym med EU-motstånd, och de senaste veckorna har han upprepat löftet om att Brexit kommer att ske som allra senast den 31 oktober.

Men Purnell tror att EU-motståndet än i dag är mer instrumentellt än en fråga om övertygelse hos Johnson.

– Det har kommit och gått genom åren, beroende på de politiska vindarnas riktning. När han var borgmästare i London, som ju är en väldigt EU-vänlig stad, talade han till exempel ofta positivt om EU.

Ett visst mått av pragmatism kan komma väl till pass om Johnson ska lyckas leda Storbritannien ut ur EU. Regeringen har bara en knapp majoritet och Tories är djupt splittrat om Brexit. Flera ledamöter talar öppet om att fälla regeringen om den går mot en avtalslös Brexit.

Johnson riskerar alltså att bli av med jobbet redan om några veckor.

Vad talar för att han ska klara denna prövning?

– Han är den bästa kampanjpolitiker vi haft på väldigt länge. Han har en förmåga att få kontakt med vanligt folk, som under London-OS, då han fick hela staden att känna att detta var den bästa platsen i hela världen. Och slutligen är han något av sin egen lyckas smed, med en otrolig förmåga att skapa förhållanden där Boris Johnson kan frodas. Det är ingen oviktig egenskap i sammanhanget nu, säger Purnell.

Boris Johnson under den första dagen av OS i London 2012, då han var borgmästare i staden. Foto: Guy Bell

Hon tror att det under den populistiska ytan finns en liberal politiker, som kan tänka sig kompromisser om bland annat invandringen.

– Visst har han sagt provocerande och väldigt olyckliga saker om bland annat muslimer. Men i grund och botten är jag övertygad om att Boris är positiv till invandring och mångkultur, och att han inte alls har illiberala åsikter, säger Sonia Purnell.

Oxfordprofessorn Anthony Kenny är betydligt mer skeptisk till Johnsons framtidsutsikter.

– Jag tror inte att hans tid som premiärminister blir lång. Rent matematiskt blir det svårt för honom att sitta kvar, är hans dom.

Fakta: Boris Johnson Namn: Alexander Boris de Pfeffel Johnson Ålder: 55 Födelseort: New York Utländska språk: Mycket god franska och italienska, god tyska, spanska och latin. Politisk karriär: Invald som parlamentsledamot för Tories 2001. Borgmästare i London 2008-2016. Utrikesminister 2016-2018. Familj: Föräldrarna Stanley och Charlotte, och syskonen Rachel, Leo och Jo. Vuxna barn från tidigare äktenskap: Lara, Milo, Cassie och Theodore. Nuvarande flickvännen Carrie Symonds, 31, före detta PR-chef i Tories, som väntas få en viktig inofficiell roll i Johnsons administration. Visa mer