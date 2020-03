Larm om brist på skyddsutrustning för sjukvårdspersonal i New York

På fredagen gick antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset i USA över 100.000, vilket gör att landet har flest bekräftade fall i världen. Totalt har nästan 1.600 människor i USA dött i covid-19, skriver CNN. Av de smittade finns minst 25.000 i New York.

En av dem som dött i sjukdomen är den 48-årige sjuksköterskan Kious Kelly som arbetade på sjukhuset Mount Sinai West på Manhattan i New York. Kious Kelly tros vara den första sjuksköterskan att dö av covid-19, rapporterar New York Times.

För knappt två veckor sedan bekräftades Kious Kelly smittad av det nya coronaviruset och han vårdades sedan på intensivvårdsavdelning med respirator.

”Jag är okej. Säg inget till mamma och pappa. De kommer oroa sig”, skrev han i ett sms till sin syster Marya Patrice Sherron den 18 mars.

Ett sms som kom att bli Kious Kellys sista till systern, som fortsatte att höra av sig utan att få svar.

Kious Kelly arbetade som sjuksköterskechef på sjukhuset Mount Sinai West på Manhattan i New York. Enligt systern hade Kious Kelly astma men var i övrigt frisk, skriver New York Times.

Sjuksköterskan Kious Kelly i New York arbetade på Mount Sinai West-sjukhuset på Manhattan i New York. Foto: Marya Sherron/AP

Anställda på Mount Sinai West-sjukhuset har uttryckt oro och ilska över bristen på adekvat skyddsutrustning i samband med vården av coronapatienter. En sjuksköterska uppger för New York Times att sjukhuset endast tillhandahållit ett plastförkläde per anställd under ett helt arbetspass, trots att sjuksköterskorna egentligen ska använda ett förkläde per patient de behandlar.

En annan sjuksköterska som arbetar på Mount Sinai West, skriver enligt New York Times på Facebook att det inte finns tillräckligt med personlig skyddsutrustning på sjukhuset.

”Vi har inte tillräckligt med personlig skyddsutrustning, vi har inte rätt personlig skyddsutrustning, och vi har inte lämplig bemanning för att hantera den här pandemin”, skriver hon.

Sjukhusets talesperson Lucia Lee motsätter sig dock bilden av bristen på skyddsmateria på sjukhuset.

”Den här krisen är ansträngande för alla sjukhus New York-området, och trots att vi har – för det har vi – tillräckligt med skyddsutrustning för personalen kommer vi alla behöva mer under de kommande veckorna”, skriver hon i ett uttalande till tidningen.

USNS Mercy ankommer till Los Angeles hamn på fredagen 27 mars. Foto: Alexa M Hernandez/AFP

I veckan meddelade USA:s president Donald Trump att två militära sjukhusfartyg ska sättas in för att kunna hjälpa de som drabbas av det nya coronaviruset. Under fredagen anlände det ena fartyget, USNS Mercy, till Los Angeles. Det andra fartyget, USNS Comfort, med tusen bäddar ska lämna hamnen i Virginia på lördagen och beräknas lägga till i New York på måndag.

Donald Trump har också verkställt ett beslut från landets försvarsplan under Koreakriget för att presidenten ska kunna tvinga företag att tillverka material till landets försvar, skriver CNN. I och med det har presidenten beordrat biltillverkaren General Motors att lägga om produktionen för att tillverka respiratorer.

Tidigare har Donald Trump sagt att det inte varit nödvändigt att verkställa beslutet eftersom att företag självmant skulle ställa om sina verksamheter för att bekämpa spridningen av coronaviruset. Men han kom senare att ändra sig eftersom han ansåg att General Motors ”slösade med tid”.

– Kampen mot viruset är för brådskande för en upphandlingsprocess med det normala förfarandet med givande och tagande, sade Donald Trump på fredagen.

Enligt CNN är det i nuläget oklart vilken effekt presidentens order kommer att få. Källor uppger för CNN att General Motors, medicinutrustningsföretaget Ventec Life Systems och federala myndigheter redan hade nått ett avtal när presidenten kom med sin order. Verkställandet av ordern uppges inte heller kunna påverka hastigheten för tillverkningen av de nya respiratorerna.

New York centrum för smittspridning – sätter upp flera provisoriska bårhus

Amina Manzoor: Därför måste vi skydda sjukvårdspersonal från nya coronaviruset